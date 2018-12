Dibināta Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrība, lai aktualizētu plaušu vēža problemātiku Latvijā

Lai apvienotu plaušu vēža pacientus un cilvēkus, kuru ģimenes ir skāris plaušu vēzis, kā arī aktualizētu plaušu vēža problemātiku Latvijā, nule ir dibināta Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrība.

Latvijā 2017. gadā vairāk nekā 11,5 tūkstošiem cilvēku tika atklātas onkoloģiskas saslimšanas, no tiem aptuveni 1060 jauni plaušu vēža gadījumi. Turklāt mirstība no plaušu vēža ir krietni lielāka nekā no citiem vēža veidiem.

Viens no galvenajiem iemesliem augstajiem mirstības datiem ir novēloti atklāta slimība. No pērn atklātajiem 1060 plaušu vēža gadījumiem, 60% tika atklāti tikai 3. vai 4. stadijā, savukārt 40% tikai 1. vai 2. stadijā. Jo vēlākā stadijā tiek atklāts vēzis, jo grūtāk tas pakļaujas ārstēšanai, kā arī daudz dārgāka ir šī ārstēšana. Jāuzver, ka 1. un 2. plaušu vēža stadija ir pilnībā ārstējama.

Burtiski pēdējo dažu gadu laikā modernā medicīna ir spērusi izšķirošu soli, radot iespēju daļai pacientu uz laiku pilnībā apstādināt slimības progresiju pat 4. stadijā. Diemžēl informācija par šīm iespējām ne vienmēr savlaicīgi sasniedz pacientus un veselības aprūpes lēmumu pieņēmējus, kas ir otrais augstās mirstības cēlonis.

“Saskatot lielas kopējās situācijas uzlabojumu iespējas, tik vien kā veicot triviālas informācijas apmaiņu starp iesaistītajiem pusēm, radās vēlme izveidot šo biedrību,” stāsta biedrības dibinātājs un vadītājs Harijs Gals, piebilstot, ka, savlaicīgi atklājot plaušu vēzi, tas ir pilnībā ārstējams. Savukārt gandrīz pusei no novēloti diagnosticētajiem var būtiski uzlabot ārstēšanu.

Pēc Harija Gala teiktā, biedrības mērķi ir veicināt plaušu vēža agrīnu atklāšanu, izglītot sabiedrību par plaušu vēža rašanās riskiem, veicināt Latvijas veselības aprūpes un sociālās sistēmas pilnveidošanu plaušu vēža jomā.

Tāpat pārstāvēt un paust pacientu viedokli dažāda veida sabiedriskajās komisijās, piedalīties lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos, kuri saistīti ar plaušu vēzi, tā aprūpi un diagnostiku. Aktīvi sadarboties ar citām veselības un sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām, lai sekmētu veselības nozares un labklājības politikas uzlabošanu. Veicināt plaušu vēža ārstēšanas pieejamību ar jauniem un efektīviem medikamentiem, kā arī aktualizēt personalizētas ārstēšanas un diagnostikas pieejas nepieciešamību plaušu vēža pacientiem.