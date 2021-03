Diedzējumi – vērtīgo vielu dārgumu lāde mūsu organismam

Gaidot pavasari, ne vien mūsu acis ilgojas pēc pirmā košā zaļuma dabā! Arī mūsu organismam ļoti noderētu uzņemt vērtīgās vielas un dabas spēku, ko satur jaunie zaļumi. Ienest pavasara sajūtu mājās un sarūpēt organismam svarīgos vitamīnus un mikroelementus var palīdzēt diedzētie graudi un sēklas. Kādas vērtīgas vielas tie satur un kā pareizi veikt diedzēšanu mājas apstākļos, stāsta sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un farmaceite Zanda Ozoliņa.

Ko mūsu organismam dod diedzētie graudi?

Mēdz teikt, ka diedzētie graudi un mikrozaļumi ir dzīvi. Uztura speciāliste L. Sondore šim apgalvojumam piekrīt, jo visa auga enerģija tiek koncentrēta sēklas veidošanai. Sēklai dīgstot, šī enerģija atbrīvojas, rodas fermenti, kas pārveido barības vielas augam uzņemamā veidā. Lietojot šos mikrozaļumus uzturā, mēs uzņemsim hlorofilu (organisks savienojums zaļajos augos), kas augā veidojas saules enerģijas rezultātā, kā arī minerālvielas, mikroelementus un vitamīnus. Būtiski, ka tie ir dabīgas izcelsmes, bioloģiski aktīvi un organismam viegli izmantojami.

Papildinot ikdienas uzturu ar diedzējumiem, mēs koncentrētā veidā uzņemam vitamīnus – A, B grupas (B1 – tiamīnu, B2 – riboflavīnu, B3 – niacīnu), C, E, K un citus. Tāpat diedzētie graudi un sēklas satur jodu, selēnu, cinku, dzelzi, fosforu, silīciju, kalciju, kāliju un citas svarīgās minerālvielas un mikroelementus, koncentrētas olbaltumvielas, ogļhidrātus, taukus un balastvielas. Ņemot vērā to vērtīgu saturu, varam teikt – mazās lapiņas un asniņi ir vērtīgs palīgs mums pēc garās ziemas, kas palīdzēs organismam cīņā ar brīvajiem radikāļiem. Protams, no vienas mikrozaļumu lietošanas reizes nekādu īpašu labumu veselībai nejutīsim, taču regulāri lietojot diedzējumus uzturā, palīdzēsim sev justies labāk, uzsver uztura speciāliste.

Diedzē graudus mājās

Ja vēlaties diedzēt graudus mājās paši un ne vien nodrošināt sevi ar vitamīniem, bet arī priecēt acis ar košajiem zaļumiem, ir svarīgi izvēlēties graudus un sēklas pareizi. L. Sondore skaidro, ka diedzējamām sēklām un graudiem ir jābūt ar speciālu marķējumu „BIO” vai „EKOPRODUKTS” un norādi, ka tie ir paredzēti diedzēšanai un nav kodināti ar ķīmiskām vielām.

Sēkliņu un graudu diedzēšanai vajadzīgs tīrs stikla trauks, burka vai speciāls diedzējamais trauks. Tajā plānā kārtiņā ieliek nomazgātus un izmērcētus graudus, pārsedz ar marli vai kokvilnas audumu un tur siltā vietā. Trauku dienas laikā var ievietot kādā tumšā vietā – tas labi derēs pupiņām. Diedzējumi ir regulāri jārasina ar ūdeni vai jārīkojas atbilstoši norādēm uz diedzējamā trauka vai sēklu iepakojuma. Nebūtu ieteicams diedzējamo trauku likt tieši saules apspīdētākajā vietā, tad var gadīties, ka sēkliņas vai graudi sakalst. Galvenais – nesakaltēt vai nesapūdēt sēkliņas! Tāpat svarīgi ir tās rasināt, bet nepārlaistīt!

Diedzējumi ir gatavi lietošanai uzturā nedēļas laikā. Tos uzglabā vēsā vietā, piemēram, ledusskapī, jo tas aptur tālāko dīgšanas procesu, saka uztura speciāliste.

Diedzējumi ikdienas uzturā

Diedzētie graudi un sēklas ir pievienojami ēdienam teju vai katrā ēdienreizē. Nav precīzu ieteikumu – cik daudz tie jāapēd. Katram tas jāsajūt pašam. Uztura speciāliste iesaka diedzējumus un mikrozaļumus kombinēt savā starpā, lai būtu dažādība garšā un uzturvērtībā.

Populārākie graudi un sēklas diedzēšanai ir kvieši, auzas, prosa, rudzi, mieži, lēcas, Ķīnas zaļās pupiņas, zirņi, linsēklas, saulespuķes, kreses, lucerna, redīsi, sinepju sēklas, kā arī daudzas citas.

Diedzējumus ir ļoti ērti pievienot salātiem, var tos pievienot, piemēram, kefīram, biezpienam, pārkaisīt pākšaugu un sakņu ēdienus. Pikantai garšai izmantojiet redīsu un sinepju dīgstus. Zirņu dīgsti ir lieliski ēdienu rotāšanai un ļoti labi garšo tāpat, kā uzkoda. Arī diedzētas Ķīnas zaļās pupiņas ir lieliska uzkoda gan vienas pašas, gan salātos. Līdzīgi var izmantot visus diedzējumus un mikrozaļumus, iesaka L. Sondore.

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa uzsver, ka diedzētos graudos ir ļoti daudz mūsu organismam noderīgu sastāvdaļu – tie satur daudz olbaltumvielu, šķiedrvielu, C vitamīna, folātu un beta karotīna, ka arī cinku un magniju. Turklāt dīgšana samazina antinutrientus, padarot graudos esošās vielas organismam vieglāk pieejamas.

Diedzētu graudu produkti ieteicami cilvēkiem, kuriem ir alerģiskas reakcijas uz baltajiem miltiem, kas satur lipekli. Tāpat tie ir ieteicami pacientiem ar celiakiju un Krona slimību, kā arī cilvēkiem ar gremošanas problēmām.