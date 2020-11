“Dod Pieci!” dīdžejiem Stikla studijā pievienosies Pieci.lv galvenā redaktore Elīna Baltskara

Šogad gaidāmas izmaiņas labdarības maratona “Dod Pieci!” dīdžeju sastāvā. Jau septīto gadu īpašajā Stikla studijā uz vairāk nekā sešām diennaktīm dosies DJ Toms Grēviņš un Magnuss Eriņš, talkā ņemot Latvijas Radio 5 – Pieci.lv galveno redaktori Elīnu Baltskaru. Iepriekšējos gadus labdarības maratona ilgstošo tiešraidi 24/7 režīmā veidojušas tikai ētera personības, bet, ņemot vērā šī gada sarežģīto tematiku – vardarbība ģimenē – dīdžejiem pievienosies papildspēki tieši satura jomā.

Elīna Baltskara Pieci.lv komandā strādā vien astoņus mēnešus, kuru laikā jau paspējusi sevi pierādīt, tostarp, gatavojot podkāstu “kā ir būt”, lai caur sarunām ar jauniešiem palīdzētu atrast jēgu strauji mainīgajā pasaulē un brūkošajos priekšstatos par ierasto lietu kārtību. „kā ir būt” nesniedz pareizās atbildes, drīzāk iespēju izzināt iepriekš nesastapto, tā veidojot plašāku izpratni par apkārt notiekošajiem procesiem un attīstot empātiju. Elīna kā šī podkāsta vadītāja atklāto sarunu formātu pārnesīs arī uz “Dod Pieci!”.

Elīna atzīst: “Šī gada tēma ir ne tikai neērta un sāpīga - vardarbība ir cieši saistīta ar kaunu. Tieši tāpēc ir svarīgi veidot publisku sarunu par šo problēmu un mazināt sociālo stigmu, kas nomoka upurus, lai kauns nevienu neatturētu no palīdzības meklēšanas. Vardarbība ģimenē nav temats, kas attiecas tikai uz “tiem citiem”. Tas ir stāsts arī par katru no mums - kā mēs atpazīstam un reaģējam uz savām emocijām, par attiecībām, kādas veidojam, un par varas sadalījumu katrā ģimenē, lai arī kāds būtu tās modelis vai ekonomiskais stāvoklis, jo no vardarbības pasargāts nav neviens!”.

Pirms darba gaitu uzsākšanas Pieci.lv, Elīna vadījusi projektus Imanta Ziedoņa fondā “Viegli”, darbojusies pētniecībā, kā arī gandrīz desmit gadus aktīvi iesaistījusies nevalstisko organizāciju darbā, kas strādā ar jauniešiem.

Lai vismaz viena lieta paliek nemainīga

Labdarības maratona “Dod Pieci!” idejas tēvs un DJ Toms Grēviņš atzīst, ka šogad labdarības maratona norise būs milzu izaicinājums – gan sabiedrisko mediju izvēlētās tēmas dēļ, gan Covid-19 pandēmijas dēļ. Organizatori ir lēmuši, ka labdarības maratons notiks ierastajā laikā no 17. līdz 23. decembrim, operatīvi pielāgojoties visiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

“Stikla studija pilsētvidē – Doma laukumā – būs. Jau šobrīd, projektējot Studijas izbūvi un plānojot saturu, esam preventīvi iestrādājuši neskaitāmus jauninājumus iespējami drošai labdarības maratona norisei. Mēs, studijas dīdžeji, būsim pilnībā izolēti, starp mums un viesiem būs stikla siena. Lielākā daļa tehniskā personāla darbosies ārpus Stikla studijas telpām. Un arī satura ļaudīm būs strikti ierobežojumi. Mums ir plāns B un pat C – ja visi striķi trūks, esam gatavi pat atteikties no klātienes ziedošanas iespējas un skaidras naudas aprites. Bet nešaubīgi – labdarības maratonam IR jānotiek, lai vismaz viena lieta šajā pasaulē paliek nemainīga. Cilvēki gaida “Dod Pieci!” kā neatņemamu Ziemsvētku gaidīšanas laika sastāvdaļu. Un sabiedriskie mediji darīs visu iespējamo, lai savu auditoriju nepieviltu,” saka Toms.

Par labdarības maratonu “Dod Pieci!”

Jau ziņots, ka sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod Pieci!” šogad pievērsīsies vardarbībai ģimenē – sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes locekļu starpā, gan par sekām un rīcības scenārijiem, lai dotu iespēju sākt dzīvi no jauna. Maratona laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ātrās reaģēšanas jeb krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu cilvēkiem, galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no apburtā loka – aiziet no vardarbīgām attiecībām –, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.

Labdarības maratons “Dod Pieci!” notiks no 17. līdz 23. decembrim. To rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un sabiedrisko mediju portālu lsm.lv. Pirmo reizi projekta satura partneris būs Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas vardarbības tēmu padziļināti pēta kopš pagājušā gada, un kopā ar Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio Ziņu dienestiem jau novembrī par to veidos plašu saturu sabiedrisko mediju ēterā un portālā. “Dod Pieci!” ir unikāls labdarības formāts – īsi pirms Ziemassvētkiem pilsētvidē, Doma laukumā, darbosies īpaša Stikla studija, kurā Latvijas Radio 5 – Pieci.lv dīdžeji sešas diennaktis dalīsies ar cilvēku pieredzes stāstiem un ekspertu viedokļiem, un atskaņos ziedotāju izvēlētas dziesmas. “Dod Pieci!” jau septīto gadu mediju dienaskārtībā ceļ neērtas tēmas, iestājoties par cilvēciskāku vidi un pārmaiņām sabiedrībā.

Labdarības maratons “Dod Pieci!” ir daļa no starptautiska projekta Serious Request, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 – Pieci.lv radošā komanda. Pieci.lv ir Latvijas Radio jauniešu satura multimediāla platforma, viens no ietekmīgākajiem zīmoliem jauniešu auditorijas vidū.