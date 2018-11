Dzīvokļus appludina vecas veļasmašīnu caurules un nekvalitatīvi ūdens filtri

Noplūdes no veļas un trauku mazgājamajām mašīnām var sabojāt grīdas, mēbeles un radīt zaudējumus arī kaimiņiem. Bojājumu novēršana var izmaksāt no dažiem simtiem līdz pat vairāk nekā 5000 eiro. Lielu daļu no sadzīves tehnikas noplūdēm ir iespējams laicīgi novērst.

Caurules jāmaina ik pēc 5 gadiem

Lielākā daļa no sadzīves tehnikas izraisītajām noplūdēm rodas, ja veļas vai trauku mazgājamajai mašīnai ūdens noteces caurules vai savienojumi sāk laist ūdeni. “Lai to novērstu, ūdens noteces caurules vajadzētu mainīt vismaz reizi 5 gados, jo šajā laikā tās nolietojas. Dažādie mazgāšanas līdzekļi un citas ķimikālijas, kas plūst cauri caurulēm, kā arī vibrācija samazina caurules un savienojumu izturību. Protams, regulāri jātīra arī notekūdeņu filtrs,” skaidro Apdrošināšana Īpašumu produktu vadītājs Endijs Melecis.

Šogad lielākā izmaksātā atlīdzība par mājokli, ko appludināja sadzīves tehnika, bija vairāk nekā 5500 eiro. Apdrošināšana to izmaksāja īpašniekam, kura dzīvokli appludināja augšstāva kaimiņa salūzušais ūdens filtrs. Tik lieli zaudējumi radās, jo mājoklī bija dekoratīvi griesti, kas nokrita, sabojājot arī lielu daļu iedzīves.

Pat ātri pamanīta noplūde var sabojāt grīdas

Arī ātri pamanīta noplūde īpašumam var radīt ievērojamus zaudējumus. “Konkrēts gadījums mūsu darbā – trauku mazgājamā mašīna appludināja virtuvi, saimnieks to samērā ātri pamanīja un ūdeni saslaucīja. Diemžēl daļa no ūdens bija pakļuvis zem lamināta, un lamināts nākamajā dienā deformējās jeb “uzpūtās”. Lai bojājumus novērstu, izmaksājām atlīdzību 1000 eiro apmērā”, stāsta Apdrošināšana Īpašuma atlīdzību grupas atlīdzību regulētāja Iveta Briede.

Plīst arī nekvalitatīvi filtri

Trauku un veļasmašīnas nav vienīgā sadzīves tehnika, kas regulāri jāpārbauda, jāuzmanās arī no ūdens filtriem. “Plīsuši ūdens filtri mājokļus appludina tikpat bieži vai pat biežāk nekā veļasmašīnas. Ūdens filtri kļūst arvien populārāki, un to piedāvājums ir ļoti plašs. Lēti un nekvalitatīvi plastmasas filtri diemžēl arī biežāk salūst. Iesakām izvēlēties uzticamus ražotājus, kā arī regulāri veikt filtru apkopi,” savā pieredzē daļās Endijs Melecis. Mājokļa apdrošināšana segs bojājumus savam īpašumam. Bet jāņem vērā, ka mājokļa īpašnieks ir atbildīgs par situācijām, ja viņa vainas dēļ ir appludināti kaimiņi. Šādiem gadījumiem nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, lai zaudējumi nav jāsedz pašam.

Ieteikumi, ko ņemt vērā, lai trauku un veļasmašīnas neappludinātu mājokli:

Nomaini lokano noteces cauruli vismaz reizi 5 gados. Nolietota un veca caurule var negaidīti saplīst vai sākt laist cauri ūdeni.



Ja ūdens noplūde ir minimāla, to uzreiz var nepamanīt. Regulāri pārbaudi sadzīves tehnikas caurules un savienojumus, pēc veļas mazgāšanas noslaukot savienojuma vietas un cauruli ar papīra salveti.



Nedarbini veļas vai trauku mazgājamo mašīnu, ja plāno drīz iziet un mājoklis paliks tukšs.



Veļas mašīna būtu jāuzstāda telpā, kur grīdā iebūvēta ūdens noteka jeb traps.



Ūdens pievadei pie trauku un veļasmašīnas jābūt atsevišķam krānam, tas jāaizver, ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota.



Uztici trauku un veļasmašīnas pievienošanu profesionālim, lai nepieļautu uzstādīšanas kļūdas.