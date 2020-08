Ekrāni un to izstarotā zilā gaisma – kā pasargāt redzi?

Neskaitāmie darba e-pasti, projektu atskaites un prezentāciju veidošana darba ikdienā. Mīļākā filma vai seriāls, Instagram un Facebook pārbaude, un ikdienas čats telefona aplikācijā. Vidēji 6 stundas 42 minūtes dienā mēs pavadām internetā un vēl vairāk laika patērējam, skatoties ierīču ekrānos.

Nereti pēc garas dienas ir jūtams, ka acis paliek sausas un sāpīgas - viens no ietekmējošajiem faktoriem ir ierīču patērēšanas laiks un izstarotā zilā gaisma. Zilajai gaismai ir augstāka izkliede, kas nozīmē, ka acīm ir grūtāk uz to koncentrēties un tās ātrāk nogurst. Tas gan nenozīmē, ka ir jāatsakās no videozvana ar labāko draugu vai mīļākās TV pārraides, taču noteikti palīdzēs pārdomāti ieradumi un inovāciju ieviešana. Samsung Electronics Baltics dalās ieteikumos, kurus vērts ņemt vērā, lai pasargātu redzi ierīču izmantošanas laikā.

Pareizs skatīšanās attālums

Atrodoties ļoti tuvu ekrānam, ir nepieciešama spēcīga redzes sistēmas muskuļu sasprindzināšana. Ilgtermiņā tā noved pie pārslodzes un veicina iekaisuma rašanos, kas nereti sākas ar apsārtušām, sausām un asarojošām acīm. Nepareizs skatīšanās attālums veicina redzes miglošanos, galvassāpes, kā arī kakla un muguras sāpes. Lai pasargātu redzi, datora ekrānu ieteicams novietot 50-70 cm attālumā no acīm, bet drošs attālums no TV līdz krēslam ir sākot no 1,5 līdz 2 televizora diagonālēm.



Atpūties un ievēro pauzes

Acu pārslodze un paužu neievērošana ir viena no izplatītākajām kļūdām gan biroja darbā, gan nedēļas nogales seriālu maratonā. Lai atpūtinātu acis, ieteicams reizi pusstundā 3 minūtes paskatīties uz zaļu krāsu, piemēram, istabas augiem vai arī ievērot 20/20/6 likumu ik pēc 20 minūtēm novērst skatienu no ekrāna, un 20 sekundes palūkoties 6 metru attālumā.



Iepazīsti pārdomātas tehnoloģijas

Dzīvojot tehnoloģiju un inovāciju laikmetā, ir iespēja izvēlēties dažādas viedierīces, kas ir izstrādātas, lai atvieglotu mūsu ikdienas gaitas. Arī pieredzējuši zīmoli aktīvi domā par dažādām inovācijām, kas ļautu samazināt kaitīgo ietekmi, piemēram, uz redzi. Pavisam nesen Samsung QLED 8K un 4K televizori saņēma prestižo apstiprinājumu par “LED fotobioloģiskās bīstamības neesamību” no ASV drošības zinātnes uzņēmuma Underwriters Laboratories (UL) un “acu drošības” sertifikātu no Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) Vācijā. Tas nozīmē, ka gaismu, kuru izstaro Samsung QLED televizori, nerada nekādu fotobioloģisku gaismas diožu risku atbilstoši IEC (Starptautiskās elektrotehniskās komisijas) fotobioloģisko un acu drošības standartu klasifikācijai.

Piemērots apgaismojums

Piemērots apgaismojums ir viens no redzes saudzēšanas priekšnoteikumiem, tomēr bieži vien datoru vai TV skatāmies pilnīgā tumsā. Piemēram, skatoties ekrānā tumšā telpā, acis tiek piepūlētas, lai saskatītu mazus, spilgtus objektus. TV ieteicams skatīties ar dienasgaismu piepildītā istabā, taču tas ne vienmēr ir iespējams, tāpēc jāpārliecinās, ka telpas gaismekļi ir ērti izvietoti un sniedz piemērotu gaismu.



Funkcionāla darba un atpūtas vide



Lai pasargātu ne tikai redzi, bet arī kakla un muguras muskuļus, ir jāpārdomā funkcionāla darba un atpūtas vide. Biroja vidē ir svarīgi, lai ekrāna augšējā mala būtu acu līmenī, kas attiecas arī uz TV, lai novērstu acu vertikālo muskuļu saspringumu. Papildus tam, vienmēr ir jārūpējas lai ekrāns būtu tīrs - bez putekļiem un pirkstu nospiedumiem. Tāpat nebūtu vēlams, ka ekrānos rastos dažādi atspīdumi no lampām, spilgtas saules vai logiem.