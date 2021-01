Eksperti brīdina: Nekvalitatīvs un sauss gaiss mājoklī ir pārbaudījums elpceļiem

Ilgāka uzturēšanās iekštelpās, apkures sezona, auksts un drēgns laiks ir īsts pārbaudījums mūsu elpceļiem. Šobrīd, vairāk uzturoties mājās, ir ļoti svarīgi, lai gaiss iekštelpās būtu tīrs un neradītu papildu apgrūtinājumu mūsu organismam.

Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas valdes locekle, Latvijas Alergologu asociācijas alergoloģe Ineta Grīsle uzsver, ka īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kuri cieš no hroniskām plaušu saslimšanām un alerģijām.

Kā noteikt, vai gaiss mājoklī ir labs?

Vispirms būtu jāsāk ar gaisa piesārņojuma un mitruma pārbaudi mājoklī. Lai precīzi noteiktu gaisa piesārņojumu, iespējams iegādāties speciālās gaisa piesārņojuma ierīces, kuras nosaka gaisa piesārņojuma līmeni, kā arī gaisa attīrītājus, kas uztver un norāda gaisā esošo daļiņu koncentrāciju, parāda alergēnu līmeni un nosaka kaitīgo gāzu koncentrāciju, savukārt gaisa mitrumu telpā var noteikt, izmantojot arī higrometrus un psihometrus. Kā stāsta I. Grīsle, Latvijā ir mērens, mitrs klimats, tāpēc jāpievērš uzmanība tam, cik liels ir gaisa mitrums – ieteicami ir 40-60%. Ja gaiss mājoklī būs mitrāks un siltāks, var savairoties putekļu ērcītes, savukārt, ja gaiss ir mitrāks un vēsāks, tad var parādīties pelējums. Katram alergēnam ir sava iecienītā vide, kurā tas attīstās. Jāatceras, ka apkure ļoti sausina gaisu telpās. Līdz ar to, putekļu daļiņas un citas daļiņas, kas ir gaisā, nevis nogulstas uz virsmām, bet atrodas gaisā. Izplatītākās sūdzības, ja telpās ir nekvalitatīvs, sauss gaiss, ir sausa deguna gļotāda, aizkritis un sauss kakls, sausa āda, elektrizējas mati.

Ieteikumi un profilakses pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai

Nekvalitatīvs gaiss mājoklī var pastiprināt alerģijas simptomus un atstāt ietekmi uz mūsu ikdienu. Alerģija ir organisma imūnsistēmas pārmainīta reakcija pret alergēniem, piemēram, iekštelpās alerģiju visbiežāk izraisa putekļi, kuri satur putekļu ērcītes, pelējums, kā arī mājdzīvnieki. Lai gan visi alergēni alerģiskam cilvēkam elpceļos rada līdzīgus simptomus, to izpausmes nopietnība ir atkarīga no alergēna, piemēram, īpaši spēcīgs alergēns ir iekštelpu pelējums, kas var izraisīt smagas astmas lēkmes, skaidro alergoloģe I. Grīsle.

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un uzturēšanos iekštelpās padarītu veselībai nekaitīgu, alergoloģe iesaka veikt dažādus profilakses pasākumus.

1. Telpu vēdināšana. Tradicionāli lētākais un labākais veids iekštelpu gaisa uzlabošanai ir regulāra telpu vēdināšana, bet būtisks rādītājs ir tas, kur atrodas mājoklis – pilsētā vai ārpus pilsētas, cik liels ir mājoklis vai telpas, kuras jāvēdina, un kādas ir iespējas to dienas laikā izdarīt.

2. Gaisa uzlabošana ar speciālām iekārtām. Ja nav iespējams pietiekami un efektīvi izvēdināt telpas, mūsdienās gaisa attīrīšanai iespējams izmantot arī speciālās gaisa attīrīšanas iekārtas, kas nodrošina attīrīšanas funkciju profesionālā līmenī. Tās īpaši ieteicamas alerģiskiem cilvēkiem un cilvēkiem ar elpceļu jutīgumu, ģimenēm, kurās bērni bieži slimo ar elpceļu infekcijām, un mājokļos, kuros uzturas arī mājdzīvnieki, jo mājdzīvnieki pārnēsā gan spalvas, gan putekļu daļiņas. Apkures sezonā īpaši liela nozīme ir ierīcēm, kuras attīra un mitrina gaisu vienlaicīgi. Ieteikums būtu izvēlēties profesionālas ierīces, jo pašiem mitrināt gaisu un saviem spēkiem sasniegt nepieciešamo mitruma līmeni ir praktiski neiespējami, tas pats attiecas arī uz gaisa attīrīšanu. Alergoloģe I.Grīsle uzsver, ka gaisa attīrītāji var samazināt arī baktēriju un vīrusu koncentrāciju gaisā, taču jāatceras, ka tas neatbrīvo no nepieciešamības veikt profilakses un piesardzības pasākumus. Ja esi saslimis, nevajadzētu paļauties, ka gaisa attīrītājs pasargās citus no saslimšanas, tāpēc noteikti nevajadzētu doties ciemos vai aicināt ciemiņus pie sevis.

3. Uzzini, kā cīnīties ar katru no alergēniem. Cīņā pret alergēniem jāatceras par regulāru un pareizu telpu vēdināšanu, uzkopšanu un gaisa attīrīšanu. Ja mājās tiek pamanīts pelējums, ir nepieciešams samazināt mitrumu telpās, kā arī būtu ieteicams veikt remontu, lai alergēnu likvidētu pilnībā. Cīņā ar putekļiem un putekļu ērcītēm būtiska ir gan vēdināšana, gan pareiza mājas uzkopšana – ieteicams veļu mazgāt 60 grādu temperatūrā, atbrīvoties no paklājiem, lieliem, bieziem audumiem, kuros uzkrājas putekļi. Pirms mājdzīvnieku iegādes noteikti vajadzētu veikt alerģijas testu, lai noskaidrotu, vai dzīvnieks izraisa alerģiju. Ieteicams arī rūpīgi uzkopt mājokli un izvairīties no tuva kontakta ar mājdzīvnieku.