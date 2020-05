Ekspertu ieteikumi pareizai virsmu dezinfekcijai

Jaunais koronavīruss Covid-19 uz virsmām spēj izdzīvot pat vairākas dienas. Līdz ar to viens no būtiskākajiem vīrusa ierobežošanas pasākumiem ir pareiza un regulāra biežāk lietoto virsmu un telpu dezinfekcija, īpaši vietās, kur uzturas daudz cilvēku, piemēram, veikalos un aptiekās. Tāpēc ieteikumos par pareizu virsmu dezinfekciju dalās BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, ģimenes ārste Zane Zitmane un farmaceite Zanda Ozoliņa.

Primāri – biežāk lietotās virsmas

Vissvarīgāk dezinfekciju ir veikt biežāk lietotajām virsmām un priekšmetiem, piemēriem, durvju rokturiem, liftu pogām, kāpņu telpu margām. Savukārt mājās īpaša uzmanība jāpievērš trauku mazgāšanai, ūdens krānu, tualetes podu, durvju rokturu, telefonu ekrānu un galda virsmu dezinfekcijai. Ja mājās visi ir veseli un ievēro visus piesardzības pasākumus (paliek mājās un regulāri mazgā rokas), tad ar pārmērīgu virsmu un telpu dezinfekciju aizrauties nebūtu ieteicams. Ģimenes ārste Z. Zitmane norāda, ka šādos gadījumos pietiek ar telpu mitro uzkopšanu, vēdināšanu un periodisku virsmu notīrīšanu. Savukārt, ja mājās ir bijis Covid-19 slimnieks, tad šī dezinfekcija būtu jāveic biežāk, īpaši pēc Covid-19 slimnieka saskares ar dažādiem priekšmetiem un virsmām. Speciāliste skaidro, ka pēc ēdienreizēm nepieciešama trauku mazgāšana vismaz 70C, slimnieka apģērbs un gultasveļa jāmazgā veļasmašīnā visaugstākajā iespējamajā temperatūrā (70-90C). Pēc atveseļošanās būtu jāveic telpu un virsmu dezinfekcija ar speciāliem dezinfekcijas līdzekļiem.

Kādus dezinfekcijas līdzekļus izmantot?

Iegādājoties dezinfekcijas līdzekļus, svarīgi ir pievērst uzmanību to sastāvam. Ir pārbaudīti vairāki dezinfekcijas līdzekļi, kas sekmīgi iedarbojas uz virsmām un priekšmetiem, kur atrodas Covid-19 vīruss:

Etanols 70%;

Nātrija hipohlorīts 0,1-0,5%;

Izopropanols 50%;

Povidonjods 10%;

Glutaraldehīds 2%;

Benzalkonija hlorīds 0,05%.

Farmaceite Zanda Ozoliņa skaidro, ka to, ko tautas valodā sauc par šņabi, virsmu un priekšmetu dezinfekcijai nederēs, jo, ja spirts tiek atšķaidīts zemāk par 50 grādiem, tam samazinās baktericīdās īpašības, respektīvi, vīrusa daļiņas uz virsmām netiek iznīcinātas pilnībā. Ārste Z. Zitmane norāda, ka visefektīvākie dezinfekcijas līdzekļi cīņai ar Covid-19 ir tie, kuri satur 70% etanolu, kā arī nātrija hipohlorīta šķīdums. Ikdienas vajadzībām, kad nav pieejamas ziepes, roku dezinfekcijai pietiks ar 70% etanolu saturošu šķīdumu. Lai nesausinātu roku ādu, vēlams, lai līdzeklim klāt ir arī glicerīns, kas veic arī ādas mitrināšanas funkciju. Virsmu un telpu uzkopšanai var izmantot 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdumu, kuru mājas apstākļos var pagatavot no drēbju balinātāja (to sastāvā ir 5% nātrija hipohlorīts), vai 70% etanola jeb spirta šķīdumu.

Dezinfekcijas laikā svarīgi ievērot piesardzības pasākumus!

Veicot telpu un virsmu dezinfekciju, būtu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi – jāuzvelk vienreizlietojamie cimdi, jālieto sejas maska vai respirators, aizsargbrilles vai sejas aizsargs, kā arī vienreizlietojamais ūdensizturīgais halāts ar garām piedurknēm. Tāpat jāatceras arī par pareizu roku mazgāšanu vismaz 20 sekunžu garumā, noteikti izmantojot ziepes.