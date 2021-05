Ērču sezona sākusies! Kā pareizi ģērbties, dodoties mežā

Joprojām drošākā un sezonai atbilstošākā izklaide ārpus mājām daudziem ir pastaigas brīvā dabā. Tomēr arī atpūtai mežā vai pļavā ir jābūt drošai, jo īpaši ņemot vērā, ka aktīvi sākušas rosīties ērces, kas pamodušās pēc ziemas miega. Kā pasargāt sevi, atrodoties dabā, kā arī kāds ir pareizs dreskods, skaidro aktīvās atpūtas eksperts Lauris Piņķis.

Kāpēc ērces ir bīstamas?

Ērces ir bīstamas tā encefalīta vīrusa dēļ, kas cilvēkam var izraisīt smagu saslimšanu. Ērču encefalītam nav specifiskas terapijas, to pagaidām ārstē tikai simptomātiski, taču encefalītu reiz pārslimojušie ļaudis gandrīz vienmēr iegūst imunitāti visai turpmākajai dzīvei. Speciālisti norāda, ka vislabākais veids, kā pasargāties no ērču encefalīta, ir vakcinēšanās. Pateicoties mūsdienu medicīnas attīstībai, to drīkst veikt cauru gadu, nevis tikai ziemas sezonā, kā tas tika darīts agrāk. Tāpat svarīgi atcerēties, ka vakcinēšanās pasargās no ērču encefalīta, bet ne no pašām ērcēm un Laima slimības, tāpēc, dodoties dabā, jāievēro atbilstoši drošības pasākumi.

Ieteikumi, kā sevi pasargāt no ērču piesūkšanās

1. Zini, kur ērces dzīvo – tie ir meži, krūmāji, izcirtumi, nekoptās pļavas un to apkārtne. Tomēr ar ērcēm var sastapties arī piemājas dārzā vai parkā, kur ir neizpļauta zāle.

2. Izvēlies piemērotu apģērbu – dodoties dabā, izvēlies gaišas krāsas apģērbu, uz kura ērces varētu viegli pamanīt, pielāgo to tā, lai ērces nevarētu zem tā pakļūt, piemēram, izvēlies kreklu vai džemperi ar pieguļošām piedurknēm, savukārt bikses ieteicams izvēlēties tādas, kuras potīšu daļā ir šauras, un tās labi nosedzot, papildu tam izvēloties augstos apavus, kuros iespējams salikt bikšu galus. Tas nepieciešams, jo ērces visbiežāk pieķeras garāmejošiem cilvēkiem potīšu augstumā (garākā zālē arī augstāk), tādēļ, pat uz īsu brīdi iebrienot zālē, jānodrošinās, lai ērces nevarētu pakļūt zem apģērba. Svarīgi izvēlēties arī atbilstošu virsjaku no blīva auduma, kas pasargās no nevēlama lietus, piemēram, no G-1000 materiāla.

3. Izmanto aizsardzības līdzekli – pirms došanās dabā uz apģērba un minimāli uz ķermeņa ādas ieteicams izsmidzināt insektus atbaidošu aizsardzības līdzekli. Atceries arī to, ka aizsardzības līdzeklis nebūs efektīvs, ja apģērbs nebūs pielāgots tā, lai ērces zem tā nevarētu pakļūt.

4. Pārbaudi drēbes un ķermeni – pēc uzturēšanās dabā, pat, ja tas ir piemājas dārzs, pārbaudi, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērces. Atceries arī to, ka ērces mājās var atnest arī mājdzīvnieki vai arī pats – ar puķēm, zariem, ogām un sēnēm.

Dabā iešanas dreskods

Jāatceras, ka dodoties dabā jāizvēlas atbilstošs apģērbs un tas nebūs tas pats, kuru valkājam savās ikdienas gaitās, tāpēc baltās kedas, krekli un kleitas būs jāaizstāj ar ko citu. Svarīgi, ka izvēlētajam apģērbam jābūt laikapstākļiem atbilstošam un ērtam. Virsjakai jābūt tādai, lai tā pasargātu ne tikai no vēja, bet arī no negaidīta lietus. Drēgnākos laikapstākļos zem jakas ieteicams vilkt džemperi, kura sastāvā ir vilna, jo tas spēj gan atdzesēt ķermeni, gan sasildīt, kad nepieciešams.

Savukārt kājās ieteicams vilkt tādus apavus, kuri ir ražoti no stingra materiāla un ir ar rievotu zoli, lai mazinātu paslīdēšanas un līdz ar to arī iespējamo traumu risku. Izvēlēties pārgājiena apavus ir vienkārši – uzticēties specializēto zīmolu ražotājiem. Aktīvās atpūtas eksperts Lauris Piņķis norāda: “Izvēloties pārgājiena apavus, ir svarīgi, lai tie būtu ūdensizturīgi, tie būtu elpojoši, kā arī spētu izturēt vairāk nekā vienu pārgājienu. Īpaši iesaku trekinga zābakus no nubuka – šis materiāls nodrošina ļoti labu mitruma un nodiluma izturību. Lai maksimāli nodrošinātos pret ūdens iekļūšanu tajos, izmantojiet speciālus aerosolus un vasku – tie ar neredzamas kārtiņas palīdzību no apaviem atvairīs nevēlamos ūdens pilienus.”