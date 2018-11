Farmaceites ieteikumi, kā ziemā pasargāt bērnus no saaukstēšanās

Ar saaukstēšanos un gripu ziemā nākas saskarties teju katram bērnam, taču ir gudri soļi, kas var palīdzēt gan izvairīties no saslimšanas, gan arī atvieglot un saīsināt slimošanas laiku. Ar ieteikumiem dalās farmaceite Zanda Ozoliņa.

Imunitātes stiprināšana

Kā būtiskāko no faktoriem, lai izvairītos no saaukstēšanās un gripas, farmaceite iesaka stiprināt bērnu imunitāti. Lai tādējādi izvairītos no saaukstēšanās, farmaceite iesaka lietot uzturā augļus un dārzeņus – burkānus, zaļās pupiņas, apelsīnus un zemenes un citus, kas satur dabīgo C vitamīnu, kurš savukārt stimulē imunitāti.

Farmaceite imunitātes stiprināšanai iesaka ikdienā lietot augu tējas. Viena no visvienkāršākajām ir kumelīšu tēja, kurai nav vecuma ierobežojuma. Hibiska ziedu un mežrozīšu tēja, kas bagāta ar C vitamīnu, bioflavonoīdiem, stiprina bērna aizsardzību pret vīrusiem. No četru gadu vecuma var lietot eikalipta lapu tēju un lakricas sakni, kas nomierina sakairinātu gļotādu un aktivizē organisma dabīgās aizsargspējas. Bērni pēc 12 gadiem var lietot ehinaceju saturošas tējas, kas nodrošina nepārtrauktu aizsardzību pret vīrusiem.

Kā būtiskus faktorus, lai izvairītos no saslimšanām, farmaceite min aktīvu dzīvesveidu un labu miegu, jo pētījumi liecina, ka, pateicoties fiziskām aktivitātēm, gan bērniem, gan pieaugušajiem uzlabojas imunitāte. Savukārt miega trūkums padara mūs jutīgākus pret slimībām, samazinot dabiskās organisma aizsargspējas.

Ja bērniņš ir maziņš, farmaceite iesaka pēc iespējas ilgāk barot ar krūti. Mammas piens satur antivielas un baltos asins ķermenīšus, kas palīdz cīnīties ar vīrusiem.

Mazgājiet rokas!

Ne mazāku uzmanību nepieciešams pievērst arī personīgai higiēnai – roku mazgāšanai pirms ēdienreizes un atgriežoties mājās, augļu un dārzeņu nomazgāšanai pirms to lietošanas. Ja esat ārpus mājām, lietojiet vienreiz lietojamās salvetes un dezinfekcijas gelu rokām. Ja tomēr ir gadījies saslimt ar diezgan nopietnām bakterialām infekcijām, kā, piemēram, streptokoku, tad ieteicams nomainīt zobu suku, jo tā var radīt atkārtotu infekciju.

Noteikti, un arī ne tikai ziemas periodā, maksimāli jāizvairās no bērna saskarsmes ar cigarešu dūmiem. Bērnu dabīgā detoksikācija vēl nav tik labi attīstījusies, tāpēc bērni ir daudz jutīgāki pret dūmiem nekā pieaugušie.

Prātīga medikamentu lietošana

Svarīgi ir paturēt prātā arī nepamatotas medikamentu lietošanas negatīvo ietekmi. Ja tomēr bērns ir saaukstējies vai saslimis ar gripu, ko izraisījis vīruss, farmaceite aicina nelietot antibakteriālo terapiju, jo tā ārstē tikai antibakteriālo infekciju, ne vīrusa izraisītus simptomus.

Ja tomēr no saaukstēšanās nav izdevies izvairīties, sāpju un temperatūras terapijā var lietot paracetamolu vai ibuprofēnu saturošus medikamentus. Tomēr drudzis ne vienmēr ir kaitīgs, galvenais šo medikamentu lietošanas mērķis ir palīdzēt bērnam labāk justies. Lietojot šos medikamentus sāpju remdēšanai, farmaceite aicina stingri ievērot dozēšanu atkarībā no bērna svara. Aspirīna lietošana bērniem nav ieteicama. Farmaceite vērš uzmanību arī uz to, ka līdz 12 gadu vecumam ir kategoriski aizliegta kodeīnu saturošo medikamentu lietošana, jo viena no blaknēm ir palēnināta un apgrūtināta elpošana. Tāpēc ārstēšanās procesā ir ieteicami augu sīrupi ar Islandes ķērpi vai efeju, kas nomierinās kairinošu un mokošu klepu. Silta vanna vai duša var mazināt gļotu sastrēgumus plaušās un atvieglot elpceļu darbību.

Kakla sāpju gadījumā var lietot tam piemērotas sūkājamās konfektes vai aerosolus, kas palīdz atvieglot simptomus. Arī siltiem dzērieniem, kā, piemēram tējām vai buljonam, piemīt nomierinoša īpašība, kas palielina deguna gļotādas sekrēciju un mazina klepu.

Imunitātes stiprināšanai farmaceite bērniem iesaka lietot augu tējas, kā, piemēram ehinacejas vai kumelīšu tēju, un atgādina uzturā lietot pārtikas produktus, kuros ir daudz C vitamīna, kas palīdzēs saudzēt veselību un spēcināt imunitāti. Jebkādu šaubu un jautājumu gadījumā ir jāvēršas pie speciālista, tādēļ nekautrējieties jautāt padomu farmaceitam vai ārstam.