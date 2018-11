Farmaceites padomi veselīgākai svētku svinēšanai

Svētku laiks katram no mums ir īpašs, mēs svinam svētkus ārpus mājām vai arī satiekamies ģimenes lokā pie lieliski klāta svētku galda. Taču diemžēl bieži vien svētku sajūtu var sabojāt nepatīkamas vēdergraizes vai galvas sāpēs. Kā izvairīties no nepatīkamajām sajūtām, lai pilnvērtīgi izbaudītu svētkus, – ar ieteikumiem dalās farmaceite Zanda Ozoliņa.

Domā par sekām savlaicīgi

Sagaidot kopā būšanas mirkļus, farmaceite iesaka laikus padomāt par mazu aptieciņu, lai svētki būtu izdevušies. Visbiežāk pēc gardām svētku vakariņām par sevi atgādina mūsu vēders. Jūtam vēdera pūšanos, vai rodas sajūta, ka tas “nestrādā”, nepatīkami burbuļo un ir kā “akmens”. Lai svētkus nebojātu šādas nepatīkamas sajūtas, aptieciņā ir ieteicams ielikt tautā tā saukto oglīti, kas mazinās gāzes vēderā un uzlabos pašsajūtu. Pārēšanās gadījumā noderēs gremošanas fermenti. Tāpat ieteicams aptiekā jau savlaicīgi pajautāt par piemērotāko līdzekli pret kuņģa-zarnu spazmām un akūtu kuņģa dedzināšanu, ja zināt, ka šādas problēmas mēdz Jūs piemeklēt.

Ja tomēr sanāk pārēsties

Ja nu tomēr ir sanācis pārēsties, farmaceite iesaka lietot zāļu tējas (kumelīšu, timiāna, ingvera, fenheļa un piparmētru). Šiem augiem piemīt antispetiskas īpašības, kas mazinās vēdera krampjus. Savukārt smaguma sajūtu mazinās gremošanas fermenti. Maltītes laikā ir ieteicams ēst maziem gabaliņiem, kārtīgi sakošļājot, un nesteigties, lai organisms spētu uztvert sāta sajūtu. Ēšanas laikā nav ieteicams lietot daudz šķidruma, jo tas aizkavē gremošanu.

Kā rīkoties, ja nākamajā rītā sāp galva

Ja svinību laikā sanācis lietot alkoholu un nākamā diena sagaida ar galvassāpēm, uzreiz pēc pamošanās ir ieteicams izdzert divas glāzes ūdens. Tas palīdzēs organismam atgūt zaudēto šķidrumu. Tāpat ieteicama ir tomātu, greipfrūtu vai apelsīnu sula, jo augļi satur vienkāršo cukuru – fruktozi, kas paātrina alkohola pārstrādi vielmaiņas procesā. Var izdzert arī tasi kafijas. No pārtikas ieteicama karsta vistas zupa vai piena kokteilis ar banānu. Lai tomēr nebūtu jācīnās ar alkohola izraisītajām sekām, ieteikums svinību laikā kārtīgi paēst, dzert lēnām un nejaukt dažāda stipruma dzērienus. Ja otrajā dienā nav spēka gatavot, tad var lietot aptiekā iegādātus galvassāpes mazinošus un vispārējo labsajūtu uzlabojošus medikamentus un uztura bagātinātājus, kas satur aspirīnu kombinācijā ar C vitamīnu, vai no dabas vielām veidotus detoksikācijas „kokteiļus”.

Ieteikums veselīgai svētku svinēšanai

Lai būtu skaisti svētki un jauka noskaņa, farmaceite iesaka ievērot mērenību gan ēdiena, gan arī alkohola lietošanas ziņā. Pirms tam izvērtēt mums katram nepieciešamos medikamentus, un, ja tomēr gadījusies ķibele, nelietot visu pēc kārtas, bet būt zinošākiem un lietot zāles atbilstoši simptomiem.