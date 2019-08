Fizioterapeita ieteikums, kā izvēlēties un pareizi nēsāt skolas somu

Svarīgākais princips, kas jāņem vērā izvēloties somu skolēnam, ir pievērst uzmanību, lai soma kopā ar saturu ievērojami nepārsniegtu 10% no bērna ķermeņa svara, būtu piekļauta bērna mugurkaulam un tai būtu papildu stiprinājumi krūšu kaula un iegurņa priekšpusē. Ignorējot šos nosacījumus, skolēns var saskarties ar muguras asimetriju, tāpēc interneta veikals 220.lv sadarbībā ar fizioterapeiti Sintiju Priedi, sniedz padomus kā izvēlēties un pareizi nēsāt skolas somu.

Skolas somu skolēni lieto dienu no dienas. Citiem tā ir stunda dienā, citi somu uz muguras pārnēsā vairākas stundas, atkarībā no distances, kas bērnam jāmēro. Fizioterapeite skaidro, kas jāņem vērā, lai somas lietošana būtu ērta un neradītu muguras problēmas.

Kādām ir jābūt mugursomas proporcijām un svaram?

Fizioterapeite Sintija Priede norāda, ka vispirms ir jāsaprot vai bērna fiziskā sagatavotība un ķermeņa uzbūve attiecīgā vecumā spēj panest somu, jo somu izmēru daudzveidība ir patiešām liela. Tāpēc, lai cik ļoti skolēnam patiktu kārotās somas dizains, tai ir jābūt arī ērtai lietošanai. Pirms somas iegādes eksperte iesaka pārliecināties par tās proporcijām, lai soma būtu piekļauta bērna mugurkaulam no plecu daļas un lāpstiņām līdz jostas daļai, un tās svars kopā ar saturu ievērojami nepārsniegtu 10% no bērna ķermeņa svara. “Ne mazāk svarīgi ir pārliecināties par somas materiālu, lai tās mugurpuse būtu no cieta un stingra materiāla, bet plecu lences - regulējamas un ar polsterējumu. Ieteicams arī atcerēties par papildu stiprinājumiem krūšu kaula un iegurņa priekšpusē, ko var saslēgt, lai izlīdzinātu somas satura svaru,” piebilst eksperte.

Kļūdas, kas tiek pieļautas nēsājot mugursomu

Sintija Priede arī norāda kļūdas, kas visbiežāk tiek pieļautas nepareizas somas nēsāšanas rezultātā. Viena no tādām ir somas lietošana uz viena pleca. Ja soma tiek nesta uz viena pleca, tad somas svars noslogos vienu ķermeņa pusi un ar laiku radīsies muskuļu tonusa izmaiņas vienā pusē, kā arī stājas asimetrija. Lai pasargātu bērnu no mugurkaula deformācijas, nepietiks tikai ar pareizas somas iegādi, papildu tam ir nepieciešama ķermeņa muskulatūras nostiprināšana, lai bērna balsta-kustību aparāts spētu noturēt dažkārt pārāk smago mugursomu.

Mugursomas nēsāšana uz abiem pleciem var mazināt risku izveidoties ķermeņa asimetrijai, tomēr jāatceras, ka ķermeņa muskulatūra ir tā, kas šo svaru tur. Tāpēc neatkarīgi no tā, cik piemērota un laba soma iegādāta, skolēniem ir jārūpējas par savu ķermeni, jāstiprina ķermeņa muskulatūra un jāizveido pareizs stāvēšanas vai sēdēšanas stereotips,” skaidro S. Priede.

Ergonomisko somu triumfs

Kā novērojis 220.lv izpilddirektors Raimondas Žilēnas, pircēji apzinās, cik liela nozīme ir bērna skolas somai, tieši tāpēc ergonomisko mugursomu pārdošanas apjomi pieaug. Sekojot līdzi šai tendencei, sortiments tiek papildināts atbilstoši augstajam pieprasījumam. “Pašlaik mums ir pieejami vairāk nekā pus tūkstotis mugursomu modeļu un tas ir divas reizes vairāk nekā pirms diviem gadiem. Pircēji šogad uzrādījuši lielāku intensitāti, un pārdošanas apjomi sāka augt jau jūnija sākumā. Šobrīd, esam secinājuši, ka vidējā groziņa summa, interneta veikala 220.lv pircēju vidū, kuri jau ir iegādājušies mugursomas, ir 20-30 eiro.”



Tendenci apstiprina arī fizioterapeite Sintija Priede, kura atzīst ergonomisko somu labās īpašības. “Tā kā skolēna stāja un ķermenis nostiprinās ap 12/13 gadu vecumu, tad līdz brīdim, kad tiek sasniegts šis vecums, būtu ļoti svarīgi pievērst uzmanību somas pielietojumam un ķermeņa nostiprināšanai, jo ergonomiski pareizas noslodzes soma un trenēta ķermeņa muskulatūra pasargās no faktoriem, kas negatīvi ietekmē muguras stāvokli.”

Modernas mugursomas, kas nekaitē veselībai

Bērniem mugursoma ir ļoti svarīga, jo nereti tā var izrādīties par ietekmējošo faktoru, kas pastiprina vēlmi doties uz skolu. Somu redz visi, tāpēc veids kā bērns paspilgtina savu ārieni ir tā personību raksturojošs somas dizains. Tās var būt somas, kas izceļas ar spilgtu dizainu un inovatīviem risinājumiem, jo tehnoloģijas turpina diktēt modi. Viens no šādiem risinājumiem ir CoolPack led somas - mugursomas, kurām ir uzlādējams akumulators ar 3-4 stundu noturību.

Vēl kādu neordināru risinājumu piedāvā MadPax. Somas, kas ir ne vien iecienītas bērnu vidū, bet arī pieaugušo, jo tiek lietotas kā modes aksesuārs, kas piešķirs neaizmirstamu efektu kopējam izskatam. Arī pēc pieciem un desmit gadiem šīs somas pievērsīs apkārtējo uzmanību. Turklāt, somām ir iestrādāti krūšu kaula stiprinājumi un muguras daļa ir pilnībā ventilējama un ortopēdiska, kas nodrošina īpašu komfortu somas nēsātajam.