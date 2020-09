Fonda “Movember Latvija” dibinātājs Helmuts Bēķis: “Ir jārunā ar vīriešiem, nevis par vīriešiem”

Jau ceturto gadu novembrī ar daudzveidīgām aktivitātēm tiks atzīmēts Movember – vīriešu veselībai veltīts mēnesis. Tā ietvaros visi Latvijas vīrieši tiek mudināti veikt savlaicīgu prostatas vēža pārbaudi. Vairāk par saviem iedvesmas avotiem, kustības vēsturi un to, kā atrast motivāciju publiski šķetināt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus stāsta fonda “Movember Latvija” dibinātājs Helmuts Bēķis.

Kā radās ideja par fonda “Movember Latvija” dibināšanu?

Vēsturiski Movember nāk no Austrālijas. Es biju dzirdējis, ka tas ir kaut kas saistīts ar ūsām, taču man īsti nebija saprašanas, par ko šī kustība iestājas. 2016. gadā, kad vadīju mārketingu vienā kungu frizētavā, mēs iesaistījāmies kādā ūsu mēneša aktivitātē, un tas atstāja uz mani spēcīgu iespaidu. Saprotot, ka mūsu tēvi, vectēvi un citi ģimenē svarīgie vīrieši mirst no slimības, no kuras nebūtu jāmirst, es nevarēju stāvēt malā. Pēc šī pasākuma es daudz lasīju par šo tēmu, pētīju, konsultējos. Pie sevis nodomāju, ka zvanīšu 3 cilvēkiem un, ja viņi man noticēs, tad es par to iestāšos. Kā redzam šodien – noticēja. Pirmajā gadā es izveidoju sociālo tīklu kontus un vienkāršu mājaslapu, vēlāk arī nodibināju biedrību juridiski.

Prostatas vēzis nav viegls temats, par ko uzsākt sarunu, vienkārši garāmejot. Kur tu smelies zināšanas?

Neslēpšu, ka iesākumā informāciju meklēju interneta dzīlēs. Atradu vienu biedrību Briselē, vienu Austrālijā, kādu Zviedrijā. Es tām zvanīju, rakstīju vaicāju visus jautājumus, kas man tajā laikā interesēja. Man bija pat ļoti liels azarts vēl kaut ko jaunu iemācīties un uzzināt, kādas aktivitātes citās valstīs veic līdzīgas biedrības. Es vienkārši degu par šo tēmu. Pašlaik jau esmu pats beidzis vairākus kursus Briselē par pacientu organizāciju vadīšanu un pacientu interešu pārstāvniecību. Šogad izturēju ļoti lielu atlasi pusgada apmācībām prestižā pacientu biedrības jumta organizācijā Eiropā. Tāpat, protams, regulāri konsultējos ar ārstiem, psihologiem un psihoterapeitiem. Man ir savi sparinga partneri, kas neļauj atslābt.

Ko fonds nozīmē vīriešiem, kas ir saskārušies ar prostatas vēzi?

Fonds ir vīriešu draugs un ceļabiedrs, sadzīvojot ar šo slimību. Tas netiesā, bet sadzird. Mēs atgādinām vīrietim, ka viņš ir svarīgs un ka viņa stāsts ir īpašs. Fonds ir izveidojis Latvijā pirmo prostatas vēža pacientu grupu, kur vīrieši satiekas, un iedvesmo viens otru, nododoties vīrišķīgām sarunām par ikdienu ar prostatas vēzi.

Kādēļ Tev ir svarīgi skaļi runāt par vīriešu veselības jautājumiem ar plašu sabiedrību?

Kādam ir jāaizsāk informācijas lavīnu par vīrieša fizisko veselību, un kāpēc lai tas nebūtu es? Ar lavīnu es domāju vīriešu veselības un vīrišķības atmodu. Vīriešu mūža ilgums Eiropā ir būtiski īsāks nekā sievietēm. Stigmas, stereotipi un uzskati dzen vīriešus kapā, un nav neviena, kas nevis kritizē un māca, bet parāda ceļu. Man nepatīk dzirdēt, kad runā par vīriešiem, ir jārunā ar vīriešiem. Es redzu, kā mainās vīrieši manā redzes lokā, kad pastāstu viņiem ko jaunu par veselību. Es pavisam noteikti gribu, lai vīrieši Latvijā ir veseli, un lai viņi ir ar saviem bērniem un ģimenēm. Man vienmēr ir šķitis, ka izglābt kādam dzīvību ir lielākais, ko cilvēks spēj izdarīt, un šis ir mans veids, kā es tieši vai netieši kādam to pavisam noteikti izglābšu. Organizējot kampaņas un pasākumus, runājot un darot, lai pievērstu uzmanību veselības pārbaužu nepieciešamībai, es rodu jaunus spēkus to turpināt.

Kas, Tavuprāt, vislabāk raksturo mūsdienu vīrieša veselības paradumus? Cik zinoši vīrieši ir par veselības jautājumiem?

Lielai daļai, manuprāt ir citas prioritātes, un veselība tiek nolikta otrajā vai kādā tālākā plānā. Ir, protams, apzinīgi vīrieši, kas tiešām seko savai veselībai un veic regulāras veselības pārbaudes, nevis tāpēc, ka viņiem kaut kas kaiš, bet tāpēc, lai nekas nekaitētu. Diemžēl tas nav bieži. Priecē, ka arvien populārākas kļūst dažādas sportiskas kustības, tomēr ar fiziskām aktivitātēm vien nepietiek, lai saglabātu veselību. Vēzis nešķiro, un ar to var sastapties arī sportisks un situēts vīrietis, kas dzīvo laimīgā ģimenē un ikdienā nepiedzīvo stresu. Tādēļ visiem vīriešiem ir jāiet pārbaudīt veselību un punkts!

Kā veicināt vīriešu vēlmi rūpēties par savu veselību?

Pievērst uzmanību ir viegli un ātri, bet, lai panāktu pozitīvas un paliekošas pārmaiņas sabiedrībā, ir jāiegulda liels darbs. Visefektīvākās ir vienkāršas un cilvēcīgas sarunas mazās interešu grupās, kas balstītas īstās pieredzēs. Katram vīrietim ir kāda informācijas plūsma, kam viņš uzticas, tie var būt draugi, darbs, ģimene vai interešu klubi. Es vēlos, lai fonda galvenā vēsts – pārbaudies un miers – pa kādu no šiem kanāliem nonāk līdz ikvienam vīrietim, lai par to runā un izpilda.

Kādi ir fonda “Movember Latvija” plāni vīriešu veselības mēnesim?

Es gatavojos kampaņai jau no maija mēneša, un vēl nekad neesmu tik ļoti gaidījis novembri kā šogad. Mēs prezentēsim lielāko vīrieša veselības platformu, nākot ar vēstījumu “pārbaudies un miers” un ieliekot labus pamatus brīvprātīgo tīkla izveidei. Rīkosim dažāda veida aktivitātes un pasākumus Rīgā un citās Latvijas pašvaldībās. Aktīvāk aicināsim uzņēmumus veicināt savu darbinieku veselības pārbaudes. Tāpat kā ik gadu turpināsim publiski aicināt vīriešus veikt prostatas specifiskā antigēna (PSA) pārbaudes.