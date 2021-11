Gada laikā ievērojami pieaudzis D vitamīna lietotāju skaits

Pēdējā gada laikā ir ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas regulāri – ikdienā vai kursa veidā – lieto D vitamīnu. Ja pērn to aptaujāto skaits, kas norādījuši, ka lieto D vitamīnu ik dienas vai sezonāli kursa veidā vismaz reizi gadā, bija 52%, tad šogad tas ir pieaudzis līdz 65%. Šādi secinājumi gūti “Gemius” veiktajā aptaujā par iedzīvotāju D vitamīna lietošanas paradumiem.

Atzīmējot Starptautisko D vitamīna dienu, tiek piedāvāti jaunākie aptaujas dati par iedzīvotāju D vitamīna lietošanas paradumiem. Šie dati liecina, ka 65% iedzīvotāju regulāri lieto D vitamīnu – attiecīgi 40% lieto D vitamīnu ikdienā, bet 25% aptaujāto sezonāli kursa veidā vismaz reizi gadā. Tāpat 5% aptaujāto norādījuši, ka D vitamīnu lieto retāk nekā kursa veidā reizi gadā, bet vēl 14% norāda, ka D vitamīnu ir lietojuši senāk, bet šobrīd nelieto. Savukārt 15% aptaujāto D vitamīnu nav lietojuši, bet 2% nesniedza konkrētu atbildi.

Tikmēr aptaujas 2020. gada oktobra dati liecina, ka pērn D vitamīnu ikdienā lietoja 35% aptaujāto, sezonāli kursa veidā vismaz reizi gadā D vitamīnu lietoja 17% aptaujāto, retāk nekā kursu reizi gadā – 11% aptaujāto; ir lietojuši senāk, bet šobrīd nelieto – 15% aptaujāto, savukārt D vitamīnu vispār nelietoja 18% aptaujāto, bet 4% nesniedza konkrētu atbildi.

Sievietes aktīvāk lieto D vitamīnu

Aptaujas dati atklāj, ka sievietes ir daudz aktīvākas D vitamīna lietotājas nekā vīrieši. Tā, piemēram, 52% aptaujāto sieviešu norāda, ka ikdienā lieto D vitamīnu. No vīriešiem vien 26% aptaujāto ikdienā lieto D vitamīnu.

27% sieviešu D vitamīnu lieto sezonāli kursa veidā vismaz reizi gadā, bet no vīriešiem šādu atbildi sniedz vien 22%. Retāk nekā kursu reizi gadā D vitamīnu lieto 5% aptaujāto sieviešu un 4% aptaujāto vīriešu. D vitamīnu ir lietojuši senāk, bet šobrīd nelieto 9% aptaujāto sieviešu un 20% aptaujāto vīriešu. Savukārt D vitamīnu vispār nelieto 6% sieviešu un 24% vīriešu. Konkrētu atbildi nav snieguši 1% sieviešu un 3% vīriešu.

Visretāk D vitamīnu lieto jaunieši

Analizējot aptaujas datus pēc vecuma grupām, secināms, ka aktīvākie D vitamīna lietotāji ir cilvēki vecumā no 55 līdz 74 gadiem, no kuriem ikdienā vai kursa veidā vismaz reizi gadā D vitamīnu lieto 72% aptaujāto, kam seko vecuma grupa no 25 līdz 34 gadiem (70%), 45-54 gadīgie (65%) un 35-44 gadīgie (63%). Savukārt visretāk D vitamīnu lieto jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Šajā vecuma grupā D vitamīnu ikdienā vai kursa veidā vismaz reizi gadā lieto vien 42% aptaujāto.

D vitamīns palīdz uzturēt kaulu veselību, normālu muskuļu darbību un veicina normālu imūnsistēmas darbību. Organisma spēju ražot D vitamīnu ierobežo uzturēšanās iekštelpās un saules aizsargkrēmu lietošana. Turklāt organisma spēja ražot D vitamīnu samazinās ar vecumu. Tādēļ D vitamīnu saturoši uztura bagātinātāji var palīdzēt nodrošināt pietiekamu D vitamīna daudzumu visu gadu.

Aptauju veica pētījumu centrs “Gemius Latvia” šī gada oktobrī, aptaujājot Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem par D vitamīna lietošanas paradumiem. Pētījumā piedalījās 1501 respondents.