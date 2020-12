Gandrīz puse iedzīvotāju nepievērš uzmanību cukura daudzumam produktos

Cukura diabēts ir slimība, ar ko mūsdienās sastopas arvien vairāk cilvēku. Kaut gan vēl joprojām ir dzirdami dažādi stereotipi par cukura diabētu, jaunākie pētījumu dati liecina, ka cilvēki kļūst arvien izglītotāki un spēj atpazīt galvenos slimības riska faktorus. Taču ir lietas, kas pagaidām vēl nav kļuvušas par ikdienas ieradumu.

Ja agrāk pastāvēja stereotips, ka cukura diabēts rodas cilvēkiem, kuri ēd pārāk daudz cukura, tad pašlaik sabiedrība ir kļuvusi daudz izglītotāka. Kā liecina Latvijas Diabēta federācijas un “Rimi Latvia” novembra beigās veiktais pētījums, vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju spēj nosaukt vairākus faktorus, kas var ietekmēt cukura diabēta rašanos. 56% aptaujāto starp vairākiem atbilžu variantiem kā cukura diabētu izraisošu faktoru min neveselīgu uzturu, 53% - mazkustīgu dzīvesveidu, bet 66% - lieko svaru un aptaukošanos.

Kā liecina pētījuma dati, laika gaitā sabiedrībā radusies arī lielāka izpratne par to, kāds uzturs ir piemērots cilvēkiem ar cukura diabētu. 54% iedzīvotāju uzskata, ka cilvēkiem ar cukura diabētu piemērots veselīgs, sabalansēts uzturs, kurā proporcionāli pārstāvētas visas pārtikas produktu grupas. Taču 45% aptaujāto domā, ka cilvēkiem ar cukura diabētu vislabāk piemēroti produkti bez pievienota cukura vai produkti ar saldinātājiem.

Kaut gan vairākos jautājumos esam kļuvuši zinošāki, pastāv lietas, ko tomēr neievērojam. Piemēram, kaut gan liekais svars un aptaukošanās ir viens no iemesliem, kāpēc var rasties cukura diabēts, cilvēki, atrodoties veikalā, neizpēta produktu uzturvērtību. 41% aptaujāto norāda, ka ikdienā nepievērš uzmanību cukura daudzumam dažādos produktos un to uzturvērtībai. Taču šī ir viena no lietām, kas cilvēkiem var palīdzēt uzturēt veselīgu dzīvesveidu. Proti, ja jau iepērkoties sekosi līdzi tam, kas rakstīts uz iepakojumiem, un izvēlēsies veselīgākus produktus, samazināsi risku saslimt ar cukura diabētu.

Taču tajā pašā laikā iedzīvotāji ļoti labi pārzina produktu grupas, kurām mēdz būt liels pievienotā cukura daudzums. 60% aptaujāto norāda, ka ļoti daudz cukura ir saldinātos dzērienos, bet 54% - ka kūkās un smalkmaizītes. Tas nozīmē, ka pat, ja cilvēki ikdienā ne vienmēr pievērš uzmanību tam, cik daudz cukura pievienots katram produktam, viņi tik un tā apzinās, ka ir noteiktas produktu grupas, kurām viennozīmīgi būs liels pievienotā cukura daudzums.

Lai informētu cilvēkus par cukura diabētu, tā simptomiem un ārstēšanu, ir izveidotas mājaslapas www.diabets.lv un www.diabetapacientiem.lv. Šajās vietnēs gan cilvēki ar cukura diabētu, gan arī ikviens cits interesents var uzzināt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.