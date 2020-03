Garās pastaigas laimīgus dara četrkājainos pilsētniekus

Ārkārtējās situācijas laikā valstī ir svarīgi būt atbildīgiem ne tikai pret sevi pašu un līdzcilvēkiem, bet arī mājas mīluļiem. Izrādās, ka pilsētās dzīvojošie mājdzīvnieki kļuvuši laimīgāki, jo īpaši suņi, kuri tiek vesti garākās pastaigās pa mežu un savu saimnieku klātbūtni var izjust biežāk kā līdz šim.

Pitbulterjera Roka un kaķa Kačera saimniece Annija Borodkina strādā ēdināšanas nozarē, taču šobrīd saistībā ar notiekošo valstī izvēlējās izmantot atvaļinājumu. Par to pilsētas dzīvoklī ir priecīgi Annijas un viņas drauga mājas mīluļi. “Kādreiz pastaigājoties suni vedām uz Jauno parku, bet šobrīd katru dienu ejam lielos apļus pusotras stundas garumā, no centra aizejot līdz Teperim, parkiem un arī Jāņukalnam. Kad draugam darbā ir brīvdiena, braucam uz Niedrāju. Roks ir sajūsmā gan par garajām pastaigām, gan par to, ka visu laiku esmu mājās, jo bužinu viņu, spēlējos, mazgāju. Sunim veltu ļoti daudz uzmanības,” stāsta Annija.

Vaicājot, vai mājdzīvniekiem iegādājas barību vairumā, Roka un Kačera saimniece atbild: “Viņi neēd specializēto pārtiku. Sunim pērkam sirdi vai aknas, kas veikalā ir pietiekošā daudzumā. Vienīgi aizgāju uz zoo veikalu iegādāties kaķim kārumus ar rezervi, gadījumā, ja šādi veikali nākotnē varētu pārtraukt darbību.”

Savu saimnieku ikdienas paradumu maiņu izjūt arī pekinietis Česters. Suņuka saimniece friziere Inga Zaļkalne stāsta, ka Česters ir ļoti laimīgs, jo tagad ģimene daudz vairāk dodas dabā. “No rīta un vakarā pastaigu ilgums ir tāds pats kā līdz šim, bet pa dienas vidu staigājam pa mežu, vienmēr līdzi ir Česters, kurš par to izrāda vislielāko sajūsmu. Izmaiņas cilvēku dzīves ritmā nes pozitīvas pārmaiņas mājdzīvniekiem. Kas attiecas uz specializēto pārtiku suņukam, jau agrāk to mēdzu iegādāties tik daudz, lai pietiktu aptuveni mēnesim,” stāsta smilteniete Inga.