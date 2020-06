Ģimenes ar bērniem aicina iesaistīties lasīšanas veicināšanas projektā

Attīstot tematiku par lasīšanas prasmes nodošanu no paaudzes paaudzē, projekts “Bibliotēka” aicina Latvijas ģimenes, kurās grāmatas ir cieņā, iesaistīties akcijā “Iemīlēt grāmatu!”. Četras dalībnieku ģimenes tiks izraudzītas video sižetu uzņemšanai par grāmatām un to lasīšanu.

“Daudzi projekta “Bibliotēka” intervētie personāži ir uzsvēruši, ka lasīšanas prieks un mīlestība pret grāmatām veidojas bērnībā – rādot bērniem priekšzīmi, lasot priekšā un kopā ar viņiem,” saka projekta “Bibliotēka” koordinatore un satura veidotāja Daiga Katrīna Bitēna. “Šķiet, ka lasīšanas tradīcijas katrā ģimenē tiek veidotas mazliet citādāk, un, lai gan runā, ka vienas formulas lasīt mācīšanai neesot, esam pārliecināti, ka ģimenes var apmainīties ar pieredzi, pārņemt labos paradumus un iedvesmoties citas no citas par to, kā ieinteresēt bērnu pievērsties grāmatai. Mēs vēlamies to veicināt, uzsākot šo video sēriju.”

Ģimenes tiek aicinātas iepazīties ar akcijas nolikumu, lejuplādēt pieteikuma formu, atbildēt uz tajā norādītajiem jautājumiem un līdz 12. jūlijam (ieskaitot) aizpildīto formu kopā ar ģimenes fotogrāfiju sūtīt uz uz e-pastu [email protected]. Par četrām ģimenēm, kas būs iesūtījušas interesantākos pieteikumus, lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” pārstāvji uzņems video sižetu, kas tiks publicēts projekta sociālajos tīklos.

Sērijā “Iemīlēt grāmatu!” paredzēts uzņemt astoņus video. Puse dalībnieku jau izraudzīti, savukārt otra puse ģimeņu tiks izvēlētas no iesūtītajiem pieteikumiem. Organizatori informē, ka primāri iesaiste projektā tiek gaidīta no pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, tomēr piedalīties var arī citas ģimenes, kuras uzskata, ka viņu lasīšanas stāsts ir gana spilgts, lai to būtu vērts izstāstīt plašākai sabiedrībai.

Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi. Pašreiz projekta organizatori gatavojas izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” izdošanai, kas tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un top ar “Baltic International Bank” finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi vērst uzmanību uz literatūru kā uz pārmantojamu vērtību un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).