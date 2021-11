Ideja svētkiem – izzini Latviju slēpņojot!

Latviešu valodas aģentūra šoruden ir izveidojusi diasporas slēpņu sēriju “Mans dārgums Latvijā”. Slēpņu sērijā ir 33 slēpņi, un katram no tiem ir krustvecāki – diasporā dzīvojoši latvieši no 18 valstīm. Mudinām aktīvi pavadīt svētku laiku, atrodot sev tuvumā esošos slēpņus vai iepazīstot tālākas vietas.

Slēpņi izvietoti gleznainās, vēsturiski nozīmīgās, interesantās Latvijas vietās, ļaujot uzzināt daudz jauna un ieraudzīt Latviju citām acīm. Sīkāka informācijas šeit.

Slēpņi sākas ar 33 latviešu alfabēta burtiem: Apes Raganu klintis, Ārciema brīvdabas baznīca, Bajārkroga dzirnavas, Ciskodu ezers, Černausku dižozols, Dronku Velna pēdakmens, Embūtes baznīca, Ēdoles pils, Fitinghofu muižas parks, Gulbīši, Ģipšakmens atradne Salaspilī, Hoftenbergas muiža, Imulas tilts, Īslīce, Jāņa Zābera muzejs, Kalna līnija, Ķesterciema priedes, Lipaiķu pilskalns, Ļaudonas vilnas fabrika, Malnavas Baltie vārti, Nordeķu muiža, Ņemnaudu dzirnavas, Ostrovas skatu tornis, Pasaule Liepājā, Ruskulovas muižas parks, Stelbu avots, Šķēdes muiža, Tibetas pagoda, Unguru baznīca, Ūziņu vējdzirnavas, Velna vārti Jaungulbenē, Zviedru vārti, Žagatu klints.

Slēpnis Rīgā: Nordeķu muiža.

Slēpņi Kurzemē:

Embūtes baznīca, Ēdoles pils, Imulas tilts, Kalna līnija, Ķesterciema priedes, Lipaiķu pilskalns, Pasaule Liepājā, Stelbu avots, Šķēdes muiža, Zviedru vārti.

Slēpņi Vidzemē:

Apes Raganu klintis, Ārciema brīvdabas baznīca, Bajārkroga dzirnavas, Černausku dižozols, Dronku Velna pēdakmens, Fitinghofu muižas parks, Gulbīši, Ģipšakmens atradne Salaspilī, Jāņa Zābera muzejs, Ļaudonas vilnas fabrika, Ņemnaudu dzirnavas, Unguru baznīca, Velna vārti Jaungulbenē, Žagatu klints.

Slēpņi Latgalē:

Ciskodu ezers, Hoftenbergas muiža, Malnavas Baltie vārti, Ostrovas skatu tornis, Ruskulovas muižas parks.

Slēpņi Zemgalē:

Īslīce, Tibetas pagoda, Ūziņu vējdzirnavas.

Ierosmei slēpņotāja stāsts, kurš nepilnās piecās diennaktīs atrada visus 33 slēpņus: “Sākās viss nevainīgi. Braucu uz darbu. Apdaru visu neatliekamo un izskrienu pirmajā aplītī savākt Č, G un Ņ. Atpakaļ pie darbiem. Vakarpusē izskrienu lielāku apli – Ž, A, F, V, J, Ļ un U. Sestdienas rīts. It kā nekur netaisos doties, bet jau pēc stundas pildu degvielu Vecumniekos un esmu ceļā uz Sēliju un Latgali... Atrodu D, H, O, C, M un R un jūtu, ka āķis lūpā – gribu pabeigt visu sēriju. Svētdien dodos uz Zemgali – N, Ū, Ī un T. Pirmdien pirms darba atrodu Ģ un B. Tad darbā kārtīgi pastrādāju, lai otrdienu izbrīvētu Kurzemei. Otrdien startēju agri un brīnišķīgu saullēktu piedzīvoju, jau tuvojoties Embūtes baznīcai. Kolosāla diena Kurzemē – E, Z, P, L, Ē, K, S, Š, I un Ķ. Burts Ā kā pēdējais atrasts trešdien plkst. 7.35, izmetot līkumu ceļā uz darbu. Tas nu ir paveikts – 25 minūtes pirms aprit piecas diennaktis no sērijas publicēšanas. Kopumā nobraukti 3000 km. Paldies par piedzīvojumu piecu diennakšu garumā!”

Slēpņojiet un izziniet Latviju! Savus piedzīvojumu stāstus un fotogrāfijas sūtiet mums ([email protected]) – interesantāko stāstu autori saņems suvenīrbalvas!

Latviešu valodas aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Viens no Latviešu valodas aģentūras uzdevumiem ir sniegt atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. Latviešu valodas aģentūra nodrošina diasporas latviešu skolu finansējumu, diasporas skolotāju tālākizglītošanu, mūsdienīgu mācību un metodisko materiālu izstrādi (www.maciunmacies.lv), kā arī organizē dažādus izglītojošus pasākumus un aktivitātes diasporas bērniem, jauniešiem un ģimenēm.