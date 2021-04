Iekštelpu augu tendences – zaļā istaba un zaļie griesti

Ne tikai modē, bet arī interjera dizainā aktualitātes diktē dažādas tendences. Viena no 2021. gada interjera dizaina tendencēm, kas lieliski papildinās ikvienu mājokli, ir iekštelpu augi. Tie kalpo ne tikai kā mājokļa dizaina akcents, bet rūpējas, lai mūsu iekštelpu klimats būtu veselīgāks, jo tie absorbē lieko CO2. Regulāri uzturoties telpās, kurās CO2 līmenis ir paaugstināts, to iemītnieki var saskarties ar tādām problēmām kā galvassāpes, miega traucējumi, nogurums.

Šobrīd aktuālas trīs interjera dizaina tendences, kurās dominē augi – zaļās istabas, zaļie griesti vai pamīšus izkārtoti augi, kas novietoti dažādos līmeņos. Populārākās ir tā saucamās ''zaļās istabas'', kuru galvenais akcents ir dažādi telpaugi. Tās tiek iekārtotas, izvēloties augus ar skaistām lapām un dažādos zaļos toņos. Modē nākuši arī augi ar baltu lapu krāsojumu. Lai iegūtu baltās krāsas niansi lapās, šādi augi tiek speciāli audzēti.

Zaļos griestus var izveidot, izmantojot nokarenos augus. Tie parasti ir viegli kopjami un pieejami ar dažādu lapu krāsojumu, kas radīs pilnīgāku efektu. Bet pamīšus izkārtoti augi dažādos līmeņos, telpai piešķirs citu dimensiju. Augus ieteicams izkārtot pēc iespējas dažādāk – uz grīdas, plauktiem, dažāda augstuma puķu podu turētājos, bet nokarenajiem augiem ieteicams izmantot palīgauklas, piekarināmos puķu podus vai dekoratīvos režģus, kur tiem vīties.

Svarīgi augus nepārlaistīt, jo pārlaistītus augus būs daudz grūtāk izglābt, nekā savlaicīgi neaplietus. Vienmēr vērts pirms auga iegādes veikt izpēti vai konsultēties ar pārdevēju. Atkarībā no vietas, kur augam paredzēts stāvēt, speciālists ieteiks atbilstošākos augus gaišākām vai tumšākām vietām.

5 viegli kopjami iekštelpu augi, kuri izdaiļos ikvienu mājokli:

1. Hoija (Hoya) jeb tautā saukta arī par vaska puķi ir viens no visvieglāk kopjamajiem telpaugiem. Hoija ģintī ir apmēram 200 – 300 dažādu sugu, tāpēc ikviens atradīs savai gaumei atbilstošāko – nokareno, kāpelējošo u.tml.

2. Filodendrs (Philodendron) un monstera (Monstera) ir iespaidīgi augi, kas izceļas ar lielām lapām. Tie piešķirs akcentu ikvienai telpai. Filodendrs labi jutīsies, esot saules gaismā un rotās ne tikai telpu, bet attīrīs gaisu no toksīniem. Savukārt, monsteru ieteicams novietot gaišā vietā, ne tiešos saules staros.

3. Epipremna (Epipremnum) izceļas ar savām gaisu attīrošajām īpašībām. Tā gaisu attīrīs ne tikai no toksīniem, bet arī no benzola. Epipremna izdzīvos arī pie saimniekiem, pie kuriem puķes parasti neizdzīvo – to var turēt arī tumšākā telpā, tā ir ļoti pacietīga un izturēs gan sausumu, gan mitrumu.

4. Ripsālis (Rhipsalis) ir viegli kopjams kaktusu dzimtas augs, kurš var augt arī tiešos saules staros. Uzņemot pietiekami lielu gaismas daudzumu, mēdz uzziedēt ar maziem gaišiem ziediņiem.

5. Efeja (Hedera) telpā lieliski iederēsies, ja ir vēlme to padarīt daudz zaļāku. Vijīgais, ložņājošais augs radīs džungļu sajūtu. Ieteicams arī tās formu vai augšanas virzienu atbilstoši koriģēt – apaudzēt ap kādu priekšmetu, sienu u.tml. Papildus laistīšanai, ieteicams arī efejas lapas rasināt ar ūdeni.