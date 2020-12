Ieteikumi drošai dāvanu sūtīšanai

Laikā, kad Ziemassvētku tirdziņu norise ir atcelta un cilvēki drošības apsvērumu dēļ izvēlas iepirkties internetā, arī vietējie amatnieki un mājražotāji sākuši tirgoties e-vidē. Viena no visbiežāk sastopamajām problēmām ir nepareizi iesaiņots sūtījums, kura dēļ preces pie saņēmēja var nonākt bojātas, tāpēc ir svarīgi zināt, kas jāņem vērā, lai dāvana droši nonāktu galamērķi.

Iepakojuma izvēle

Iepakojuma materiālam ir jābūt piemērotam sūtījuma svaram, tāpēc pirmais solis ir kritiski izvērtēt, vai izvēlētais iepakojums – visbiežāk kaste vai politelēna maiss, būs pietiekami izturīgs. Ja plānots sūtīt rotaļlietas, drēbes vai citas līdzīgas, neplīstošas preces, jāizvēlas plānāka materiāla kaste vai maiss. Savukārt, ja tiek sūtīts plīstošs materiāls, piemēram, keramikas trauki, ko piedāvā iegādāties arī e-gadatirgus dalībnieki, ieteicams izvēlēties kartona kasti ar vairākiem slāņiem. Iepakojumam ir jāatbilst arī preces izmēram – tas nevar būt ne par mazu, ne par lielu.

Drošības spilvens

Vienkāršākais un lētākais veids, kā preci droši iepakot, ir burbuļplēve, ko var iegādāties gan saimniecības preču veikalos, gan dažādos e-veikalos. Burbuļplēvē ieteicams iesaiņot trauslus un plīstošus produktus, piemēram, keramikas, stikla, porcelāna un līdzīga materiāla izstrādājumus. Ja vēlaties nosūtīt vairākas lietas, tad katra no tām ir jāiepako atsevišķi vēl pirms likšanas kastē vai maisā. Burbuļplēvi var aizstāt arī ar citiem materiāliem, piemēram, vati, gofrēto kartonu, papīru audumu, speciālām fiksējošām putām un granulām. Ja sūtītajam priekšmetam ir tukšs vidus, tad arī to ir ieteicams aizpildīt ar saburzītu papīru vai burbuļplēvi. Neatkarīgi no tā, cik priekšmetus plānojat sūtīt, būtu vēlams, lai amortizējošs materiāls tos aptvertu no visām pusēm – augšas, apakšas un sāniem.

Savlaicīga risku novēršana

Lai izvairītos no iztecēšanas riska, šķidrumus ieteicams sūtīt kastēs. Visus šķidrumus un preces, kas ir jūtīgas pret mitrumu un putekļiem, jāieliek atsevišķā plastmasas maisiņā un jānovieto kastē uz augšu. Maisiņos vai citos tiem piemērotos iepakojumos vēlams atsevišķi ievietot arī mazus priekšmetus, aksesuārus un detaļas, piemēram, amatnieku darinātās rotas un piespraudes. Savukārt apģērbu var sūtīt maisos, taču ir būtiski tos nepārpildīt, lai tie nesaplīstu. Tāpat jāpievērš uzmanība maisa kvalitātei – tam ir jābūt izturīgam, lai saskarē ar citiem sūtījumiem tas nesabojātos.

Droša iepakošana

Tad, kad kaste vai maiss ir sapildīts ar vienu vai vairākiem priekšmetiem, tukšās vietas vēlams aizpildīt ar materiālu, kas neļaus sapakotajām lietām kustēties. Šajā gadījumā vislabāk izmantot papīru, avīzes, burbuļplēvi. Trauslas lietas jānovieto tā, lai tās nesaskartos viena ar otru un lai kastē tās atrastos atstatus no augšas, apakšas un sāniem. Neatkarīgi no iepakojuma veida – kastes vai maisa, tas ir pilnībā jāaizlīmē. Tam ieteicams izmantot izturīgu līmlenti, pārsienot to vismaz trīs slāņos augšā, apakšā un no sāniem, lai tā nevarētu atvērties vaļā.

Precīzi aizpildīta adrese

Beidzamais un vissvarīgākais solis ir pareiza sūtījuma noformēšana, lai tas veiksmīgi nonāktu pie adresāta.