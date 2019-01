Ieteikumi, kā pasargāt sevi no gripas un kā to ārstēt

Gripas vīruss, šķiet, ir viens no nopietnākajiem veselības pārbaudījumiem, ar kuru ik ziemu Latvijā saskaras liels skaits dažāda vecuma cilvēku. Kā sevi maksimāli pasargāt no šī vīrusa, kādi simptomi liecina par to, ka jāmeklē ārsta palīdzība, un kā ārstēties gripas gadījumā, padomus sniedz farmaceits Konstantīns Čerjomuhins.

Farmaceits norāda, ka ļoti svarīgi ir apzināties iespējamību saslimt ar gripas vīrusu, un gan pieaugušajiem, gan bērniem viņš iesaka lietot imunitāti stiprinošus līdzekļus, bieži vēdināt telpas, iespējami biežāk pastaigāties svaigā gaisā, ģērbties atbilstoši laika apstākļiem, regulāri mazgāt rokas un lietot uzturā vitamīniem bagātus ēdienus.

Galvenie iemesli saslimšanai

Kā atzīst K. Čerjomuhins, ļoti bieži galvenie iemesli saslimšanai ar gripas vīrusu ir novājināta imunitāte, ilgstoša atrašanās nevēdinātās telpās, uzturēšanās sabiedriskās vietās, kur ir daudz cilvēku, piemēram, tirdzniecības centros, un personīgās higiēnas neievērošana. Farmaceits iesaka šajā laikā īpašu uzmanību pievērst tam, lai pēc katra sabiedriskas vietas apmeklējuma tiek nomazgātas rokas, jo īpaši bērniem, kuriem tas bieži var aizmirsties.

Ko dod vakcīna?

Farmaceits atzīst, ka ievērojama nozīme ir arī gripas vakcīnai. It īpaši cilvēkiem ar novājinātu imunitāti, senioriem un maziem bērniem. Vakcīna pasargā no saslimšanas ar gripu, savukārt gadījumos, kad cilvēks tomēr ir saslimis ar šo vīrusu, viņš to pārslimo vieglākā formā.

Kad jāmeklē ārsta palīdzība?

Kā galvenos simptomus, kas liecina par gripas iestāšanos, farmaceits min paaugstinātu ķermeņa temperatūru (39-40 grādi). Var būt drebuļi, drudzis, galvassāpes, nespēks, kaulu laušanas sajūta, kas ilgst vairākas dienas. Tāpat arī sāpes kaklā un sauss klepus. Šie simptomi liecina par gripas iestāšanos un to, ka jāvēršas pie ārsta, kurš precīzi noteiks sliktās pašsajūtas iemeslus vai saslimšanas diagnozi.

Kā rīkoties saslimšanas gadījumā?

Saslimšanas gadījumā farmaceits rekomendē gultas režīmu, dzert daudz šķidruma, tai skaitā zāļu tējas, neaizmirst par ķiploku spēku cīņā ar vīrusiem, lietot C vitamīnu un medikamentus, ko iesaka ģimenes ārsts vai farmaceits aptiekā. Vēdināt telpas, bieži mazgāt rokas un sazināties ar ārstu, ja pašsajūta ilgstoši neuzlabojas.

Visvairāk jāuzmanās bērniem un senioriem

Saslimt ar gripu visbīstamāk ir tieši senioriem, jo viņiem mēdz būt daudz blakusslimību un novājināta imunitāte. Savukārt maziem bērniem imūnsistēma vēl nav pilnvērtīgi nostiprinājusies, tādēļ ir ievērojami lielāka iespējamība saslimt ar gripas vīrusu.

K. Čerjomuhins uzsver, ka arī pēc izslimošanas ir jāņem vērā vairāki būtiski nosacījumi, lai pilnībā atgūtos no gripas vīrusa. Noteikti ir jāstiprina imunitāte, jālieto uzturā vitamīniem bagāti ēdieni un noteikti nevajadzētu sevi pārpūlēt ar smagu fizisku darbu vai intensīvām fiziskām aktivitātēm.