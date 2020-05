Imunitātes uzlabošana Austrumu stilā

Imunitātes stiprināšana, īpaši ņemot vērā notikumus ar koronavīrusa pandēmiju, ir pašlaik aktuāla visā pasaulē. Eksperti iesaka dažādas dabiskas vielas un produktus. Ir tāds joks, ka ingvers ir mūsu laika valūta. Bet vai garšvielas, kas parādījās Eiropā no austrumiem, būs noderīgas mums, ziemeļu platuma grādos dzīvojošajiem?

Garšīga profilakse

Lielākā daļa no noderīgajiem pārtikas produktiem un garšvielām, kas mūsdienās ir populāri kā efektīvi līdzekļi imunitātes stiprināšanai, ieskaitot pārdošanas līderi ingveru, ir diezgan eksotiski un galvenokārt nāk no Austrumu un Āzijas valstīm. To vēsture ir gadsimtiem sena. Garšvielu un garšaugu derīgās īpašības pamanīja senie dziednieki. Viņi atklāja, ka garšvielas veicina labāku pārtikas uzsūkšanos, turklāt nogalina baktērijas un kavē organisma novecošanās procesus. Bet viena svarīga nianse ir tā, ka garšviela nāks par labu tikai ar mērenu lietošanu.

Interesanti, ka daba tos dāsni bagātinājusi ar vitamīniem, minerāliem, ēteriskajām eļļām, alkaloīdiem, ko apstiprina zinātniski pētījumi.

Ārsti ir secinājuši, ka garšvielām ir ārstnieciskas īpašības, tām ir dziedinoša iedarbība uz mūsu ķermeni, kā arī palielinās imunitāte. Tie mobilizē ķermeņa aizsargspējas, novērš un ārstē daudzas slimības. Ārstnieciskās garšvielas un garšaugi ir īpaši vērtīgi saaukstēšanās ārstēšanā un profilaksē, un to popularitāte aug laikā, kad organismam ir grūtāk – pavasarī, rudenī un vīrusu slimību epidēmijas laikā.

Ēd mazāk, bet ar garšvielām!

“Tagad karantīnas un pašizolācijas laikā cilvēki ir sākuši vairāk gatavot ēdienu mājās, un tas ir labi,” saka Lolita Neimane, dietoloģe, Latvijas Uztura un diētas speciālistu asociācijas vadītāja. „Turklāt Latvijā mums nav problēmu ar produktu pieejamību. Protams, nav universālas diētas, kas mūs visus glābtu un stiprinātu imunitāti. Bet mēs varam runāt par veselīga uztura priekšrocībām. Un šeit galvenais princips ir lietot uzturā pēc iespējas vairāk dārzeņu, augļu un garšaugu.

Ieteicams arī, lai pagatavotais ēdiens nebūtu pārāk taukains un sāļš. Nevajadzētu aizrauties ar visa veida pusfabrikātiem, kuros bieži izmanto dažādus garšas pastiprinātājus. ”

Pēc dietoloģes domām, neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam ziemeļu platuma grādos, uzturā ir ļoti noderīgi izmantot ēdienus un garšvielas no Austrumu un Āzijas virtuvēm. Tādi produkti kā kurkuma, ingvers, kanēlis, čili pipari jau ilgu laiku ir bijuši ļoti aktuāli, un ne tikai šodien. Dietologi iesaka ēst vairāk šo dažādo garšvielu. Piemēram, ļoti labas atsauksmes ir par šitake sēnēm, kas, kā saka plašsaziņas līdzekļos, pat palīdz pret vēzi.

Ir ļoti labi, ja mēs varam izmantot labāko no tā dēvētās eksotiskās virtuves un pievienot tai savus ēdienus. Uzturā ir lietderīgi izmantot vairāk zivju un jūras velšu, mazāk cūkgaļas un liellopa gaļas. Bet, es atkārtoju, nav tāda superēdiena un superreceptes, kas visiem palīdzētu vienādi. ”

Lolita Neimane atgādina, ka, pavadot daudz laika dzīvoklī, cilvēki pārvietojas mazāk, tāpēc nepieciešams ēst mazāk. Jo mazāks enerģijas patēriņš, jo mazāk kaloriju nepieciešams jūsu ķermenim.

Austrumu “zelts” plauktā

Mēs raugāmies plauktā ar garšvielām un atrodam tās, kas saskaņā ar ekspertu ieteikumiem mums pavasarī palīdzēs novērst saaukstēšanos un stiprināt imunitāti.

Ingvers

Pavasara pārdošanas rekordists ir ingvers. Ingvera sakne satur lielu skaitu dažādu bioloģiski aktīvu vielu - vitamīnus (C, B1, B2, karotīnu), minerālsāļus (kalciju, magniju, fosforu, dzelzi, nātriju, kāliju, cinku, alumīniju, mangānu, kā arī ģermāniju un silīciju) , taukus, aminoskābes (ieskaitot neaizvietojamās). Patīkamo un pikanto aromātu rada ēteriskā eļļa, bet dedzinošā garša ir ingverola klātbūtnes dēļ.

Papildus aromātam un garšai ingveram ir arī vairākas ļoti vērtīgas ārstnieciskās īpašības, tai skaitā pretiekaisuma, atkrēpošanas, baktericīdā, sviedrēšanas un pretdrudža iedarbība. To lieto saaukstēšanās un gripas ārstēšanai. Ingvers ir dažādu tēju un sildošu dzērienu sastāvdaļa.

Krustnagliņas

Krustnagliņās ir daudz karotīna un B vitamīnu, kā arī askorbīnskābe, magnijs, dzelzs, kālijs, fosforas, selēns un cinks. Turklāt krustnagliņas satur vērtīgas šķiedrvielas, kas nepieciešama normālai kuņģa un zarnu trakta darbībai. Bet tieši kuņģī un zarnās dzīvo imūnās sistēmas šūnas. Tanīni, kas pārpilnībā atrodami krustnagliņu ziedkopās, lieliski tonizē un palīdz stiprināt imunitāti.

Reiši un šitake sēnes

Ķīniešu un japāņu virtuves gardumi sēnes reiši un šitake tiek uzskatītas par ilgmūžības un mūžīgās jaunības produktu. Pēc īpašībām tie atgādina alveju un žeņšeņu, bet pat vēl efektīvākā variācijā.

Reiši sēņu devums veselībai ir saistīts ar bioloģiski aktīvo sastāvdaļu, piemēram, terpenoīdu un steroīdu bagātību. Šiem savienojumiem ir imūnmodulējošas, antioksidanta un pretiekaisuma īpašības, kas palīdz cilvēka ķermenim daudzās dažādās slimībās. Viena no vērtīgākajām vielām ir beta-D-glikāna polisaharīds, kas izraisa makrofāgu un limfocītu pavairošanos. Šīs divu veidu šūnas stimulē imūnsistēmu.

Šitake sēne savu popularitāti Dienvidaustrumāzijā ieguva pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu. Vēsturiskajā dzimtenē to sauca par „impērisko”, jo tā bija neatņemama sastāvdaļa Ķīnas un Japānas valdnieku ēdienkartē. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir izmantojuši ārstnieciskās sēnes, lai pastiprinātu imūno reakciju. Šitake satur lentinānu un citus betaglikānus, kas stimulē un atbalsta ķermeņa aizsardzības mehānismus.

Īpaši noderīgi ir reiši un šitake sēņu ekstrakti kombinācijā ar peru pieniņu un jaunpienu. Peru pieniņš, kas ir viens no vērtīgākajiem biškopības produktiem, satur vairāk nekā 400 aktīvās sastāvdaļas, ieskaitot visvērtīgākos vitamīnus, neaizstājamās aminoskābes, olbaltumvielas, fermentus, hormonus un citas sastāvdaļas. Jaunpiens, savukārt, ir mājas dzīvnieku piens, ko tie dod pirmajās dienās pēc atnešanās. Šis produkts satur visas nepieciešamās vielas, kas palīdz stiprināt imūnsistēmu un ir paredzētas, lai ātrāk pielāgotu ķermeni dzīves apstākļu izmaiņām.

Vislabāk uzsūcas šķidrās vielas. Piemēram, “imunoshot” - savdabīgi kokteiļi, kas satur svarīgākās vielas imunitātes stiprināšanai. Tos ir ērti lietot - vienkārši atveriet un dzeriet vienu reizi dienā!

Kurkuma

Šī ir daudzgadīga tropu auga sakne, kas radniecīga ingveram. Kurkuma sasilda ķermeni, stimulē imūnsistēmu, palīdz palielināt ķermeņa izturību pret dažādām infekcijām. Kurkumas antiseptiskās, ārstnieciskās un pretsāpju īpašības var mazināt rīkles iekaisumu un noņemt gļotas, kā arī dezinficēt iekaisušo gļotādu. Garšviela pazemina holesterīna līmeni un normalizē cukura līmeni asinīs. Tā ne tikai attīra un uzlabo asinsriti, bet arī stimulē sarkano asins šūnu veidošanos.