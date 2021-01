Interesanti veidi, kā īstenot šī gada apņemšanās ārkārtējās situācijas laikā

Pandēmija viennozīmīgi ir ieviesusi korekcijas mūsu dzīvē, izmainot ikdienas paradumus. Farmaceite Zane Melberga aicina uz lietām skatīties pozitīvi, jo tas, cik mierīga būs tava diena, lielā mērā ir atkarīga no paša cilvēka – kā uztvert notikumus un kā uz tiem reaģēt.

Šajā laikā mums ir iespēja ne tikai pierast pie jaunās dienas kārtības, bet arī ieviest jaunus paradumus, uzlabojot gan garīgo, gan fizisko veselību. Kā izmantot ārkārtējo situāciju valstī, lai īstenotu tradicionālās Jaunā gada apņemšanās, atklāj farmaceite.

Kā mazāk stresot un pārdzīvot par ikdienas sīkumiem

Ja apņemšanās sarakstā ir rūpes par savu emocionālo veselību, tostarp vēlme mazināt stresa situāciju radītās sekas, farmaceite iesaka izmantot īpašu elpošanas tehniku, kas mazina trauksmi un ir ieteicama stresa situācijās vai arī pirms gulētiešanas. Elpošanas tehnika ir ļoti vienkārša – tā sastāv no lēnas, dziļas ieelpošanas, kas paplašina krūšu kurvi un vēdera dobumu, to aizturot 2-5 sekundes, tad lēnas un pilnīgas izelpošanas, kas izstumj ārā visu izmantoto gaisu. To var izpildīt 5 reizes kā „smadzeņu attīrošu” vingrinājumu vai nepārtraukti pirms aizmigšanas, lai veicinātu miegu.

Stresa mazināšanai var līdzēt arī karsta vanna, kas mazinātu emocionālo un fizisko saspringumu. Lai procedūru padarītu vēl patīkamāku, ieteicams vannā pievienot lavandas, rozes vai jasmīna ēteriskās eļļas, kas noņems nervu sasprindzinājumu un līdzsvaros emocijas.

Ieteicams sekot līdzi arī tam, vai ikdienā tiek uzņemts pietiekams daudzums magnija. Ja magnija daudzums organismā nav pietiekams, stress pastiprinās pat tad, ja nav citu stresu veicinošu faktoru. Nemiers, pastiprināta uzbudināmība, aizkaitināmība, noguruma sajūta vai pat depresija var liecināt par nopietnu magnija un B vitamīnu trūkumu organismā. Tos palīdzēs uzņemt gan pareizs uzturs, kurā jāiekļauj zaļie dārzeņi un augļi, putraimu un graudzāļu produkti, banāni, ar mizu gatavoti kartupeļi, brūnie rīsi, griķi, jūras sāls, gan speciāli magniju saturoši preparāti, kurus iespējams iegādāties aptiekās.

Kā kārtīgi izgulēties

Gada tumšajā laikā, kad saņemam pārāk maz saules, vitamīnu un mūsu spēkus atņem arī dažādi vīrusi, biežāk var paradīties ziemas nogurums. Simptomi, kas par to signalizē ir gan ilgstoša noguruma sajūta, nespēja izgulēties un aizgulēšanās, gan arī nomāktība, viegla aizkaitināmība un emocionalitāte. Dažkārt cilvēki nogurumu var izjust fiziski – rokās un kājās var rasties smaguma sajūta. Ziemā mums palielinās arī apetīte un kļūstam fiziski pasīvāki, turklāt ēdiens, īpaši svētku laikā, kļūst treknāks, apēdam par daudz saldumu un bieži pārēdamies.

Lai katru nakti būtu kvalitatīvs miegs, pirms gulētiešanas svarīgi vēdināt telpas un mitrināt gaisu – tas palīdzēs uzlabot mikroklimatu telpās. Ja organisms netiek pilnvērtīgi apgādāts ar skābekli, ne tikai ietekmē miega kvalitāti, bet arī tas vājina imunitāti un var veicināt uzņēmību pret saaukstēšanās slimību izraisītājiem. Savukārt, ja iemigšana pastāvīgi sagādā grūtības, farmaceite iesaka izvēlēties aptiekās pieejamos augu jeb kombinētos ārstniecības augu preparātus tabletēs vai šķidrā veidā. Uztura bagātinātāju, kas paredzēti iemigšanas uzlabošanai, sastāvā mēdz būt melatonīns – miega hormons, ko izstrādā cilvēka tavs organisms.

Kā vairāk kustēties un atbrīvoties no liekā kilograma

Aizvadītos mēnešus strādājam, mācāmies un atpūšamies, līdz ar to ierastais dzīvesveids kļuvis vēl mazkustīgāks. Ja viena no jaunā gada apņemšanām ir piekopt aktīvāku dzīvesveidu, taču sporta klubi ir slēgti, ieteicams apmeklēt vietas, kuras fiziskām aktivitātēm vai arī tikai pastaigām ir atvērtas visu diennakti – pludmales, meži un parki. Farmaceite iesaka ik dienu doties pastaigā svaigā gaisā, piemēram, katru darba dienas vakaru, slodzi palielinot pakāpeniski.

Savukārt, ja ir vēlme aktīvāk sportot un palielināt slodzi, vingrošanai mājās vai ārtelpās ir vairākas priekšrocības. Piemēram, nav nepieciešams pieskaņoties noteiktam nodarbību laikam, nav jāsatraucas par to, cik moderns ir treniņtērps, var klausīties sev tīkamu mūziku vai trenēties pilnīgā klusumā, tostarp ieplānot atbilstošu maltīti pirms un pēc treniņa. Šobrīd internetā gan vietējie, gan ārzemju treneri piedāvā tiešsaistes treniņus dažādos fitnesa veidos atkarībā pēc katra iespējām un vēlmēm – pilates, joga, spēka treniņi, aerobika un daudzus citus, turklāt bez papildu inventāra.

Ja mērķis ir ne vien uzlabot savu pašsajūtu, bet arī atbrīvoties no kāda liekā kilograma, ieteicams izvēlēties šim nolūkam paredzētās zāļu tējas, kas ir kā palīglīdzeklis svara samazināšanai. To iedarbība balstās uz zarnu darbības uzlabošanu un sārņvielu jeb vielmaiņas galaproduktu izvadi. Aptiekās pieejamo Latvijā ražoto svara samazināšanai domāto tēju sastāvā ietilpst augi, kas aktivizē vielmaiņu (zvērene, trejkrāsu vijolīte un vārpata), samazina apetīti (gandrene, trejkrāsu vijolīte un vīnogu lapas), pastiprina nieru darbību (maura sūrene) un veicina vēdera izeju (ugunspuķe).

Kā sākt ēst veselīgi

Svarīgi pievērst uzmanību arī uzturam, lai tas būtu veselīgs, sabalansēts un ar nepieciešamajām uzturvielām un vitamīniem. Katru dienu uzturā ieteicams iekļaut dārzeņus, pilngraudu produktus, zema tauku satura piena produktus, savukārt jāizvairās no saldumiem, saldinātiem dzērieniem, balto miltu izstrādājumiem. Tostarp jāizvērtē, vai produkts nesatur slēpto cukuru, kas atrodams pusfabrikātos, gatavajās mērcēs, saldinātajos piena produktos.

Farmaceite norāda, ka šis laiks, kad cenšamies pēc iespējas vairāk strādāt no mājām, var palīdzēt ikdienā ievērot veselīgu uzturu. Piemēram, tagad mazāk saskaramies ar pēkšņiem kārdinājumiem ikdienas gaitās, piemēram, dodoties gar vietējo konditoreju vai ātrās ēdināšanas restorānu. Šajā laikā arī jācenšas pēc iespējas vairāk gatavot mājās – tas ir gan veselīgāk, gan finansiāli izdevīgāk.

Jāatceras arī dienā izdzert vismaz 2 litrus ūdens, savukārt, lai izvairītos no pārēšanās riska – 30 minūtes pirms ēdienreizes ieteicams izdzert 1-2 glāzes ūdens. Ja dienā tomēr netiek izdzerts pietiekošs daudzums ūdens, tad biežāk izvēlāmies treknu un saldu ēdienu.

Kā stiprināt imunitāti

Farmaceite norāda, ka valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis vairumam iedzīvotāju radījis papildu emocionālo slodzi. To esam novērojuši, jo iedzīvotāji pie farmaceitiem regulārāk griežas un sūdzas par pastiprinātu nogurumu, vājumu, stresu, elpošanas grūtībām jeb pirmajām pazīmēm, kas pieaugušam cilvēkam signalizē par pārlieku augstu stresa līmeni. Palielinājies pieprasījums pēc imunitāti stiprinošiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem, kas skaidrojams gan ar iedzīvotāju pastiprinātām rūpēm par imunitātes stiprināšanu, gan imunitātes vājināšanos, ko radījis stress. Šādās reizēs farmaceiti iesaka izvēlēties C un D vitamīnu saturošus uztura bagātinātājus, kas ne tikai stiprina cilvēka imunitāti, bet pasargā no saaukstēšanās un augšējo elpceļu slimībām.