Interjera dizainere iesaka: Pieci padomi, kā atrast īsto vietu televizoram mājās

Daudzviet mājokļos tieši televizors ir centrālais punkts, pēc kā tiek plānots telpas iekārtojums, mēbeļu novietojums un piemeklēti atbilstoši dizaina elementi. Viena no visbiežāk sastopamajām interjera dizaina kļūdām ir neatbilstoša izmēra televizora izvēle, kas neiederas un pārlieku dominē telpā. Arhitekte un interjera dizainere Anda Ozoliņa dalās ar vairākiem padomiem, kā gudri un efektīgi integrēt televizoru, lai tas ne tikai labi izskatītos, bet arī pēc iespējas labāk funkcionētu.

Nosaki pareizo augstumu un distanci

“Televizoru ieteicams novietot acu līmenī tā, lai sēžot nenoslogotu acis vai kaklu. Parasti labs televizora augstums ir aptuveni 120 cm no grīdas, bet tas atkarīgs no telpas iekārtojuma un dīvāna augstuma,” stāsta interjera dizainere Anda Ozoliņa. Pateicoties mūsdienu televizoru ekrāna detaļām un attēla kvalitātei, skatīšanās attālumam līdz televizoram vairs nav tik liela nozīme. “Tomēr ieteiktu ievērot tādu distanci, no kuras uz televizora ekrāna vairs nevar saskatīt atsevišķus pikseļus,” uzsver dizainere. Neskatoties uz to, joprojām līdz 75 collu lielus televizorus iesaka skatīties vairāk kā 2 metru attālumā.

Nosaki, kas būs centrālais telpas objekts

Ja televizors būs galvenais objekts telpā, tad vislabāk to novietot tieši atpūtas zonas centrā. Pēc interjera dizaineres teiktā, ja telpā ir kāds cits fokusa punkts, piemēram, kamīns vai skaists logs, televizoru var piestiprināt blakus pie sienas, lai to joprojām varētu ērti skatīties. Dažādiem risinājumiem ir pieejami dažādi sienas stiprinājumi – fiksēti, uz grozāmas sviras, arī sienas stiprinājums, kas ļauj televizoru piestiprināt pie sienas bez spraugas.

Paslēp televizoru un integrē telpā

Ja nevēlies, lai televizors būtu centrālā ierīce telpā, ir vairāki veidi, kā to padarīt neuzkrītošāku un integrēt interjerā. Televizora ekrāns uzreiz nav jāslēpj aiz skapja durvīm vai aizkariem, bet labs risinājums to ir ievietot starp grāmatu plauktiem vai gleznām, kas piestiprinātas pie sienas, turklāt jaunākie televizori piedāvā arvien plašāku funkcionalitāti pat tad, kad televizors ir izslēgts.

Izvairies no televizora novietošanas pretī logiem

Televizoru noteikti nevajadzētu novietot pretī vai priekšā logiem – dienas gaisma, kas atspīd ekrānā, var sabojāt attēla kvalitāti. Tomēr, ja istabas platība ir ierobežota un nav iespējams televizoru novietot citā vietā, ieteiktu izvēlēties televizoru ar pretatspīduma pārklājumu, kas nodrošina iespēju skatīties to no vairākiem leņķiem bez atspulgu parādīšanās ekrānā.

Galvenais priekšnoteikums – iepriekš sagatavoties

Lai izveidotu lielisku telpas iekārtojumu un dizainu, jau no paša sākuma ir jāņem vērā, kur atradīsies televizors. Ir jāapsver, cik daudz būs nepieciešamas elektrības kontaktligzdas, jānodrošina interneta pieeja un iepriekš jānoskaidro, kādi būs pareizā veida stiprinājumi, lai televizoru piestiprinātu pie sienas.

Ja līdz šim esam raduši redzēt televizorus kā ierīci bez īpašām personalizācijas iespējām, tad tagad jaunākās paaudzes ierīces piedāvā iespēju pielāgoties apkārtējam interjeram, noskaņojumam un pat mainīt vizuālo izskatu ar dažādu krāsu rāmjiem.