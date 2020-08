Izdzīvo savu sapni: kā apvienot darbu ar atpūtu un apceļot pasauli

Vēl salīdzinoši nesen iespēja strādāt no jebkuras vietas bija pieejama vien dažiem izredzētajiem, taču 2020. gadā pasaule mainījusies, atklājot elastīga darba grafika priekšrocības daudziem no mums. Lai gan šī ideja skan daudzsološi, atrast balansu starp karjeru, ģimeni, sabiedriskajām aktivitātēm un vaļaspriekiem var būt izaicinājums. Kā stāsta kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste Agnese Orupe, spēja pielāgoties izteikti dinamiskam un pašregulētam dzīvesveidam ir atkarīga no mūsu iekšējās elastības. Taču tikai jēgpilni pavadīts laiks ir vērtīgs un atmiņā paliekošs, tāpēc vērts pielikt pūles, lai atrastu līdzsvaru un pareizi saliktu visus savas dzīves puzles gabaliņus. Tikt ar to galā palīdzēs ekspertu ieteikumi un jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas.



Svarīgākais ir darba rezultāts, nevis strikts grafiks

Jāuzsver, ka attālinātais darbs nav piemērots visiem – pat ja šādu praksi ļauj piekopt profesijas specifika un organizācijas kultūra. Taču, ja svarīgākais ir darba rezultāts, nevis strikta darba laika un vietas ievērošana, un lēmums uzsākt jaunu dzīvesveidu ir pieņemts, jāapzinās, ka rezultāta sasniegšanai jāpieliek pūles un jāveic cītīgi plānošanas darbi – darba vietas iekārtošana, tehniskais nodrošinājums un pašdisciplīnas ievērošana.

Kā norāda Agnese Orupe, pozitīvi ir tas, ka dienas produktīvākajā daļā varam padarīt arī mums personiski svarīgas lietas, taču darba ienākšana jebkurā diennakts laikā nojauc iespēju no tā atslēgties. “Realitātē cilvēkiem bieži vien darbā ir vairāk uzdevumu, nekā var paveikt, un e-pasti, kas pieejami telefonā, daudzās čata grupas un darbs no mājām nemitīgi rada pienākuma sajūtu. Tāpēc es noteikti ieteiktu novilkt kaut vai simboliskas robežas mājās vai, atrodoties ceļā, iekārtot vietu strādāšanai un nenest darbu līdzi, piemēram, uz citām istabām. Tāpat ieteiktu noteikt stundas, kuru laikā telefo­nam iestatīts klusuma režīms vai kura laikā darba jautājumiem nepieskaraties.”

Vienlaicīgi tehnoloģijas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai atvieglotu elastīga dzīvesveida piekritēju rutīnu, jo pa rokai vienmēr jābūt uzticamai un gana jaudīgai ierīcei, kas spēs nodrošināt visas biroja funkcijas. “Uzskati par to, ka visur un vienmēr līdzi jābūt datoram, ir iesakņojies mīts. Taču viedtālrunis ne vienmēr var tikt galā ar tam uzticētajiem uzdevumiem, tāpēc tehnoloģiju ražotāji ievērojami uzlabojuši kādas daudz kompaktākas ierīces – planšetdatora – funkcijas. Ir planšetdatori, kuri somā aizņems tikpat daudz vietas kā pierakstu klade, bet jaudas un baterijas darba laika ziņā var sacensties ar klēpjdatoriem, ekrāns, kas aizņem 90% no ierīces virsmas, ļauj ērti strādāt, veidot pierakstus un pārskatīt dokumentus,” stāsta Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā Aleksandrs Jekimovs.

Arī ceļošana balstās uz darbu

Vēl viena mūsdienīga tendence un iespēja elastīgi pieiet darba un atpūtas līdzsvarošanai – pelnīt naudu ceļojuma laikā. Piestrādājot vietējās iestādēs, piemēram, pasniedzot bērniem svešvalodu, strādājot vietējā saimniecībā, viesnīcā vai restorānā, cilvēks var dziļāk iepazīt jaunu kultūru un sajust tās garšu, iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem un arī nopelnīt. Speciāliste A. Orupe stāsta, ka primāri vēlamies ceļot uz jaunām pilsētām vai valstīm, lai piedzīvotu un apgūtu ko jaunu, taču kaut kas pavisam cits slēpjas mūsu zemapziņā. “Ir cilvēki, kuriem “klejošana” ir asinīs un viņi tā jūtas labi, taču ir arī tādi, kuriem nepieciešamas konkrētas mājas, kur viņi var atjaunoties un justies droši, lai atkal ietu iepazīt pasauli,” stāsta psihoterapijas speciāliste, piebilstot, ka brīdī, kad atrodam vidi, kas saskan ar mūsu vērtībām, pie tās ir jāpieturas, jo tad mēs varam uzplaukt un attīstīties.

Īstenojot savu sapni, svarīgi nezaudēt saikni ar tuvajiem. Regulāra sazvanīšanās un dalīšanās ar piedzīvoto ir svarīgs attiecību saglabāšanas aspekts. Arī šo funkciju nodrošināšanai nepieciešams tehnoloģiju atbalsts. “Lietotājiem mūsdienās tiek piedāvāti tūkstošiem dažādu mobilo rīku, lai sazinātos ar mīļajiem no jebkuras pasaules malas, kā arī ietērptu piedzīvotās emocijas un skatus videorullītī vai attēlu kolāžā, ar ko pēc tam dalīties sociālajos tīklos,” stāsta Huawei eksperts A. Jekimovs.



Apkopojot visus ieteikumus, psihoterapijas speciāliste iesaka koncentrēties uz četrām galvenajām pamatlietām. “Lai cilvēks justos labi, nepieciešams miegs, veselīgs ēdiens, kustība un stresa menedžments. Kā vēsta sens austrumu salīdzinājums, mūsu iekšējie dzīvības spēki ir kā ūdens trauks – lai mēs justos labi, mums nepieciešams, lai trauks būtu istabas temperatūrā un nepārkarstu, jo tad mūsu spēki iztvaiko. Ja ievērosiet šīs četras lietas, uz to pamatiem varēsiet būvēt arī visu pārējo,” atklāj A. Orupe.