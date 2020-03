Izmanto laiku lietderīgi – sarīko mājās savu “Mazo talku”

Šā brīža situācija valstī saistībā ar COVID-19 riskiem un nepieciešamību ierobežot slimības izplatību, katram iedzīvotājam ar atbildību pret sevi un citiem, liek būtiski mainīt savus ikdienas paradumus. Sagatavojuši pārtikas un pirmās nepieciešamības sadzīves preču rezerves, daudzi jo daudzi šobrīd strādā attālināti un pavada laiku mājās kopā ar saviem tuviniekiem. Latvijas Zaļais punkts dalās ierosinājumos un knifos, kā izmantot šo laiku lietderīgi. Iesaisti visus mājiniekus un sāc savu “Mazo talku” mājās.

Sagatavo darba plānu. Neaizmirsti iesaistīt pašus mazākos

Pirmais un svarīgais uzdevums ir izveidot veicamo darbu sarakstu, lai ikvienam ģimenes loceklim būtu noteikta atbildība par konkrētu uzdevumu. Jau sākotnēji sagatavošanās darbos iesaisti savas atvases - arī viņiem noteikti ir vērtīgas idejas, kā sakopt savu telpu. Ļaujiet bērniem vizualizēt telpu plānojumu zīmējumā, veidojot atzīmes ar “Mazās talkas” punktiem, kuros nepieciešams pielikt roku. Tas ieinteresēs viņus līdzdarboties ar īpašu atbildību un patstāvīgi. Kad plāns sagatavots, nosakiet katram uzdevumam konkrētu izpildes laiku. Tas motivēs un disciplinēs neatstāt uzdevumus uz vēlāku laiku.

Atbrīvojies no visa liekā – iegūsti vairāk vietas sev

Liela daļa savas “Mazās talkas” rīkotāju darbu sarakstā noteikti būs iekļāvuši plauktiņu sakārtošanu un pat drēbju un apavu skapju revidēšanu. Nenoliedzami, tās ir vietas, kuru satura šķirošanai uzmanība ikdienā tiek pievērsta visai reti. Stikla, plastmasas pudeles, burciņas, maisiņi ar maisiņiem, kartona kastes un kastītes, apģērbi un apavi teju katrai situācijai un ne tikai. Nereti šķiet vēl vajadzīgi un noderīgi, taču tas viss dažādos plauktos var atrasties nelietots pat gadu un ilgāk. Izveido un ievies sev stingrus noteikumus. Piemēram, gadu un ilgāk nelietoto novieto vienuviet – šīs lietas Tev visdrīzāk vairs nebūs nepieciešamas. Regulāri izmantotos priekšmetus un apģērbus, apavus sakārto plauktos vienā pusē, savukārt retāk izmantotās lietas izvieto citā plaukta daļā. Šim nolūkam var veidot arī speciālus nodalījumus, kuri palīdzēs skapjos orientēties arī turpmāk ikdienā. Un šajā momentā veiksmīgi esi pielietojis vienu no Latvijas Zaļā punkta ieviestajiem 5P (pasaki nē jeb atsakies, pāršķiro, pielieto vēlreiz, pārveido, pārstrādā) principiem – pāršķiro. To nākotnē noteikti vari pielietot jau veikalā, pieņemot lēmumu – vajadzīga prece vai tomēr nē.

Neizmet to, kas Tev vai kādam citam vēl var noderēt

Iespējams, pašreiz Tev mājās jau ir izveidojusies lielāka vai mazāka kaudze ar nevajadzīgām lietām. Ko tālāk? Vieglākais variants, protams, būtu visu iemest konteinerā un aizmirst par tās eksistenci, taču atceries – atkritumi no zemes virsas nepazūd. Tāpēc šeit noderēs vēl viens 5P risinājums – pielieto vēlreiz. Ja Tev mājās uzkrājušies, piemēram, dažāda izmēra plastmasas trauciņi, iespējams, tie lieti noderēs, lai kopā ar bērniem uz palodzes ieviestu zaļumu dārziņu. Savukārt apnikusī kleita un somiņa varbūt patiks māsai vai kādai Tavai draudzenei.

Ja gribi izmest, pirms tam sašķiro

To, kam otrreizēju pielietojumu neatrodi, pienācīgi sašķiro un novirzi uz pārstrādi (pēc 5P). Vides apsaimniekotāji šobrīd jau nodrošina dažādas iespējas šķirot gan plastmasas, papīra, metāla iepakojumus, gan stikla taru, bojātu vai vienkārši nevajadzīgu elektroniku un daudz citus atkritumus jeb otrreizējās izejvielas. Pareizi sašķirojot mājās uzkrātās PET pudeles, šampūnu un citas līdzīgas pudelītes, plastikāta maisiņus, tetrapakas, papīra kastītes, metāla bundžas un citas lietas, Tu tādējādi saudzē vidi, kā arī vari samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu izvešanu. Tāpat atceries – arī nevajadzīgajām mēbelēm, vecajām izlietnēm, podiem un dažādiem būvmateriāliem ir paredzētas speciālas izmešanas vietas. Tos nekādā gadījumā nedrīkst atstāt pie sadzīves atkritumu konteineriem. Savukārt nevajadzīgajam apģērbam un apaviem otro dzīvi vari piešķirt, ievietojot tos kādā no SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu Rīgā un Pierīgā uzstādītajiem sarkanajiem tekstila konteineriem.

Šobrīd, arī ārkārtējās situācijas laikā, visā Latvijā ikvienam ir pieejami iepakojuma šķirošanas konteineri stikla tarai, kā arī plastmasas, papīra, metāla iepakojumam. Tāpat Latvijā šajā karantīnas un sabiedrības pašdistancēšanās periodā daudzviet vēl ir pieejami arī šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi, kur var nodot lielākus atkritumus, piemēram, elektroniku, metālu, autoriepas, mēbeles u.c. Par to pašreizējo darbību Tev varēs atbildēt uzņēmums, kurš nodrošina Tavu sadzīves atkritumu izvešanu. Rīgā un Pierīgā iedzīvotāji var pieteikt arī bezkontakta elektronikas izvešanu, ko turpina nodrošināt SIA “Eco Baltia vide”. Tuvākās atkritumu šķirošanas vietas vari atrast Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā kartē www.zalais.lv sadaļā “Kur šķirot”.

Neaizmirsti ievērot piesardzību! Atgādinām, ka šā brīža situācijā valstī COVID-19 riska dēļ arī savu atkritumu utilizēšana jāveic pārdomāti. Ja esi karantīnā vai Tev ir koronavīrusa infekcijai raksturīgi simptomi, labāk “Mazās talkas” laikā sašķiroto lietu izmešanu atstāj uz vēlāku laiku. Tādējādi Tu pasargāsi gan atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu darbiniekus, gan arī visu sabiedrību kopumā. Tāpat atgādinām ikvienam līdzcilvēkam drošības apsvērumu dēļ pēc atkritumu iznešanas noteikti nomazgāt rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. Nepieciešamības gadījumā izmantot arī dezinfekcijas līdzekli. Sargāsim sevi un citus!

Ļauj vaļu fantāzijai – radi jaunas lietas

Šī pozīcija, kas arī ir viena no 5R nostādnēm – pārveido - visvairāk iepriecinās mazos rokdarbniekus, taču nenoliedzami ieinteresēs arī par “Mazo talku” atbildīgos – mammu un tēti. Ja Tavās mājās uzkrājušies dažādi iepakojumi un citi nevajadzīgi priekšmeti, no tiem varat izveidot daudz un dažādas noderīgas lietas. Piemēram, metāla bundžas izveidojiet par krāšņiem zīmuļu trauciņiem, tukšās tetrapakas varat izveidot par putnu barotavām vai tajās varat jau laikus sasēst dažādus pavasara zaļumus. Iespējams, vecais džemperis savu otro dzīvi var atrast dekoratīva spilventiņa veidolā, savukārt paliela kurpju kaste var kļūt par mantu kasti LEGO klučiem. Iespēju ir ļoti daudz, tāpēc iedvesmu videi draudzīgiem risinājumiem noteikti varēsi atrast arī dažādos interneta resursos.

Uzturi kārtību caur saviem ikdienas paradumiem

Jo detalizētāk būsi izpildījis sākotnēji izvirzītos uzdevumus, jo veiksmīgāk Tev izdosies uzturēt kārtību arī turpmāk. Daļu no tā viennozīmīgi veidos arī ikdienā ieviestie paradumi. Piemēram, iepirkšanās. Kā parādīja COVID-19 dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pirmās dienas, veikalu plaukti tika “izķemmēti” pat nedomājot. Un ne velti 5P principu augšgalā atrodas pats galvenais no tiem – Pasaki nē jeb atsakies. Tas nenozīmē, ka jāizvairās no iepirkšanās, bet gan to, ka arī pirkumiem jābūt veiktiem jēgpilni. Šis ir laiks, kad mājās ir visai daudz laika kopā ar ģimeni gatavot. Nepērc kaudzi saldumu dažādos iepakojumos – uztaisi našķus mājās pats. Un rēķinies arī ar to, ka pārtika ar laiku paliek veca un agri vai vēlu lielu daļu nopirkto produktu nāksies izmest atkritumos.

Latvijas Zaļais punkts aicina visus iedzīvotājus ievērot sociālo distancēšanos, palikt mājās un sākt savu “Mazo talku” jau šodien. Un atceries – 5P principi palīdzēs Tev veiksmīgāk tikt galā un kārtību mājās uzturēt ilglaicīgi. Tātad – 1. Pasaki nē jeb atsakies; 2.Pāršķiro; 3.Pielieto vēlreiz; 4.Pārveido; 5.Pārstrādā.