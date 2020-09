Izvērtē personas veselību dalībai ceļu satiksmē

“Cik bieži jāveic veselības pārbaude transporta līdzekļu vadītājiem?” jautā lasītājs.

Atbild Ceļu satiksmes drošības direkcija.

Veselības pārbaudes nepieciešamību un kārtību nosaka Ceļu satiksmes likums un Ministru kabineta “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”. Veselības pārbaude vadītāja tiesību iegūšanai nav nepieciešama velosipēdistiem.



AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem veselības pārbaudes jāveic ik pēc desmit gadiem, bet personām pēc 60 gadu vecuma – maksimāli ik pēc trīs gadiem. Savukārt C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem veselības pārbaudes izziņa ir derīga piecus gadus, personām pēc 60 gadu vecuma – maksimāli trīs gadus.

Izvērtē traucējumus

Pirmreizējās un kārtējās veselības pārbaudes jāveic transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt vadītāja kvalifikāciju. Pārbaudes mērķis ir izvērtēt transportlīdzekļa vadītāja vai tās personas veselības stāvokli, kura vēlas iegūt vadīšanas tiesības, un noteikt, vai vadītājam vai pretendentam nav šajos noteikumos minēto medicīnisko pretindikāciju.



Pretindikācijas ir: nopietnas neiroloģiskas slimības, neiroloģiski traucējumi, procesi vai pārciestu slimību un operāciju sekas, kas ietekmē centrālo vai perifēro nervu sistēmu, izraisot sensorisku vai motorisku nepietiekamību un ietekmējot līdzsvara sajūtu un koordināciju; garīgie traucējumi; alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība; dažādas hroniskās iekšķīgās slimības, smagi redzes un dzirdes traucējumi, bijušas smagas traumas, kā arī cilvēks sirgst ar sirds un asinsvadu slimībām. Ārstu komisija izvērtē slimību, traumu un traucējumu pakāpi ļaut vai neļaut piedalīties ceļu satiksmē.

Pie ģimenes ārsta

Veselības pārbaudi pēc personas izvēles veic ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē šī persona ir vismaz pusgadu. Pārbaudi veic arī ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists. Komisijas sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs.

Pēc veselības pārbaudes ārsts vai ārstu komisijas vadītājs divu darba dienu laikā atzinumu par personas veselības pārbaudē konstatētajiem faktiem ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tas nozīmē, ka personai nav nepieciešama medicīniskā izziņa papīra formātā.