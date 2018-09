Jaunais uzņēmējs Sergejs Kuncevičš atklāj, kā izveidojis veiksmīgu biznesu mazpilsētā

Raksts publicēts laikrakstā 2018. gada 3. augustā

Jaunā preču zīme “Ražots Valkā!” noteikti dara lepnu un piestāv Valkas kokapstrādes uzņēmumā “Folkland Timber” ražotām dārza mēbelēm, bērnu smilšu kastēm, mazuļu gultiņām un dažāda izmēra plauktiem. Apskatot visas šīs skaistās lietas, kas tapušas Valkā, tik tiešām gribas teikt – ja grib, tad var! Uzņēmums strādā kādreiz pazīstamā vietējā uzņēmuma “Prestižs” teritorijā, tikai firmas priekšgalā ir jaunais, mērķ­tiecīgais un ambiciozais SIA “Folk­land Timber” izpilddirektors Sergejs Kuncevičs. Dzimis, audzis un skolojies Valkā un te arī pamatīgi nogruntējies. Sergejam ir ģimene, kurā aug četrus gadus veca meita Alise. Ģimene, radinieki un draugi ir iesaistījušies kopējā lietā, jo viņi ir tie, kas ne tikai reklāmas nolūkos piedalās fotosesijās, bet arī ir pirmie, kas testē Sergeja ģenerētās idejas. Un tā ir viena no Sergeja panākumu atslēgām – strādāt kopā ar savējiem. Jāteic, ka pēdējo divu gadu laikā uzņēmumu ir pamanījuši ne tikai vietējie un apkārtējo novadu iedzīvotāji, bet arī klienti visā Latvijā. Valcēniešu ražojumu labā slava ir izplatījusies arī ārpus Latvijas robežām, jo ir pasūtījumi no ārzemēm. Kā mūsdienās pieklājas, ražotnei ir sava profesionāli izveidota mājaslapa un interneta veikals. Kā smejies, viens klikšķis un iepatikusies lieta rotā māju, vasarnīcu, terasi vai dārzu.



Viesojoties uzņēmumā un iepazīstoties ar ražošanas ciklu no iepirkto kokmateriālu apstrādes līdz preces iepakošanai un ražošanas procesā pārpalikušo atgriezumu un klucīšu savākšanai maisos, kas vietējā malkas tirgū jau ir pieprasīta prece, jāteic, ka Sergejs saimnieko kā īsts savas nozares spečuks. Šo “drēbi” viņš pārzina līdz pēdējai vīlītei, jo jau no desmit gadu vecuma gājis līdzi tēvam Vladimiram uz darbu un, kā tagad izrādās, “saslimis” ar kokapstrādi. Pēc vidusskolas beigšanas tēvs dēlu aizsūtīja uz Rīgu apgūt celtniecības zinības, jo tolaik viena no “Prestiža” blakus nozarēm bija būvniecības pakalpojumu sniegšana. Taču Sergejam tas tik ļoti nav gājis pie sirds, bet cieņā pret tēvu viņš, sevi piespiežot, vadījis celtniecības nozari. Strādājis strādāšanas pēc ar nepatiku pret savu darbu. Tagad jāteic, ka, par laimi Sergejam, celtniecībā iestājās krīzes gadi un līdz ar to viņam pavērās iespējas mainīt nodarbošanos. Pašlaik sasniegtais un nākotnes plāni liecina, ka jaunais uzņēmējs ir uz pareizā ceļa. Redzot, kā rit ražošanas process un cik pievilcīgs ir galarezultāts, cik apmierināti ir klienti, ir vēlme strādāt arvien labāk.

Par to, ka “Ziemeļlatvijas” lasītājiem noteikti jāpastāsta par Sergeju un viņa uzņēmumu, man bija skaidrs pēc tam, kad viņš pats pēc pasūtījuma atveda diezgan daudz malkas maisu un pats tos izkrāva, ģērbies darba apģērbā. Lai gan firmas vadītājs, bet reizē arī kravas busiņa šoferis un krāvējs. Uz manu izbrīnīto jautājumu, vai tiešām viņam pašam tas ir jādara, Sergejs tik atsmēja un teica, ka viņam ļoti patīk satikties aci pret aci ar klientiem, aprunāties un saņemt atsauksmes. Izrādās, viņš pats reizēm mēdz piegādāt arī mēbeles klientiem, piemēram, uz Rīgu. Tagad saprotu, ka viņš nav melojis. Jaunais uzņēmējs tik tiešām ieklausās potenciālo klientu teiktajā un to lieliski izmanto savā darbā. Ja tas tā nebūtu, iespējams, nebūtu tik strauja ražotnes augšupeja un pircēju pieaugošā vēlme iegādāties Valkā tapušās mēbeles. Taču kurš vislabāk zina pastāstīt par savu darbu, ja ne pats uzņēmuma vadītājs. Sergejs labprāt piekrīt sarunai ar “Ziemeļlatviju” un savā valstībā izrāda visu no A līdz Z.

- Sergej, pastāsti kā uzsākāt darboties?

- Pārņemot SIA “Prestižs”, atteicāmies no visām blakus nozarēm. Kā saka – nesadalījāmies reizinātājos, bet nopietni pievērsāmies vienai nozarei. SIA “Folkland Timber” strādā kopš 2014. gada. Tagad varu teikt, ka esam izķepurojušies un mēģinām drosmīgi pacelt galvu virs ūdens. Pēdējie rezultāti liecina, ka mums izdodas. To pierāda noslēgtie sadarbības līgumi gan ar vairumtirgotāju “Depo”, gan arī igauņiem. Šovasar pirmie dārza mēbeļu paraugi ceļo uz Pakistānu. Sadarbojamies ar zviedru un somu firmām.

- Lai ražotu kvalitatīvu un pieprasītu preci, ir nepieciešami kvalitatīvi izejmateriāli. Kur tiekat pie koksnes?

- Paši iepērkam baļķus, paši tos sagarinām vajadzīgā garuma un platuma dēļos. Tos pāršķirojam, izkaltējam. Tālāk dēļi nonāk ražošanas cehā. Tos atkal sagarinām, nogriežam malas un tikai tad sākas mēbeļu ražošana. Jāteic, ka strādājam tā, lai maksimāli izmantotu koksni. Atgriezumus – 30 centimetrus garus dēlīšus un klucīšus – fasējam maisos un pārdodam tiem, kuriem mājās ir malkas apkure. Skaidas izmantojam savai apkurei un pārdodam tiem, kuri ražo skaidu briketes. Pēdējos trīs gadus koksni iepērkam tikai Igaunijā. Kaimiņu piedāvājums, salīdzinot ar Latvijas tirgus cenām, ir daudz izdevīgāks. Atrodoties Valkā, varam izvēlēties, kur iegādāties materiālus. Tā ir mūsu priekšrocība – rokas stiepienā ir igauņi un tepat ir pieejams arī Latvijas tirgus piedāvājums.

Pie izejvielu sagatavošanas un dārza mēbeļu ražošanas ziemas periodā strādā 24 darbinieki, bet vasarā – 12. Uzņēmuma pamatsastāvā strādā no 12 līdz 14 darbiniekiem. Visi ir vietējie. Uzņēmuma “mugurkauls” ražošanā strādā kopš “Prestiža” laikiem. Starp citu, ražošanas cehā pārsvarā strādā sievietes. Lai nebūtu monotons darbs, notiek rotācija, lai darbinieki apgūtu pēc iespējas vairāk operāciju. No darba drošības viedokļa tas ir labi, ka darbinieks pamaina savu lokācijas vietu, jo monotonas kustības reizēm ļoti nogurdina un dara neuzmanīgu.

Ziemas periods mums ir karstākais darba laiks, kad top prece, kas ir pieprasīta vasaras sezonā, bet tādas izteiktas nesezonas mums nav. Ziemā ražojam, vasarā tirgojam. Vasarā ražošanas apjoms sarūk līdz 15 procentiem. Ražojot dārza mēbeles, jārēķinās ar sezonalitāti. Turklāt ziemā saražotais stāv noliktavā un ieguldītie finanšu līdzekļi atgriežas tikai pēc preču izpārdošanas. Taču, ja vasarā kāds sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums pasūta 150 dārza mēbeļu komplektus, tad noteikti atsākam ražošanas procesu.

- Zinu, ka savulaik SIA “Prestižs” galdniecība bija slavena ar savām meistarotajām vītņu kāpnēm.

- Tas turpinās. Aktīvi ražojam arī kāpnes, mēnesī top vismaz divas trīs – vītņu kāpnes, ar pagriezieniem un ar laukumiem. Tās visas tiek eksportētas uz Norvēģiju. Mēs sadarbojamies ar lielu guļbūvju ražošanas firmu, kas atrodas Limbažos. Sadarbības partneriem ražojam ne tikai kāpnes, bet arī iekšējās profilētās durvju aplodas jeb kleidas.

- Pirmo reizi jūsu dārza mēbeles ieraudzīju pirms diviem gadiem Valkā notiekošajā Lielajā labdarības robežtirgū. Tas bija tiešām patīkams pārsteigums.

- Esmu no tiem, kas uzskata, ka katram biznesam ir savs derīguma termiņš. Ja neseko līdzi tirgus tendencēm un paaudžu maiņai, tad nav ko cerēt uz panākumiem. Ir jāpiedalās šādos pasākumos, tāpat kā jāsaprot, ka arvien vairāk ikdienu ietekmē internets un sociālie tīkli. Agrāk internetā nevarēja iegādāties preces. Obligāti bija jāiet uz veikalu, kur varēja pataustīt un pasēdēt izraudzītajā krēslā vai dīvānā. Mūsdienās ļoti daudz preces iegādājas gados jauni cilvēki. Viņi pārsvarā iepērkas tikai internetā, tāpēc uzņēmumam ir nepieciešama sava mājaslapa. Reklāmas jomā ļoti palīdz sociālie tīkli – facebook.com un Instagram. Ar šiem rīkiem aktīvi darbojas paaudze līdz 30 gadiem. Noteikti ir vajadzīgs savs interneta veikals. Potenciālais klients mājaslapā ierauga un izpēta profesionāli nofotografētu preci. Tā viņam iepatīkas, un viņš ar vienu taustiņa klikšķi nopērk mēbeli, turklāt ar visu piegādi. Ja šīm tirgus tendencēm neseko līdzi, biznesā klājas ļoti sarežģīti.

- Vienmēr ar prieku aplūkoju fotosesijās tapušās bildes, kas reklamē jūsu ražojumus. Pašai uzreiz gribas sev tādu galdu un krēslus, lai organizētu priecīgus dārza svētkus.

- Tik tiešām mēs pievērsām uzmanību kvalitatīvām fotogrāfijām. Ja izgatavosim interesantu smilšu kasti, bet to noliksim uz netīras grīdas ar nepievilcīgu fonu un nobildēsim, nekas nesanāks. Jāsaprot, ka mūsdienās klients pērk ar acīm. Pirmais vizuālais iespaids jau ir viena no garantijām, ka preci, iespējams, nopirks. Fotosesijās piedalās paša un radu ģimenes. Esmu Valkas patriots, man tīk pilsēta un patīk viss, kas te notiek. Lai uzņēmums attīstītos, radošajā procesā palīdz valcēnietis Reinis Doršs. Mēs esam izveidojuši speciālu studiju ar baltu sienu, kur notiek fotografēšana. Reklāmas bukletu veidošanā sadarbojamies ar valcēnieti Kristīni Valtiņu. Cenšos piesaistīt vietējos spēkus, nevis izmantot Rīgā pieejamos ārpakalpojumus. Vienīgi izmantoju Rīgas grāmatvedības firmas pakalpojumus. Man patīk, kā process attīstās un virzās savu draugu lokā. Nauda pat nav tik svarīga. Pats svarīgākais ir tas, cik forši ir strādāt kopā ar draugiem.

- Vai sociālajos tīklos saņemat pozitīvas atsauksmes?

- Protams, ka saņemam, un man tas ir ļoti svarīgi. Ja cilvēks atrod mūsu mājaslapu un tur nebūs nevienas pozitīvas atsauksmes, viņš ne tikai neko neiegādāsies, bet vispār nesāks pētīt preču piedāvājumu. Man ir svarīga atgriezeniskā saikne ar klientu. Kopš aizvadītā gada piekopju šādu praksi, ka pārdošanas sezonas beigās sazinos ar katru klientu un jautāju, vai viss apmierina un vai viņam ir kādi ieteikumi, kā varam ieviest jauninājumus vai uzlabojumus. Klientiem ļoti patīk, ka vispār par viņiem atceras. Mēģinām ar klientiem strādāt tik personīgā veidā, un tas izdodas.

- Kurš jums izstrādā mēbeļu dizainu?

- Pats. Daudz sadarbojamies ar Skandināvijas valstu – Somijas un Zviedrijas – partneriem. Līdz ar to kaut ko paņemam no skandināvu dizaina. Ņemam vērā arī latviešu pieprasījumu. Skandināvu tirgū aiziet prece, kas ražota no dēļiem, kuru biezums ir 19 milimetri, bet Baltijas valstu tirgum ražojam mēbeles, kurās izmantoti dēļi ar 24 milimetru biezumu. Tirgū noteicošais ir preces cena – jo plānāks materiāls, jo samazinās ražošanas izmaksas. Mana vēlme ir, lai Baltijas tirgū būtu kvalitatīvas mēbeles, kas kalpo ilgus gadus. Tomēr ir jārēķinās ar vietējo iedzīvotāju pirktspēju. Šogad uzņēmumā ieradās klients, kurš pirms trīspadsmit gadiem Valkā bija iegādājies mēbeles, un viņam bija vēlme piepirkt klāt, tas tomēr liecina par kvalitāti.

- Neteikšu, ka jūsu cenas ir ļoti augstas. Mēbeles ir pieejamas plašam pircēju lokam.

- Tā tas ir, jo strādājam bez starpniekiem. Tiklīdz parādās kāds starpnieks, prece sadārdzinās. Mēs nevēlamies mākslīgi sadārdzināt savus ražojumus. Mums ir vēlme, lai mēbeles varētu atļauties iegādāties pēc iespējas vairāk cilvēku.

- Jūs esat viens no tiem vietējiem ražotājiem, kuri piedalās robežtirgū. Kā jums tur ir veicies?

- Tirgū mums veicas, jo par preci interesi izrāda ļoti daudz igauņu. Izrādās, paši valcēnieši nemaz nezināja, ka kaut ko tādu ražojam. Tas mums bija liels pārsteigums. Iespējams, tāpēc, ka atrodamies nedaudz ārpus pilsētas.

- Ražošanas cehā ir klusums. Kur visi palikuši?

- Mums ir pusdienas pārtraukums no 10 līdz 11. Vasaras karstumā darbu sākam pulksten sešos un strādājam līdz trijiem pēcpusdienā. Protams, ka vasarā strādājam mazāk, bet strādājam. Palīgstrādnieki saņem nedaudz virs minimālās algas, bet galdnieki, brigadieri un darbinieki, kas kaut ko māk un saprot – no 600 līdz 700 eiro “uz papīra”. Maksājam visus nodokļus un darbiniekiem ir visas sociālās garantijas. Ja nemaksāsim nodokļus, paliksim bez strādniekiem. Blakus mums ir Igaunija. Ar to jārēķinās. Taču jāatzīst, ka prasmīgus darbiniekus mūsdienās atrast ir ļoti sarežģīti. Atnākot uz pārrunām, pirmais, ko potenciālais strādnieks prasa, cik liela būs darba samaksa. Tad jautāju, cik gribētu saņemt par savu darbu. Atsaucoties uz Igaunijā maksāto atalgojumu, “šauj” uzreiz laukā, ka grib uz rokas saņemt vismaz tūkstoti eiro. Uzreiz prasu, ko viņš prot. Izrādās, gandrīz neko. Tas nozīmē, ka pa uzņēmuma līdzekļiem vismaz trīs mēnešus man ir viņš jāapmāca un jāmaksā vēl lielā alga? Tas nav nopietni. Tomēr uzskatu, ka igauņi mums nav konkurenti dārza mēbeļu ražošanā. Pirms vairākiem gadiem sadarbojāmies ar kādu igauņu firmu, kura mums izlīdzēja ar krāsošanu lielos apjomos. Mums pašiem nebija krāsošanas līnijas. Igauņi no mums ņēma sagataves, paši tās krāsoja un tālāk pārdeva Skandināvijai. Pašlaik pierobežā esam palikuši vienīgie dārza mēbeļu ražotāji. Igaunijā neviens neko līdzīgu neražo. Uzskatu, ka esam jau ieņēmuši savu tirgus nišu un mums principā nav konkurentu. Turklāt ražojam mēbeles bez ķīmijas. Iedomājieties, ka esam uzmeistarojuši dārza solu no imprignētas koksnes, kas principā ir ķīmija. Nolīst lietus, un jums jāelpo izgarojumi. Ražojot vācu partneru pasūtījumu – smilšu kastes bērniem – bija noliegts apstrādāt koksni. Visam bija jābūt tikai dabīgam. Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, esam atraduši risinājumu, lai, piemēram, bērnu smilšu kastes pēc sezonas lietošanas nekļūtu brūnas. To krāsošanai izmantojam lazūras (speciālas krāsas ar vasku uz ūdens bāzes), kas mēbeļu kalpošanu paildzina līdz 12 gadiem, kā arī lineļļu.

- Sergej, vai tevī ir lepnums un ticība, ka uzņēmums pastāvēs un būs dzīvotspējīgs?

- Protams! Redzu un jūtu, ka mēs attīstāmies ar katru gadu arvien vairāk. Mūs atpazīst. Mums vairāk nav jāiegulda papildu nauda lielās reklāmas kampaņās. Reklāma ceļo, kā saka, no mutes mutē. Tā ir pati foršākā reklāma. Tuvākajā nākotnē esam iecerējuši bijušajās garāžās ierīkot izstāžu zāli rūpnieciskā dizainā, kur klienti varētu uz vietas apskatīt mūsu ražojumus. Plānu ir daudz. Esam izstrādājuši bērnu gultiņu paraugus, kas jau guvuši klientu pozitīvas atsauksmes.

Uzziņai

SIA “Folkland Timber”

Valkā, Indrānu ielā 4

www.folkland.lv

