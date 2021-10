Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļojumam pa Eiropu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas jauniešus vecumā no 18 līdz 20 gadiem, piedalīties Eiropas Savienības (ES) iniciatīvā “DiscoverEU”, kas ik gadu pilngadību sasniegušiem eiropiešiem sniedz iespēju bez maksas ceļot pa Eiropu, palīdzot izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību un iegūt jaunus draugus. 2022. gadā mobilo ceļojuma biļeti un iespēju apceļot Eiropu varēs izmantot 60 000 Eiropas jauniešu, tostarp 222 – no Latvijas.

Iniciatīva “DiscoverEU” piedāvā jauniešiem baudīt pārvietošanās brīvību, iepazīt Eiropu, iegūt jaunus draugus un arī - iepazīt pašam sevi, neformāli gūstot dzīves pieredzi un paplašinot savu redzesloku. No Latvijas bezmaksas ceļošanas iespēju pa Eiropu varēs izmantot 222 jaunieši.

Ņemot vērā pagājušā gada pandēmijas radītos ceļošanas ierobežojumus, izņēmuma kārtā šogad iniciatīvā “DiscoverEU” varēs piedalīties ne tikai 18 gadus vecie jaunieši, bet arī 19 līdz 20 gadus veci jaunieši. Savu dalību no 12. – 26. oktobra plkst. 13:00 (pēc vietēja laika) Eiropas Jaunatnes portālā var pieteikt tie, kuri dzimuši laikā no 2001. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 31. decembrim un ir ES dalībvalstu pilsoņi.

Lai pieteiktos, jauniešiem jābūt gataviem:

tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības vai pases numuru;

ceļojumu sākt vienā no 28 ES dalībvalstīm;

ceļot no 1 dienas līdz 1 mēnesim;

kļūt par "DiscoverEU" vēstnesi.

Līdz ar personas datu aizpildīšanu, jaunieši ir aicināti atbildēt uz pieciem viktorīnas jautājumiem par ES un dažādām Eiropas jaunatnes iniciatīvām, kā arī vienu papildjautājumu. No atbilžu iesniedzējiem tiks atlasīti tie dalībnieki, kas būs pareizi atbildējuši uz konkursa jautājumiem un kuru atbilde uz papildjautājumu būs vistuvāk pareizajai atbildei. Rezultāti dalībniekiem sākot no 2022. gada 6. janvāra tiks nosūtīti e-pastā. Veiksmīgi atlasītie pieteikuma iesniedzēji saņems ceļošanas karti un varēs ceļot laika posmā no 2022. gada marta līdz 2023. gada februārim. Iniciatīvā jaunieši pretendē uz apmaksātām ceļošanas biļetēm, citi izdevumi (nakšņošana, ēdināšana, kā arī apdrošināšana) dalībniekiem jāsedz pašiem.

Ceļojumā var doties solo vai līdz 5 draugu grupā, ja arī draugi atbilst “DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kritērijiem. Dalībniekiem ar invaliditāti vai veselības problēmām, kas apgrūtina ceļošanu, būs iespēja saņemt atbalstu. Tā kā Covid-19 pandēmijas turpmākā attīstība nav zināma, visiem ceļotājiem tiks piedāvātas elastīgas biļešu rezervācijas, izmantojot jaunu mobilo ceļojumu karti. Izbraukšanas datumu varēs mainīt jebkurā brīdī līdz izbraukšanas dienai vai mobilās ceļojuma biļetes derīguma termiņam viena gada laikā.

“DiscoverEU” ir daļa no šogad pasludinātā Eiropas Dzelzceļa gada, tāpēc jaunieši ir aicināti ceļot galvenokārt ar vilcienu un iepazīt Eiropas pārsteidzošās ainavas un pilsētu daudzveidību. Tāpat, jauniešiem ir iespēja izvēlēties vienu no 7 zaļajiem maršrutiem, apceļojot Eiropas zaļākās un ilgtspējīgākās pilsētas. Ņemot vērā Latvijas pieejas trūkumu starptautiskiem vilcienu maršrutiem, jaunieši varēs ceļot ar autobusu.

Kopš 2018. gada bezmaksas Eiropas apceļošanas biļetei pieteikušies 2955, bet biļeti ieguvuši – 280 jaunieši no Latvijas.

Lai uzzinātu vairāk par “DiscoverEU”, skati biežāk uzdotos jautājumus un iepazīsties ar iepriekšējo gadu rezultātiem iniciatīvas faktu lapā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.