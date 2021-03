Jaunums – joga tiešsaistē

Aktīvi turpinoties Smiltenes novada pašvaldības īstenotajam projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”, iedzīvotājiem gan klātienē, gan tiešsaistē tiek piedāvātas nodarbības.

Martā joprojām turpinās krosfita nodarbības, kas sestdienās no pulksten 10 notiek Smiltenes pilsētas stadionā pie Tepera ezera. Nodarbībās drīkst piedalīties desmit personas, tādēļ iepriekšēja reģistrēšanās pie treneres Daces Dzilnas ir obligāta, rakstot “Whats­App” uz 22028156.

Katru otrdienu un ceturtdienu no pulksten 18 līdz 19 tiešsaistes platformā “Zoom” ir iespēja vingrot kopā ar fizioterapeiti Baibu Gutāni.

Smiltenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Anita Šteinberga informē, ka aprīlī esošās aktivitātes papildinās jogas nodarbības. Pirms pandēmijas tās bija vienas no pieprasītākajām klātienes nodarbībām Smiltenes novadā, tagad tās notiks platformā “Zoom”, ko trešdienās no pulksten 18 līdz 19.30 vadīts Dana Langenfelda.