Jo pilnāks ledusskapis, jo labāk? Eksperti dalās padomos par ledusskapja lietošanu ikdienā

Ledusskapis ir jebkura mājokļa neatņemama sastāvdaļa, kur tas darbojas bez pārtraukuma. Pārpildīts ledusskapis, nepareiza produktu izvietošana un uzglabāšana –tikai dažas no kļūdām, ko nereti ikdienā pieļaujam, ietekmējot gan ledusskapja darbību, gan produktu kvalitāti. Lai no tām izvairītos, eksperti dalās interesantos padomos par ledusskapja lietošanu ikdienā par ko, iespējams, nebijāt pat aizdomājušies.

Vai vairāk ir labāk?

Jo īpaši šajā laikā vēlamies arvien retāk apmeklēt publiskas vietas, tostarp pārtikas veikalus, saskaramies ar vēlmi iegādāties pēc iespējas vairāk produktu, lai veikalu būtu nepieciešams apmeklēt retāk. Taču, lai lieki netērētu elektrību, ledusskapi ieteicams aizpildīt par vismaz 60%, bet ne vairāk par 90%, savukārt, lai lieki nevirinātu ledusskapja durvis, ir izstrādāta īpaša tehnoloģija, kas ļauj ielūkoties ledusskapī to pat neatverot.

Pirms produktu iegādes ir svarīgi atcerēties, jo pilnāks ledusskapis, jo lielāka iespēja tam, ka produkti tiktu piespiesti pie ledusskapja aizmugurējās sienas, tādējādi aizklājot ventilācijas atveres un sensorus. Vienlaikus pārpildīta ledusskapja dēļ nav iespējams starp produktiem ievērot kaut nelielu distanci, tādējādi nenodrošinot pareizu gaisa cirkulāciju starp tiem, pakļaujot produktus ātrākai bojāšanai. Piemēram, ledusskapji, kuros iebūvēta īpaša dzesēšanas tehnoloģija nodrošina ātrāku un vienmērīgu dzesēšanu, kas ļauj ledusskapī uzturēt vienmērīgu temperatūru, ļaujot pārtikai ilgāk saglabāties svaigai.

Produktu izvietojums

Baktēriju vairošanos un ātrāku pārtikas produktu bojāšanos veicina tas, ja pārtikas produkti le-dusskapī salikti pēc nejaušības principa – dārzeņi blakus gaļai, augļi blakus piena produktiem – tāpēc piena produktus ieteicams novietot atsevišķā plauktā.

Ledusskapja augšējais un vidējais plaukts ir piemērots piena produktu, olu, gaļas, kā arī produktu, kuri pēc atvēršanas jāuzglabā ledusskapī – uzglabāšanai. Nodalījumos, kas izvietoti ledusskapja durvīs, temperatūra ir nedaudz augstāka, tāpēc tajos var uzglabāt pienu, ūdeni, dzērienus. Jāatceras, ka durvju nodalījumos nedrīkst ievietot daudz pārāk smagu produktu, jo to svars var kavēt durvju pilnīgu aizvēršanos.

Kuriem augļiem un dārzeņiem nepieciešams ievērot distanci?

Aprikozes, melones, mango, plūmes, bumbieri, tomāti – produkti, kas izdala etilēnu, bet āboli, baklažāni, kartupeļi, burkāni un brokoļi etilēna klātbūtnē ātrāk bojājas, tāpēc šos produktus ieteicams turēt, ievērojot vismaz nelielu distanci vienam no otra.

Tikai un vienīgi istabas temperatūrā tiek uzglabāta paprika, gurķi un tomāti. Ledusskapī paprika zaudē savu aromātu un elastību, bet gurķi un tomāti pārvēršas par nepatīkami sulojošos substanci.

Ledusskapī neglabājam arī jebkurus negatavus augļus vai dārzeņus. Tikai pēc nogatavošanās istabas temperatūrā tos var pārvietot uz ledusskapi. Savādāk tie sapūs negatavi.

Pārtikas uzglabāšana

Lai pārtika ilgāk saglabātos svaiga, vienlaikus ledusskapī neradot nevēlamu mitrumu un aromātu, to ieteicams uzglabāt noslēgtos traukos vai to iesaiņojumā. Tāpat ledusskapī nav ieteicams izvietot karstus produktus, kuru radītais tvaiks var veicināt apledojuma veidošanos ledusskapja dzesētājā, tādējādi palielinot elektroenerģijas patēriņu. Savukārt produktus, kurus paredzēts sasaldēt, pirms ievietošanas saldētavā ieteicams atdzesēt (ievietot atdzesēto produktu tilpnes apakšējā plauktā) un hermētiski iepakot, lai izvairītos no sarmas saldētavas kamerā.