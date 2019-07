Kā atbrīvoties no sausās papēžu ādas?

Veselas un skaistas pēdas ir pamats tam, lai vasarā mēs justos labi un komfortabli. Taču vienlaikus vaļējo apavu laiks var saasināt dažādas pēdu ādas problēmas, īpaši sauso un cieto papēžu problēmu. Kā kopt pēdu ādu vasarā un kā to pasargāt no tulznām, sēnītēm un saplaisājušiem papēžiem? Konsultē BENU Aptiekas piesaistītie eksperti, Medicīnas centra ARS dermatologs Igors Lukjanovs un skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Vasaras bieds – sausie papēži

Kā skaidro dermatologs I. Lukjanovs, daba uz papēžiem radījusi biezāku un izturīgāku ādu, lai pasargātu tos no berzes un spiediena. Savukārt koptas pēdas ir viens no labas pašsajūtas priekšnoteikumiem, lai vasarā brīvi valkātu vaļējus apavus. Labs veids, kā mīkstināt un kopt sauso papēžu un pēdu ādu, ir pēdu vannošana. To veic 37–37,5 grādus siltā ūdenī, kam pievienota dzeramā soda (uz litru ūdens tējkarote sodas) un krēmi ar urea. Urea paātrina ādas lobīšanos un novērš plaisu un skrambu veidošanos. Vairākas kosmētiskās līnijas piedāvā ārstnieciskos līdzekļus pēdām ar 10% urea – tie sakopj sausu pēdu ādu un labi noder arī profilaksei.

Arī skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko apliecina – vasarā mūsu pēdu āda paliek sausāka, tādēļ tai nepieciešama papildus kopšana. Īpaša uzmanība ir jāpievērš pēdu ādas mitrināšanai, ik vakaru pēc dušas lietojot pēdu krēmu. Savukārt reizi divās nedēļās ir ieteicams atmirušās pēdu ādas nolobīšanai izmantot piemērotu, vidēji abrazīvu pēdu skrubi.

Nedrīkst berzt!

Lai arī reizēm var šķist, ka ātrākais veids, kā tikt vaļā no raupjās papēžu ādas, ir tās noberšana, dermatologs I. Lukjanovs uzsver – sabiezējušu papēžu ādu nedrīkst berzt ar pumeku, vīlēm vai asiem instrumentiem! Tas tikai veicinās dabisko aizsargreakciju un biezā āda ataugs krietni ātrāk un divtik biezāka nekā iepriekš. Mehāniska beršana var traumēt ādu, turklāt tā paaugstina infekcijas un sēnīšu izplatības risku. Cīņai ar cietu, saplaisājušu papēžu problēmu ieteicams krēms ar 30% urea. Tas jālieto divas nedēļas, un pēc tam jānomaina ar 10% urea krēmu, ko savukārt var izmantot pēdu kopšanai ikdienā.

Krēms, kas satur 10% urea, ir piemērots arī sausas, zvīņainas ādas kopšanai. Tas palīdzēs noturēt mitrumu ādā un nodrošinās ādas gludumu un elastību. Vēl var izmantot krēmus, kas paredzēti hiperkeratozām pēdām (ģenētiski pārmantota īpatnība, kad āda vairāk veido raga kārtu nekā nolobās) un satur salicilskābi, kas atloba nedzīvo ādu.

Arī N. Gavriļčenko uzsver, ka, cīnoties ar sausiem un saplaisājušiem papēžiem, visam pamatā ir regulāra un atbilstoša pēdu ādas kopšana. Ja tomēr ar šo problēmu neizdodas tikt galā, lietojot mitrinošos pēdu krēmus, jālieto augļu skābes saturošas zeķītes, lai mīkstinātu un nolobītu cieto ādas slāni. Tāpat šādos gadījumos var lietot pēdu krēmu ar lielāku procentu urea. Aptiekās ir nopērkami produkti pat ar urea 50%, maksimāli maigai ādai. Taču jebkuras ieilgušas ādas problēmas gadījumā ir jākonsultējas ar speciālistu – ārstu vai farmaceitu.

Speciāliste uzsver, ka bieži vien paši nodarām pāri savām pēdām. Viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir “pārvīlēta” pēdu āda, kā arī nepareizi izmantoti mikrodermobrāzijas līdzekļi. Lietot žiletes, veicot pedikīru mājas apstākļos, ir kategoriski aizliegts! Šī procedūra ir ļoti traumējoša un atveseļošanas process ir ļoti ilgs!

Pasargā savas pēdas!

Vasarā nedrīkstam aizmirst arī par tādām pēdu problēmām kā sēnītes un kārpu infekcijas, kā arī diemžēl biežāk saskaramies ar tulznām un noberzumiem. Dermatologs I. Lukjanovs iesaka, lai izvairītos no sēnīšu un kārpu infekciju riska, publiskās vietās nestaigāt basām kājām – labāk valkāt vieglas sandales vai pludmales čības. Profilaksei var lietot izsmidzināmos pretsēnīšu preparātus. Sēnītēm nepatīk skāba vide, tāpēc ik rītu pēc mazgāšanas samitrini pēdas ar atšķaidītu ābolu etiķi vai citrona sulu. To pašu ieteicams darīt arī pirms pirts un pēc tās apmeklējuma.

Savukārt, lai pasargātu pēdas no tulznām un noberzumiem, skaistuma speciāliste N. Gavriļčenko iesaka lietot speciālos pret-noberzumu zīmuļus, kas palīdz izvairīties no tulznu un noberzumu veidošanās. Savukārt, ja tulzna jau ir izveidojusies, ir pieejami īpaši piemēroti silikona plāksteri, ar ko remdēt un pasargāt noberzuma vietu.

Kad nepieciešama īpaši saudzīga pēdu kopšana?

Ja slimo ar cukura diabētu.

Grūtniecības un bērniņa zīdīšanas laikā.

Ja ir sausa āda.

Ja ir pēdu sēnīšu slimība vai psoriāze.

Rūpējieties par savu pēdu veselību un jautājumu gadījumā nekautrējieties vērsties pēc padoma pie speciālista!