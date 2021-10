Kā iedzīvoties rudenī un radīt mājīguma sajūtu

Mēdz teikt, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs, un tas pats sakāms par gadalaikiem. Cilvēka pašsajūtu jebkuros apstākļos daudzējādā ziņā nosaka tas, cik iedvesmojošu vidi viņš ap sevi rada un kā iedzīvojas jaunajā realitātē. “Bonava Latvija” eksperti iesaka, ko darīt un kurp doties, lai pārdzīvotu gadalaiku maiņu bez skumjām un stresa.

Stiprini imūnsistēmu

Izmanto laiku, kad rimies vasaras karstums, bet vēl ir gana silts un acis priecē košās rudens krāsas, lai pieradinātu sevi vairāk staigāt! Ārsti iesaka vismaz 5000–7000 soļu dienā. Mērenas fiziskās aktivitātes palīdzēs organismam pretoties vīrusu uzbrukumam, tāpēc iesakām ikdienas gaitās iekļaut pastaigas. Ja pēc saspringtas darba dienas gribas izvēdināt galvu un laikapstākļi ir gana jauki, atstāj automašīnu kādā attālākā stāvvietā vai izkāp no sabiedriskā transporta dažas pieturas agrāk – vajadzīgie soļi salasīsies nemanot! Savukārt brīvdienās aicini ģimeni vai draugus pievienoties – izveidojiet aizraujošus maršrutus pastaigām pa pilsētu un tuvāko apkaimi vai dodieties garākos pārgājienos dabā. Turklāt tuvākā vai tālākā apkaimē noteikti ir arī kāds brīvdabas sporta laukums, kur nodoties sportiskām aktivitātēm gan vienatnē, gan ģimenes un draugu lokā.

Tāpat, tuvojoties aukstākam laikam, jāsāk domāt par papildu vitamīnu uzņemšanu. Konsultējies ar ārstu vai farmaceitu, lai noskaidrotu, kuri vitamīni imunitātes saglabāšanai ir visvērtīgākie un kā tos visefektīvāk uzņemt. Neaizmirsti arī par pietiekamu šķidruma uzņemšanu! Viltīgajā gadalaiku maiņas posmā īpaši vērtīgas būs zāļu tējas, kas gatavotas no imunitāti stiprinošiem augiem, piemēram, plūškoka, smiltsērkšķiem, mežrozītēm un pīlādžiem.

Savukārt uzturā ieteicams izvairīties no vienkāršajiem ogļhidrātiem un to vietā papildināt uzturu ar veselīgajiem taukiem, lai saglabātu enerģiju un dzīvessparu. Liec galdā treknās zivis, avokado, riekstus, gī vai kakao sviestu un baudi enerģiju, ko saņem no katra garšīgā kumosa!

5 veselīgi ieradumi, lai stiprinātu savu ķermeni rudenī

Glāze ūdens no rīta

Vismaz 7000 noietu soļu dienā

Rīta rosme, stiepšanās vai joga

Sātīgas brokastis, vieglas vakariņas

Vismaz astoņas stundas pilnvērtīga miega

Mājas – miera osta

Visdrošākā vieta, kur patverties no rudens vējiem, ir mājas. Tāpēc, sākoties rudenim, īpaši jāparūpējas par mājīgumu. To var radīt pat ar nelieliem pieskārieniem interjerā, tomēr ieguvums ir neatsverams – mājīgums visapkārt palīdzēs saglabāt pozitīvu gaisotni, atslābināties un mazināt stresu pat visdrūmākajos laikapstākļos. Kā uzveikt drūmumu mājās?

Pareizi izvēlētas smaržas palīdz gan noskaņai, gan garastāvoklim un pašapziņai, vēršot visu uz labo pusi. Iestājoties tumšākam un vēsākam laikam, laiks mainīt arī smaržu buķeti mājās un izvēlēties ko biezāku un šķietami siltāku. Populārākās šajā laikā ir vaniļas, kanēļa, piparmētras un citrusu smaržas, taču, protams, katram sava gaume un iespējas – galvenais, lai jaunais aromāts patīk mājokļa iemītniekiem. Pēc savas gaumes jāizvēlas arī veids, kā šīs smaržas mājās ieviest – te talkā nāks aromātiskās sveces, difuzori vai aromātiskās lampas.

Piešķir siltumu interjeram. To izdarīt palīdzēs tekstilizstrādājumi: uzklāj uz dīvāna vilnas pledu, dekoratīvajiem spilveniem izvēlies velveta, samta vai kāda cita “silta” materiāla pārvalkus, iegādājies lielu auduma atzveltnes krēslu un papildini grīdu ar kādu mīkstu paklāju – uzreiz šķitīs siltāk! Ja nepieciešams, aiznes uz ķīmisko tīrītavu siltākās segas un pledus, nomaini gultas veļas komplektu pret biezāku, lai vakarā omulīgi ieritinātos un bez bēdu klausītos vēja šalkās aiz loga.

Kad pēdējo reizi mazgāji logus? Pavasara tīrīšanas laikā? Nomazgā tos tagad! Atbrīvojoties no vasaras laikā uzkrātajiem putekļiem, gaisma, kuras jau tā nav daudz, labāk iekļūs mājoklī.

Gaisma rudenī ir īpaši svarīga – pēkšņā pāreja no vasaras saules uz rudens tumšo un pelēko dienasgaismu var radīt melanholiju daudziem. Tādēļ īpaši svarīgs ir apgaismojums mājās. Sāc ar lustrām un griestu lampām – notīri putekļus, nomaini spuldzes uz jaunām ar siltāku gaismu. Ja ar to vēl nepietiek vai negribas izmantot griestu lustru, parūpējies par kādu jaunu vai papildu stāvlampu vai pat lampiņu virteni uz palodzes. Neaizmirsti par svecēm – tās dos ne vien smaržu un siltumu, bet arī gaismu.

Mainoties gadalaikiem, garderobes pārskatīšana ir neizbēgama. Vasaras drēbes jāiztīra un jānoglabā, savukārt vēsās sezonas garderobe jāizvelk no skapja dziļumiem un jāpārbauda, vai kādā apģērba gabalā nav ieviesušās kodes, vai kaut kas nav kļuvis par mazu, bet varbūt gluži vienkārši vairs nepatīk. No tām bez žēlastības jāatbrīvojas, labākos apģērba gabalus ziedojot labdarībai, bet nederīgos nododot pārstrādei. Turklāt līdz ar kārtīgu skapja izrevidēšanu un sakārtošanu mierīgāks un tīrāks kļūs arī prāts. Un radīsies iemesls sevi iepriecināt ar iepirkšanos!

Kliedē melanholiju ar prieku

Ja tev piemīt nosliece uz melanholiju un rudens skumjām, ieej rudenī ar skaidru rīcības plānu! Pats galvenais – uzturēt endorfīnu jeb t. s. prieka hormonu līmeni. Tam lieti noderēs kustība, jo endorfīni tiek aktīvi sintezēti fizisku aktivitāšu laikā. Tāpat ieteicams nodarboties ar lietām, kas liek justies labi. Nežēlo laiku iecienītajiem hobijiem, izbaudi relaksējošu vannu, masāžu vai pēdējās saules peldes. Lieliski noderēs arī meditācija un, protams, smiekli.

Drūmajā laikā gūsti spilgtus iespaidus: lasi labas grāmatas, skaties labas filmas, apmeklē izstādes un pieejamos kultūras pasākumus, pavadi laiku kopā ar mīļajiem, dodies dabā kopā ar draugiem. Izveido sarakstu ar mazajām ikdienas lietām, kas vienmēr uzlabo garastāvokli, un rūpīgi seko tam – tad arī laikapstākļi neradīs nepatiku!

Ko darīt rudenī