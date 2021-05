Kā mājās ienest ziedu motīvus?

Dzīve saskaņā ar dabu ir ne tikai aktuāla dzīvesstila tendence, bet arī dabiska nepieciešamība, kurā ieklausoties, varam justies daudz harmoniskāki un laimīgāki. Pavasara pilnbriedā, kad dabā viss plaukst un zied, ir laiks uzplaukt arī mūsu mājām! Kā ienest ziedus savā dzīves telpā, iesaka nekustamo īpašumu attīstītāja “Bonava Latvija” eksperti.

Ziedi vāzēs

Visdabiskākais un arī ierastākais veids, kā likt savam mājoklim uzziedēt, ir svaigi ziedi vāzē vai telpaugi, kas uzzied tieši pavasarī. Lielas un mazas ziedu kompozīcijas, krāšņi pušķi vāzēs, nelieli rotājumi pusdienu galdam vai viens zieds uz naktsskapīša – svaigi ziedi iepriecina un lieliski iederas katrā telpā. Ar ziediem var izrotāt ne tikai dzīvojamās telpas, tie atsvaidzinās arī virtuvi vai vannasistabu. Bet priekšnamā uz kumodes novietota kompozīcija var kļūt par jūsu mājokļa vizītkarti – atliek vien izvēlēties ziedus, kas atbalso vai papildina jūsu dzīvesvietas interjerā dominējošās krāsas un formas.

Nevajag novērtēt par zemu arī mākslīgos ziedus – mūsdienās tie ir tik kvalitatīvi, ka grūti atšķirt no dabiskajiem. Turklāt šādi ziedi ir ilglaicīgi un priecēs acis visu sezonu. Ziedus var likt ne tikai vāzēs – piemēram, ierāmēta papīra ziedu dekorācija pie sienas var būt ne mazāk pārsteidzoša un skaista par vāzē sakārtotiem ziediem.

Ziedu atbalsis uz sienām

Viena no šī gada interjera tendencēm ir tā sauktais vecmāmuļu šiks – atdzimšanu piedzīvo vintāžas lietas un interjera tendences, kas izceļ ērtības, tradīcijas un vairo nostalģiju pēc aizgājušiem laikiem. Viss, kas bērnībā redzēts vecvecāku mājās, var kļūt par iedvesmas avotu pavasara interjeram. Un kas gan būtu vēl piemērotāks šim nolūkam par puķainām tapetēm! Puķainas sienas līdzās senatnīgām gleznām, porcelāna traukiem un tamborētiem plediem pārvērtīs jūsu mitekli par īstu laika mašīnu, kurā pārcelties uz vecmāmiņu jaunības laikiem.

Ja klasiskas puķainas tapetes nav īsti jūsu gaumē, izvēlieties ziedu rakstus 21. gadsimta garā – ar eksotisku piesitienu vai stilizētiem ziediem. Pats galvenais – ieturiet vienotu sienu noformējumu visā telpā. Interjera dizaineri šogad iesaka izvairīties no akcenta sienām, kuras savu aktualitāti pamazām zaudē. Labāk izvēlēties neuzkrītošu ziedu rakstu visai telpai. Ja tomēr ziedu raksts uz sienām jums šķiet pārspīlēta greznība, nokrāsojiet sienas savu mīļāko puķu krāsā – tā var kļūt par iedvesmu neparastiem, oriģināliem, personalizētiem interjera risinājumiem.

Ziedošā flīžu māksla

Flīzes var būt ne tikai funkcionālas, pasargājot telpas grīdas vai sienas no mitruma, bet arī dekoratīvas. Turklāt šis gads interjera dizaina tendencēs ir neparastu flīžu uzvaras laiks – aktuālas ir vertikāli novietotas, neparastu formu un zīmējumu, marmora imitācijas un Vidusjūras reģiona ornamentiem klātas keramikas flīzes, turklāt īpaši augstā vērtē šogad ir ar rokām darinātās. Tās gan prasīs lielākas investīcijas, tomēr piešķirs interjeram īpašu eleganci.

Kāpēc gan neizvēlēties flīzes ar stilizētu ziedu motīvu vai jūsu iecienīto ziedu krāsā? Flīžu modē šogad ir dažādi pasteļtoņi, kas raksturīgi arī maigiem, smaržīgiem pavasara ziediem. Turklāt puķainas flīzes sevišķi labi izskatīsies komplektā ar vienu no šī gada virtuves interjera dizaina trendiem – zaļiem virtuves skapīšiem, kas atgādina vasaras vecmāmiņas lauku mājās. Vienīgi jārēķinās, ka flīzes nav tik viegli nomainīt, tāpēc laba un daudz lētāka alternatīva ir flīžu uzlīmes, ko var vienkārši uzlikt un noņemt.

Mājas tekstils, kas uzzied līdzi katrai sezonai

Paklāji, aizkari, pledi, spilvendrānas un galdauti ir tie interjera elementi, kuru iegādi eksperti iesaka atlikt uz pašu pēdējo brīdi, kad pārējais interjers jau gatavs – tekstilizstrādājumus ir visvieglāk nomainīt, pielāgojot tos pārējam interjeram, modes tendencēm un sezonai. Nekas tā neatsvaidzina neitrālas sienas kā aizkari ar iespaidīgiem, košiem ziedu motīviem. Ļaujiet uzziedēt arī savam dīvānam, “apģērbjot” spilvenus puķainās spilvendrānās, bet uz pusdienu galda klājiet puķainu galdautu, kas sevišķi labi izskatīsies ar baltiem vai vienkrāsainiem traukiem kādā no galdauta ziedu toņiem. Bet, ja vēlaties justies kā ziedošā pļavā, palutiniet savu mājokli ar paklāju, kurā ieausti ziedu raksti.

Pašam sava mākslas galerija

Ja jums nepieder vērtīgas klusās dabas ar ziediem, ko no paaudzes paaudzē nodot mantojumā, izveidojiet savu mākslas galeriju no skaistām fotogrāfijām – arī melnbalti ziedi var pārvērst jūsu sienu krāšņā dārzā. Lieciet pie sienām oriģinālus plakātus vai īpašus zīmējumus. Varbūt kādā lietoto preču veikaliņā atradīsies neparasts attēls ar ziediem, kas uzrunās tieši jūs? Bet varbūt ir pienācis laiks pašam izmēģināt spēkus zīmēšanā un gleznošanā, un varbūt tieši jūsu zīmētie ziedi kļūs par skaistāko interjera elementu! Izmēģieniet dažādas zīmēšanas vai gleznošanas tehnikas, sarīkojiet meistardarbnīcu kopā ar bērniem un uzaiciniet pārējos mājiniekus uz izstādes atklāšanu. Lai jūsu sienas uzzied un pārtop jūsu mākslas galerijā!

Plaukstoši trauki jaunai dienai

Ja nevēlaties savā interjerā ieviest krasas pārmaiņas, tomēr tīkojat pēc kāda pavasara ziedu akcenta, iegādājieties jaunas brokastu tasītes ar ziedu apdruku. Vai tā būtu fotogrāfija, Monē gleznas reprodukcija vai izsmalcināts zīmējums japāņu stilā, brokastu kafija garšos pavisam citādi, malkojot to no plaukstošas tasītes un izbaudot rīta rāmo ainavu no sava balkona vai pa virtuves logu. Arī krūzīti var apgleznot paša spēkiem – mākslinieku preču veikaliņos nopērkamas tieši šādam nolūkam piemērotas krāsas. Pēc izkarsēšanas cepeškrāsnī šāda krūzīte kalpos gadiem, sagādājot daudz krāsainu atmiņu par šo radošo, neparasto pavasari!