Kā nekaitēt ādai un labi izskatīties svētkos un ikdienā?

Lai arī šogad lielās svētku balles izpaliek, tas nenozīmē, ka svētkos negribēsim labi izskatīties. Turklāt tieši tas, ka svētku dienās izskatīsimies un jutīsimies labi, var palīdzēt rast svētku noskaņu, mieru un mazināt stresu. Kā parūpēties par skaistu ādu gan svētkos, gan ikdienā, iesaka ārste-rezidente dermatoloģijā Zane Prikule-Rūsiņa un farmaceite Zanda Ozoliņa.

Samaziniet uzņemto saldumu daudzumu

Saldumi nav skaistas ādas sabiedrotais, uzsver Z. Prikule-Rūsiņa. Produkti ar augstu glikēmisko indeksu, piemēram, konfektes, cepumi, dažādi mīklas izstrādājumi, ātri ķermenī pārvēršas par glikozi un izraisa strauju insulīna līmeņa pacelšanos un tikpat strauju kritumu, tāpēc pēc īsa brīža atkal rodas ēstgriba. Ēdot šādus produktus, ādā rodas iekaisums, kas var saasināt esošās ādas problēmas. Pastiprināti tiek stimulēta tauku jeb sebuma sintēze, kas nosprosto poras un veido komedonus, kurus redzam kā melnus punktiņus uz ādas, kā arī pinnes.

Ja uztrauc grumbu rašanās, tad būtu jāizvairās no saldu produktu lietošanas ikdienā, jo tas paātrina grumbu rašanos. Cukura molekulas piestiprinās pie kolagēna šķiedrām, tās kļūst stīvas un bojājas. Saldummīļiem ātrāk var novērot pirmās novecošanās pazīmes, kā arī ādas elasticitātes zudumu, tāpēc būtu svarīgi izvēlēties veselīgus našķus.

Ierobežojiet alkohola patēriņu

Alkohols dehidrē ādu, uzsver speciāliste. Tāpēc, lai izvairītos no sausas, pelēcīgas ādas, būtu jāierobežo alkohola patēriņš. Ja svētku reizē tiek lietots kāds alkoholisks dzēriens, papildus jādzer daudz ūdens, kā arī ir ieteicama liela glāze ūdens tieši pirms došanās gulēt. Dzirkstošie dzērieni, tāpat kā saldi kokteiļi, nav ādas draugi. Savukārt aknes un rozācijas pacientiem būtu jāizvairās no vīna, it īpaši sarkanvīna, lietošanas, jo tas ir viens no uzliesmojuma izraisītājiem, kas stimulē iekaisuma procesu ādā.

Pilnvērtīgi atpūties

Gada beigas ir ļoti intensīvs periods, kad daudzi steidz izdarīt pēdējos nepabeigtos darbus. Spriedzes situācijās izdalās stresa hormons jeb kortizols, kas, iedarbojoties uz ādu, var izraisīt dažādu slimību, tai skaitā psoriāzes, atopiskā dermatīta un aknes, pasliktinājumu. Kortizols paātrina tauku dziedzeru darbību, rada iekaisumu, novājina ādas imunitāti, kā arī izraisa ādas sausumu. Tādēļ centieties atrast personīgo līdzsvaru un mazināt ikdienas stresu.

Ieviesiet sejas ādas kopšanas rituālu

Pat, ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ lielāko dienas daļu pavadām, neizejot no mājām, ir svarīga pareiza ādas kopšana, uzsver Z. Prikule-Rūsiņa. Tās pamatā ir ādas tipam atbilstošu līdzekļu izmantošana, kas satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, kuras uzlabos konkrētā tipa ādu. Kad pareizie līdzekļi izvēlēti, jāatceras par dažiem pamatsoļiem – ādas attīrīšanu, eksfoliāciju jeb atmirušo ādas šūnu aizvākšanu un mitrināšanu.

Ādas attīrīšanas līdzekļi aizvāc putekļus un lieko sebumu, bet eksfolianti noņem vecās ādas šūnas un ļauj uzklātajiem produktiem iesūkties dziļāk.

Sejas āda obligāti jāattīra gan no rīta, gan vakarā, jo kosmētika, putekļi un sebums var nosprostot poras un ar laiku radīt nelīdzenu virsmu un pinnes.

Eksfoliācijas biežums atkarīgs no ādas tipa un izmantotā līdzekļa, bet noteikti ne katru dienu.

Eksfoliācijai jāizvēlas kāda no skābēm (alfa- jeb AHA vai beta-hidroksiskābes jeb BHA), kuras sastopamas dažādās formās – attīrošs līdzeklis, toniks, serums, maska un citi.

Sejai labāk neizmantot skrubi, bet gan iepriekš minētās skābes, jo skrubis var būt pārāk abrazīvs un bojāt ādas virsmu, atstājot mikroplaisas tajā.

Lai ādu palutinātu, kopšanas rituālam var pievienot kādu antioksidantu serumu, piemēram, vitamīnu C, kas uzlabos sejas krāsu un piešķirs tai mirdzumu.

Serums ir jāuzklāj pirms mitrinošā krēma un jālieto kursa veidā.

Nereti mājās tiek pagatavotas dažādas it kā mitrinošas sejas maskas no pārtikas produktiem, lai uzlabotu ādas stāvokli. No tā gan vajadzētu izvairīties, jo tas var radīt ādas kairinājumu, alerģiskas reakcijas un pinnes. Labāk izvēlēties sejai atbilstošus dermakosmētikas līdzekļus, kuri ir pārbaudīti un droši.

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa atgādina – skaistai ādai ir nepieciešama gan ārēja, gan iekšēja kopšana, ar to saprotot veselīgu uzturu un pietiekamu ūdens patēriņu. Dienā būtu ieteicams izdzert 1,5 – 2 litrus ūdens. Var dzert arī zāļu tējas, piemēram, trejdaivu sunīša lakstu tēja un kliņģerīšu ziedu tēja var palīdzēt mazināt alerģiskās izpausmes un ādas karinājumu. Tīruma kosas laksti veicina organisma attīrīšanos, nostiprinot ādas elastību. Upeņu lapas satur daudz vitamīnu, mikroelementu un flavonoīdu, kas nostiprina kapilārus un uzlabo ādas apasiņošanu. Savukārt ceļtekas lapas labvēlīgi ietekmē ādas iekaisumu ātrāku sadzīšanu.

Ir būtiski uzņemt vitamīnus un mikroelementus, kas rūpējas par visu ādai nepieciešamo. D vitamīns ir viens no labākajiem vitamīniem jūsu ādai, kā arī C, E, A, K un B grupas vitamīni – B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 un B12. Neaizmirstam par nozīmīgiem mikroelementiem, kā, piemēram, cinku un selēnu.

Ļoti noderīgas ādai ir Omega taukskābes, tādēļ ieteicams lietot zivju eļļu, kas uzlabo ādas līdzsvaru, mitrina to un samazina novecošanās pazīmes. Var papildināt Omega-3 arī ar Omega-6 un Omega-9, kas samazina grumbu un pūtīšu veidošanos.

Atcerieties, ka gan ādas, gan vispārējai veselībai un emocionālai labsajūtai ļoti būtisks ir pilnvērtīgs miegs. Rūpes par skaistu ādu, īpaši ap acīm, nav iedomājamas bez veselīga miega!