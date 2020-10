Kā pareizi rīkoties ar izlietotām vienreizlietojamām medicīniskajām sejas maskām

Rūpējoties par savu un apkārtējo veselību, valstī pieņemti noteikumi, kas paredz sejas masku obligātu lietošanu sabiedriskās vietās, piemēram, sabiedriskajā transportā, veikalos, publiskās vietās iekštelpās utt. Daļa sabiedrības jau ir iegādājusies vairākkārt lietojamās auduma sejas maskas, taču daudzi izvēlas lietot vienreizlietojamās medicīniskās sejas maskas. Rezultātā vienreizlietojamās sejas maskas, kuru kalpošanas ilgums ir dažas stundas, kļuvušas par izplatītu atkritumu pozīciju, par kuru vairumam iedzīvotāju trūkst izpratnes – kā tās pareizi utilizēt pēc izlietošanas.

Lai arī vienreizlietojamās sejas maskas ir gatavotas no sintētiskām šķiedrām, atkritumu apsaimniekotāji uzsver, ka tās nav paredzētas otrreizējai pārstrādei. “Sejas maskas pēc izlietošanas nedrīkst izmest dalītās vākšanas atkritumu konteineros, jo tās pārstrādei nav piemērotas,” uzsver “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. Maskas klasificējamas kā sadzīves atkritumi, kuri jāizmet parastajā sadzīves atkritumu konteinerā. “Raugoties no vides viedokļa, ar maskām jārīkojas tieši tāpat, kā ar jebkuru atkritumu – jārūpējas, lai tās nenonāktu apkārtējā vidē, tātad jāizmet konteinerā un jāraugās, lai tās neaizlido pa gaisu izmešanas brīdī vai pēc tam. Maskām, kurām ir iestrādāta cilpiņa to aplikšanai ap ausīm, šīs aukliņas pirms izmešanas vēlams pārgriezt, tādējādi mazinot risku, ka šajās cilpās varētu sapīties putni, kad maskas tiks apglabātas sadzīves atkritumu poligonā,” aicina L. Kubliņa.

Konsultējoties ar medicīnas nozares pārstāvjiem, ir gūts apstiprinājums, ka iedzīvotājiem, kas ar infekcijas slimībām nesirgst, bet maskas lieto personīgajai veselības aizsardzībai, specifiskas piesardzības normas izlietoto masku utilizēšanā nav noteiktas. Izlietotas vienreizlietojamās sejas maskas ir cietie sadzīves atkritumi, jo tās parasti sastāv no vairāku veidu materiāliem. Pēc izlietošanas masku jāizmet atkritumu tvertnē, bet, ja tādas nav tuvumā, masku jāaiznes uz mājām, kur var droši izmest savā atkritumu tvertnē. Nav nepieciešams masku ievietot papildus iepakojumā vai nogaidīt zināmu laiku līdz izmešanai. Jāatceras, ka uz jebkuras sejas maskas tās lietošanas laikā var nokļūt infekciju izraisītāji. Tāpēc, pirms maskas uzlikšanas un novelkot masku, rūpīgi jānomazgā vai jādezinficē rokas. Novelkot masku, jāizvairās no pieskaršanās maskas seguma iekšpusei.

Savukārt, ja cilvēks zina, ka ir slims, vai ir aizdomas, ka ir slims ar kādu infekcijas slimību, šī cilvēka izmantotā maska tiek klasificēta kā bīstamie atkritumi. Šādu masku, kas ir bijusi ciešā saskarē ar infekciozu slimnieku, nedrīkst izmest publiskos atkritumu konteineros vai dabā. Šādos gadījumos maska, kā arī citi slimnieka infekciozie atkritumi, jāievieto drošā, neplīstošā iepakojumā vai/un noteiktu laika periodu jāveic atkritumu uzglabāšana, lai mazinātu infekciju izplatīšanās risku. Pacienti, kuriem ir konstatēta infekcijas slimība, atrodas medicīnas personāla uzraudzībā, kurš tos informē par pareizu infekciozo atkritumu utilizāciju.

“Zaļā josta” īpaši aicina ikvienu iedzīvotāju rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, maksimāli cenšoties mazināt infekciju izplatību. “Mēs aicinām sabiedrību būt atbildīgiem un publiskās vietās izmantot vairākkārt lietojamu auduma sejas masku, kas tiek ne tikai higiēniski uzglabāta un regulāri mazgāta, bet arī tiek mainīta un lietota pieļaujamo stundu skaitu,” aicina L. Kubliņa, uzsverot, ka anatomiski pareizi uzšūta daudzkārt lietojamā auduma sejas maska, kurai ir vairāki auduma slāņi vai pat ievietots filtrs, kas tiek izmantota atbilstoši higiēnas un piesardzības normām, nodrošina vienlīdz labu infekciju slimību izplatības ierobežošanu, neradot liekus atkritumus. “Plastmasa un vienreizlietojamie izstrādājumi neaptur slimību izplatītu. Lai ierobežotu infekciju izplatību, jārūpējas par pastiprinātu personīgās higiēnas normu ievērošanu, mazgājot rokas, distancējoties no iespējamiem infekciju avotiem un rūpējoties par savu veselību ikdienā,” norāda L. Kubliņa.