Kā pareizi rūpēties par matu veselību vasarā?

Vasarā ir būtiski parūpēties ne vien par ādas, bet arī matu veselību, jo saules stari, temperatūras maiņas, hlorēts un sāļš jūras ūdens nelabvēlīgi ietekmē matu stāvokli, padarot tos trauslus, nespodrus un sausus. Kā vasarā pareizi parūpēties par saviem matiem, lai tie būtu mirdzoši, mīksti un veselīgi, skaidro BENU Aptiekas skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Matu kopšanas līdzekļu klāsts ir ļoti plašs. Lai atrastu sev piemērotākos un ieviestu efektīvāko matu kopšanas rutīnu, jāsaprot, kāda ir matu struktūra, to stāvoklis, kā arī jāizvērtē savi ikdienas paradumi.

Skaistuma konsultante skaidro – pavasarī un vasarā saule mēdz būt ļoti spēcīga, tāpēc no saules jāuzmanās krāsotu, īpaši blondu, matu īpašniecēm, jo krāsoti un balināti mati, kuriem pēc ķīmiskās apstrādes ir noārdījusies dabīgā hidrolipīdu kārta, ātrāk izdala mitrumu un visvairāk cieš no saules nelabvēlīgās ietekmes.

Kādus matu kopšanas līdzekļus izmantot?

Matu kopšanai ieteicams izmantot vismaz trīs kopšanas līdzekļus – maigu šampūnu, kondicionieri vai masku un krēmu vai spreju. Skaistuma konsultante atgādina, ka šampūns jāizmanto divas reizes, tad dvielī nosusinātos matos jāliek kondicionieris vai maska, kura beigās rūpīgi jāizskalo. Vasaras periodā, kad saule ir aktīva, krāsotiem matiem ieteicams izmantot masku vai spreju, jo šādi līdzekļi ir daudz kopjošāki un mitrinošāki un satur UV filtrus, kuri pasargā matus no izbalēšanas.

Vasarā būtu vēlams atteikties no ļoti karsta fēna, matu pannas vai lokšķērēm. Bet, ja ir nepieciešamība tos izmantot, vēlams lietot speciālus līdzekļus aizsardzībai pret karstumu, kā arī kopjošu pieniņu vai losjonu matu ieveidošanai un nogludināšanai. Šie produkti nodrošina vieglu fiksāciju, mirdzumu un papildus mitrina matus. Ieteicams izvairīties no matu lakas izmantošanas, jo tā satur spirtu un sausina matus. Ja mati ir grūti ķemmējami, skaistuma konsultante iesaka pēc mazgāšanas izmantot neizskalojamus, mitrinošus balzāmus. Tie darbojas kā atšķetinošs līdzeklis un pasargā matus no mitruma zuduma.

Matu aizsardzība pludmalē

Vasarā, dodoties uz pludmali, jāatceras par galvassegu, kura veidota no dabīgiem materiāliem. Garus matus ieteicams sasiet astē vai sapīt bizē, izmantojot gumijas no zīda vai spirālītes, jo tās netraumē matus. No sprādzēm un citiem dzelzs elementiem labāk atteikties.

Skaistuma konsultante uzsver, ka pēc peldēšanās jūrā mati obligāti jāmazgā, jo sāls kristāli noārda hidrolipīdu kārtu, tos sausinot. Pēc peldes jūrā un matu mazgāšanas ieteicams lietot intensīvi atjaunojošu masku vai, nekrāsotu matu īpašniecēm, dziļi mitrinošu matu masku, lai matos atjaunotu spīdumu un veselīgu izskatu.

Neaizmirstiet par vitamīniem un veselīgu uzturu!

Matu kopšana ar dažādiem matu kopšanas līdzekļiem var radīt simptomātiskus uzlabojumus, taču matu izskatu būtiski ietekmē arī dažādu vitamīnu un vielu trūkums. Skaistuma speciāliste iesaka matu vitamīnus lietot pavasarī un rudens/ziemas periodā vismaz trīs mēnešus un atcerēties arī par vērtīgām taukskābēm – Omega-3 un 6, uzturā lietojot, piemēram, zivis, olīveļļu un papildus arī naktssveces eļļu.