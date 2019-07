Kā parūpēties par mazā pasažiera drošību

Bērnu drošība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem brīdī, kad vecāki izvēlas jaunu ģimenes automašīnu. Auto ražotāji nemitīgi attīsta inovācijas, kas nodrošina bērnu drošību un komfortu, tomēr neiztrūkstošs drošības aspekts ir vecāku zināšanas un prasmes tās izmantot un parūpēties, ka ikdienas braucienos bērna sēdvieta automašīnā ir atbilstošā tehniskā kārtībā. Kā liecina Daimler AG ģenerālpārstāvja Latvijā SIA “Domenikss” rīcībā esošs pētījums, gandrīz katrs otrais bērnu sēdeklītis automašīnā nav pareizi uzstādīts, savukārt 48% bērnu savos sēdekļos netiek pienācīgi nostiprināti un atbilstoši piesprādzēti.



“Lai cik aizraujošs būtu ātrums un jauda, ko sniedz jaunākās tehnoloģijas, atbildīga autoražotāja prioritāte vienmēr būs klientu drošība, un sevišķi tas attiecināms uz pašiem mazākajiem pasažieriem. Bērnu drošība automašīnā ir joma, pret kuru jāizturas atbildīgi gan autoražotājam, aprīkojot auto ar visu nepieciešamo, gan pieaugušajiem, ar kuriem kopā bērns ceļo un kuri veido mazā cilvēka izpratni par drošību uz ceļa,” uzsver Jānis Dambīti, SIA “Domenikss” produktu eksperts, piebilstot – drošība ir Mercedes-Benz pamatvērtība jau gadu desmitiem, tāpēc pirms 50 gadiem dibināts uzņēmuma iekšējais negadījumu izpētes departaments, un gadu gaitā uzkrātā pieredze lieti noder, izglītojot savus klientus un mudinot braukt atbildīgi.

Bērnu sēdeklīši: ar to vien, ka ir – nepietiek

Vienalga, vai bērns atrodas priekšējā, vai aizmugurējā sēdeklī, mazuļa atrašanās mašīnā bez vecumam un auguma parametriem atbilstoša sēdeklīša nav pieļaujama. Taču izrādās, ka ar sēdeklīša esamību vien nepietiek – 2018. gada oktobrī Daimler AG sadarbības partneru-apdrošinātāju veikts pētījums liecina, ka gandrīz katrs otrais bērnu sēdeklītis automašīnā nav pareizi uzstādīts un bērni savos sēdeklīšos netiek pienācīgi nostiprināti. Galvenās problēmas – sēdeklīša novietojums un nepareiza drošības jostu piesprādzēšana.

“Katrs ražotājs ir izstrādājis detalizētas instrukcijas, kā pareizi nostiprināt bērnu sēdekli automašīnā un kā atbilstoši sēdināt tajā mazo pasažieri. Lai gan pieaugušajiem varētu šķist – nekā sarežģīta tur nav, tomēr būtu ieteicams pārliecināties, vai kāda būtiska detaļa drošības instrukcijā nav palikusi nepamanīta. Vai sēdeklis nostiprināts pareizā virzienā? Vai drošības jostas atbilstoši noregulētas? Vai, bērna sēdeklim atrodoties uz priekšējā krēsla blakus vadītājam, ir atslēgta gaisa spilvena funkcija? Šie un citi jautājumi noteikti jāpārbauda pirms došanās ceļā,” aicina Jānis Dambītis. Mercedes-Benz 2019. gadā laidis klajā jauna koncepta bērnu sēdeklīti ar PRE-SAFE® funkcijām, kas paredz, ka drošības jostas preventīvi nospriegojas vēl pirms sadursmes, un paplašinās arī sānu aizsardzības elements, turklāt sēdeklītī integrētas atbilstošas uzstādīšanas un bērna fiziskā stāvokļa monitoringa iespējas.



Mūsdienu tehnoloģijas bērna drošībai un komfortam

Modernākie bērnu sēdeklīši spēj sazināties ar autovadītāju un ziņot par bērna darbībām uz vadības paneļa, lai nenovērstu vadītāja uzmanību no ceļa, piemēram, skatoties atpakaļ. “Pašos mūsdienīgākajos modeļos ir integrēta kamera un speciāli sensori, kas uzrauga pat bērna temperatūru, pulsu un elpošanu, lai noteiktu, kad bērns guļ. Tas ir sevišķi noderīgs rīks, ceļojot ar mazuļiem līdz pusotra gada vecumam, tiem atrodoties uz aizmugurējā sēdekļa ar seju pretēji braukšanas virzienam,” stāsta Jānis Dambītis. Brauciena laikā vadītājs saņem paziņojumus – “Viss kārtībā”, “Bērns mostas” utt., līdz ar to nav nepieciešami papildu spoguļi salonā, kā arī vadītājam nav jānovēršas no paša galvenā – drošas auto vadīšanas.



“Lai gan bērniem automašīnā jāatrodas salona aizmugurējā sēdeklī, Mercedes-Benz BabySmart Tecnology ir padomājuši arī par to bērnu drošību, kuru vecāki ir pielaidīgāki bērnu vēlmei atrasties priekšējā sēdeklī. Šī tehnoloģija paredz, ka bērna sēdekli uzstādot priekšējā pasažiera sēdeklī, BabySmart Technology acumirklī deaktivizē priekšējā pasažiera gaisa spilvenus, kas kā zināms rada riskus bērnu drošībai,” skaidro Jānis Dambīti, atgādinot, ka neskatoties uz šīm tehnoloģiju sniegtajām drošības iespējām, negadījumu statistika liecina, ka aizmugures sēdeklis bērnam ir daudz drošāks.



Drošība arī ārpus auto

Ne mazāk svarīgi kā aprīkot automašīnu ar visu mazā pasažiera drošībai nepieciešamo ir arī mācīt bērniem atbildīgu uzvedību ceļu tuvumā un automašīnā. “Ceļu satiksmes noteikumi jāapgūst jau kopš bērnības. Tā var būt visai jautra nodarbe, kas nāks par labu arī pieaugušajiem – dažādas spēles, grāmatas un lietotnes ļauj kopā apgūt pamatzināšanas, kā pareizi šķērsot ielu un ko drīkst vai nedrīkst darīt, braucot ar auto,” iesaka Jānis Dambītis un atgādina – uz brīdi apstājoties ceļojuma laikā, jārūpējas, lai bērns neskraidītu gar auto maģistrāles malu vai pa degvielas uzpildes laukuma braucamo daļu, savukārt brīdī, kad mazais niķojas, nav ieteicams ņemt viņu laukā no auto sēdeklīša, ja mašīna atrodas kustībā. Tāpat vēlams bērnam paskaidrot, kādēļ nepieciešams piesprādzēties un kādēļ konkrēts jostas novietojums ir dzīvībai svarīgs.