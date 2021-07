Kā parūpēties par pēdām vasarā, lai neiedzīvotos veselības problēmās? Iesaka eksperti

Vasara ar garākām pastaigām, pludmales priekiem un citām aktivitātēm ir pašā briedumā, vienlaikus klāt ir laiks, kad salīdzinoši vieglāk var tikt pie tādām veselības problēmām kā kāju sēnīte, sāpēm pēdās, kāju pirkstos un to locītavās, apdegumiem un citiem. Kā vasarā pasargāt pēdas un pareizi rūpēties par to labsajūtu – skaidro farmaceite Amanda Ozoliņa un sertificēta fizioterapeite Īrisa Vidauska.

Vasaras apavi: ērti, stabili un elpojoši

Sandales, augstpapēžu apavi, brīvā laika apavi, čības – vasaras apavu piedāvājums ir plašs, taču ne vienmēr modīgs būs piemērots pēdām, mugurkaulam vai stājai, tāpēc pēdu labsajūtai būtu jābūt svarīgākai par vizuālo tēlu. Fizioterapeite Īrisa Vidauska iesaka izvairīties no pārāk zemiem apaviem ar ļoti plānu zoli, kur amortizācija ir tuvu nullei un staigājot papēža kauls uz katru soli tiek dauzīts pret asfaltu. Tā rezultātā jau pēc aptuveni stundas vai divu staigāšanas kājas jūtas nogurušas, ikra un pēdu muskuļi tiek “piedzīti”, kas var rezultēties kā smeldzīgas sāpes apakšstilba un pēdu apvidū. Šādi zemie apavi nav piemēroti ilgstošai valkāšanai, jo var veicināt plakanās pēdas veidošanos.

Ir jāatceras, ka pēdas stabilitāti nodrošina pirkstu spēja izplesties – jo brīvāk tos var kustināt, jo vairāk tiek nodarbināti pēdas muskuļi. Tas nozīmē, ka ieteicams izvēlēties pietiekami plašus un ērtus apavus, jo valkājot šaurus apavus, muskuļi kļūst slinkāki un notiek to atrofija, nereti deformējot arī pēdas kaulus (biežākais ir hallux valgus stāvoklis jeb īkšķa deformācija).

“Vēl viena nianse, par kuru mēdzam neaizdomāties, ir potīšu stabilitāte. Iegādājoties apavus, pārliecinies, ka tie ir stabili un pārāk viegli nelokās uz pusēm – šādus apavus var izvēlēties tikai tad, ja plānots staigāt pa līdzenu virsmu, piemēram, asfaltu. Pretējā gadījumā var iedzīvoties potīšu saišu sastiepumā. Stabilus, stingrus apavus īpaši svarīgi valkāt ir bērniem, kuru locītavas ir ļoti mobilas, kā arī vecākiem cilvēkiem ar līdzsvara traucējumiem. Vasaras periodā piemērotākie apavi būs tādi, kas atbalsta pēdas velvi, ražoti no elpojoša materiāla, tiem ir biezāka, amortizējoša zole un tie ir pietiekami ērti, lai tos valkātu arī vairāku stundu garumā,” norāda sertificēta fizioterapeite Īrisa Vidauska.

Ar basām kājām jāievēro higiēna

Lai arī vasara ir grūti iedomājama bez sajūtas, kad jūras smiltis masē kāju pirkstus, viens no veidiem, kā pasargāt savas pēdas un pirkstus no dažādiem ievainojumiem un infekcijām, ir apavu valkāšana tādās sabiedriskās vietās kā pilsēta, sporta centri, pēc iespējas arī pludmalēs ieteicams staigāt, piemēram, vasaras čībās.

“Pēdas vasaras laikā noteikti vajag palaist brīvā dabā, vienlaikus publiskās vietās ieteicams rūpīgi ievērot personīgo higiēnu un profilakses nolūkos lietot dezinfekcijas līdzekli, kas pasargās kājas pret baktērijām, ādas iekaisumiem un plīsumiem, un tikpat svarīgi ir regulāri dezinficēt arī apavus. Savukārt pēc kāju mazgāšanas, kas jāveic tekošā ūdenī vismaz reizi dienā, būtiski ir tās nosusināt, tādējādi samazinot kāju sēnīšu infekcijas riskus, kas vasarā palielinās pastiprinātas svīšanas dēļ,” stāsta farmaceite Amanda Ozoliņa.

Saules aizsargkrēms arī pēdām

Pēdu āda ir uzņēmīga pret kaitīgajiem saules stariem un pat melanomu, kas ir nopietna un ļaundabīga ādas saslimšana, kas var tikt konstatēta arī uz pēdām. Lai pasargātu pēdas no saslimšanas riskiem, atrodoties saulē, nedrīkst aizmirst par saules aizsargkrēma uzklāšanu un regulāru atjaunošanu viscaur uz pēdām – gan no virspuses, gan apakšas un starp pirkstiem. Īpašu piesardzību ieteicams ievērot cilvēkiem ar gaišu un izteikti tumšu ādas krāsu. Tāpat speciālisti iesaka regulāri pārbaudīt, vai uz pēdām un starp pirkstiem nav redzami iepriekš nebijuši pigmentācijas plankumi vai citi veidojumi, nepieciešamības vai šaubu gadījumā vēršoties pie speciālista.

Pareiza pēdu bojājumu kopšana

Pat it kā nelielas pēdas traumas, tām nepievēršot tūlītēju uzmanību, var radīt nopietnas veselības problēmas nākotnē. Piemēram, ja uz pēdas ir uzmetusies tulzna, tā ir jānotīra ar antiseptisku līdzekļi un jāizvairās no tās spaidīšanas vai noplēšanas, tāpat var izmantot tulznām paredzētos plāksterus. Savukārt nelieli nobrāzumi ir jānotīra un jāpārklāj ar tīru un sausu pārsēju. Situācijās, kad izveidojies ādas sabiezējums, piemēram, uz papēžiem, ieteicams to noņemt ar abrazīvu pēdu vīli, taču tas jādara pakāpeniski un tikai tad, kad pēdas ir sausas. Šādā gadījumā var izmantot arī plāksterus ādas sabiezējumiem. Sportistiem, senioriem un cilvēkiem ar cukura diabētu vasaras laikā ir vēl lielāka iespējamība gūt nopietnus pēdu veselības traucējumus, tāpēc šīm iedzīvotāju grupām ikdienā savam pēdu stāvoklim jāseko līdzi īpaši rūpīgi, vēlams arī reizi gadā tās pārbaudīt pie pēdu aprūpes speciālista – podologa.