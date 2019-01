Kā ražotāji apzināti maldina Latvijas iedzīvotājus

Ar uzturu un ūdeni saistīti jautājumi tradicionāli ir neskaitāmiem mītiem klāti, kas ir loģiski izskaidrojams: sabalansēts uzturs mūsu labsajūtu objektīvi uzlabo, tikmēr nepareizs uzturs to sagandē. "Tā ir labvēlīga augsne dažādu maldīgu pieņēmumu uzziedēšanai. Viens no tiem - ūdens un pārtika ar sārmainu pH palīdz atjaunot un stiprināt veselību," saka Svetlana Aleksejeva, sertificēta uztura speciāliste.

No kurienes rodas šis mīts? Tēzi, ka pārtikas pH (pazīstams arī kā skābju-sārmu līdzsvars) uzlabo veselību un veicina organisma atjaunošanos, izvirzīja Roberts O. Jangs (Robert O. Young), kurš 2017. gadā uz 3 gadiem un 8 mēnešiem tika notiesāts par nelegālo ārstniecisko praksi, tostarp par nelikumīgu vēža un diabēta ārstēšanu. Savā tīmekļa vietnē Roberts Jangs apgalvo, ka viņam ir 3 doktora grādi, tikmēr tiesas sēdē Jangs ne vien atzina vainu, bet arī apstiprināja, ka neviena akreditēta institūcija, izņemot vidusskolu, viņam diplomu nemūžam neizsniedza. „Jangs apgalvo, ka sārmains uzturs ļauj aizkavēt novecošanos un novērst bez maz vai visas pasaules slimības, solot mūžīgu dzīvi,” stāsta sertificēta uztura speciāliste, „esmu pārliecināta - ja Jangs būtu patiešām veicis šādu atklājumu, viņš saņemtu vismaz Nobela prēmiju. Lai arī R. O. Janga idejām nav nekā kopīga ar realitāti, tās izrādījās visnotaļ dzīvotspējīgas, un mūsdienās tās attiecina ne tikai uz pārtiku, bet arī ūdeni.”

„Kopumā ūdens tirgū ir daudz mēģinājumu spekulēt ar pseidozinātniskām koncepcijām,” piebilst Aldis Škutāns, ūdens ražošanas un piegādes uzņēmuma izpilddirektors. „Tomēr šādi apgalvojumi ir patērētāja tīrākā maldināšana. Varu teikt tikai vienu: pirms noticēt idejai, tā ir rūpīgi jāpārbauda uzticamos avotos.”

Kā tad ir patiesībā? Sertificēta uztura speciāliste S. Aleksejeva skaidro: „Izejot cauri kuņģa-zarna traktam, pārtika tiek pakļauta gremošanas sulu iedarbībai. Savukārt gremošanas trakta segmentiem ir atšķirīga pH vide - skābā vide kuņģī un sārmaina zarnās. Vadoties pēc Janga teiktā, lai paliktu mūžam jauns un vesels, asins pH jāuztur noteiktās robežās ar diētu. Tomēr skābju-sārmu līdzsvars cilvēka asinīs ir viens no stabilākajiem parametriem un svārstās no 7,37 līdz 7,43 pH. Lai izraisītu krasas izmaiņas, organisms būtu nopietni jāietekmē. Piemēram, kāpjot augstos kalnos nesagatavotā stāvoklī, kas var beigties pat letāli, nodarbojoties ar niršanu lielos dziļumos, slimojot ar nopietnām aknu un nieru slimībām. Tomēr pārtikas produkti asins pH ietekmēt nevar. Vienīgais, kas mainās produkta vai ūdens skābju-sārmu līdzsvara ietekmē, ir urīna pH. Līdz ar to, ka urīns ir organisma atkritumi, tā sastāvs asins pH līmeni neietekmē. ”

Kādiem cilvēkiem sārmaina pārtika un ūdens ieteicams? Pārtika un ūdens ar sārmaināku vidi labvēlīgi ietekmē vienīgi tos cilvēkus, kas cieš no grēmām. Tas tādēļ, ka grēmas ir kuņģa sulas skābes iedarbības rezultāts uz barības vada gļotādu, un sārmi, būdami skābes pretstats, tā iedarbību pieklusina. „Lai vai kā, grēmas nav normāls organisma stāvoklis, tāpēc šajā situācijā labāk konsultēties ar ārstu, nevis nodarboties ar pašārstēšanos,” piebilst Svetlana Aleksejeva.