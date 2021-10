Kā rūpēties par apģērbu, lai tas kalpotu ilgāk

Apģērbam mūsu ikdienā ir būtiska loma. Tas ne tikai pilda praktiskas funkcijas, bet arī atspoguļo mūsu modes stilu. Pareizas rūpes par apģērbu ir svarīgas, ja vēlies, lai tas kalpotu maksimāli ilgi un labi. Tomēr gan jau arī tev ir nācies ātri vien no kāda apģērba gabala atteikties, jo pēc mazgāšanas tas zaudējis formu, krāsu vai izmēru. Un tad nu sākam aizdomāties, kāpēc tā un kurš ir īstais vaininieks pie notikušā – pati valkātāja, veļas mašīna, nepareiza žāvēšana vai ražotājs. Lielākoties pie vainas ir nepareiza apģērba mazgāšana un arī žāvēšana, kas, visticamāk, veikta neatbilstoši ražotāja norādēm. Kā rūpēties par apģērbu un ko ņemt vērā, lai tas kalpotu ilgāk, stāsta stiliste Laura Valuta.

“Droši vien pirmais, ko dara lielākā daļa cilvēku, iegādājoties un aiznesot mājās apģērbu, ir atbrīvošanās no visiem marķējumiem, nogriežot vai noplēšot tos. Un daļa to izdara, pat nepaskatoties, kas tur minēts, nemaz nerunājot par apģērba kopšanas ieteikumiem. Lai apģērbs maksimāli ilgi kalpotu, es ieteiktu ne tikai izpētīt, kā konkrētais apģērba gabals jāmazgā, jāžāvē, kā par to jārūpējas, bet pat saglabāt šos marķējumus – vismaz īpaši kopjamam apģērbam noteikti. Ievērojot visas šīs norādes, apģērbs formu un krāsu saglabās maksimāli ilgi, tādējādi priecējot atkal un atkal,” norāda Laura Valuta. Marķējumi par pareizu apģērba kopšanu un tā sastāvu ir katrai precei.

“Es ieteiktu apģērbu pirms mazgāšanas izgriezt uz otru pusi, tādējādi pasargājot to no savelšanās vai atsevišķu elementu un krāsas nodiluma. Tāpat noteikti apakšveļu vai jebkuru citu smalku veļu būtu vēlams mazgāt speciālajos mazgāšanas maisiņos. Vēl svarīgi ir izvēlēties atbilstošus mazgāšanas līdzekļus – gan pēc sastāva, gan krāsas. Un noteikti šķirot apģērbu pirms mazgāšanas – atsevišķi baltas, atsevišķi melnas un atsevišķi krāsainas drēbes, lai beigu beigās nav pārsteigumu, ka baltais pēkšņi kļuvis rozā,” stāsta stiliste.

Galvenie simboli, kas rūpēs par apģērbu būtu jāzina un jāievēro

Mazgāšana

Bļoda ar ūdeni – izstrādājumu drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā.

Bļoda ar ūdeni un tajā norādītu grādu skaitu – izstrādājumu drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā, norādītais grādu skaits atbilst maksimālajai temperatūrai, kādā var mazgāt attiecīgo izstrādājumu. Ja bļoda pasvītrota ar vienu vai divām horizontālām līnijām, attiecīgais izstrādājums jāmazgā saudzējošā režīmā.

Bļoda ar roku – izstrādājumu mazgāt ar rokām, neberžot un neizgriežot. Parasti šādiem izstrādājumiem piemērotākā temperatūra ir 30–40 grādu.

Nosvītrota bļoda – konkrēto izstrādājumu nedrīkst mazgāt ne ar rokām, ne veļas mazgājamā mašīnā.

Žāvēšana

Kvadrāts ar apli – izstrādājumu var žāvēt centrifūgas tipa veļas žāvētājā. Ja aplī ir norādīts viens vai divi punkti, tad tie norāda uz centrifūgas tipa veļas žāvētāja iespējamo žāvēšanas pakāpi.

Nosvītrots kvadrāts ar apli – izstrādājumu nedrīkst izgriezt un žāvēt veļas mašīnā.

Kvadrāts ar nelielu loku, kas atgādina drēbju pakaramo – izstrādājumu ieteicams žāvēt uz drēbju pakaramā.

Gludināšana

Gludeklis – izstrādājumu var gludināt.

Gludeklis, uz kura norādīts viens, divi vai trīs punkti – izstrādājumu var gludināt, konkrētie punkti apzīmē gludekļa temperatūru. Viens punkts apzīmē pieļaujamo temperatūru 110 grādu, divi punkti – 150 grādu, trīs punkti – 200 grādu.

Nosvītrots gludeklis – izstrādājumu nedrīkst gludināt.

Balināšana

Trīsstūris – izstrādājumu drīkst balināt ar hloru saturošiem līdzekļiem.

Nosvītrots trīsstūris – nedrīkst lietot balinātājus un hloru saturošus līdzekļus.

Ķīmiskā tīrīšana

Aplis – izstrādājumam piemērojama tikai ķīmiskā tīrīšana. Burti apļa vidū norāda vielas, ar kurām drīkst apģērbu tīrīt.

Nosvītrots aplis – izstrādājumu ķīmiski tīrīt nedrīkst.

“Simbolu pārzināšana ļauj pareizi un ilgtspējīgi rūpēties par apģērbu tā, lai tas nebūtu jāizmet vai jānoliek malā jau pēc pāris valkāšanas reizēm. Pareizi kopts apģērbs var kalpot gadiem! Tāpēc šīs norādes, kas pievienotas apģērbam, būtu ieteicams maksimāli saglabāt, nevis nogriezt, lai gan mēs paši, gan speciālisti ķīmiskajā tīrītavā varētu justies droši, kas tas tiks izmazgāts un izžāvēts korekti. Vārdu sakot – lai rezultāts pēc mazgāšanas iepriecina, nevis sarūgtina,” norāda Laura Valuta. “Protams, liela nozīme ir arī auduma sastāvam, jo tas ietekmē to, kā konkrētais izstrādājums būs jākopj.”

Stiliste aicina iepazīties ar populārākajiem audumiem un to īpatnībām.

Viskoze – elpojošs materiāls, labi notur krāsu, ir viegls un izturīgs. Pēc mazgāšanas var sarauties, kā arī burzās. Ātri žūstošs un viegli gludināms audums.

– elpojošs materiāls, labi notur krāsu, ir viegls un izturīgs. Pēc mazgāšanas var sarauties, kā arī burzās. Ātri žūstošs un viegli gludināms audums. Poliesters – piemīt labas mitruma atgrūšanas īpašības, izturīgs, maz burzās. Var elektrizēties. Var gludināt augstā temperatūrā. Labi saglabā formu.

– piemīt labas mitruma atgrūšanas īpašības, izturīgs, maz burzās. Var elektrizēties. Var gludināt augstā temperatūrā. Labi saglabā formu. Kokvilna – elpojošs, viegli kopjams un gludināms audums. Labi saglabā krāsu, var balināt un mazgāt augstā temperatūrā.

– elpojošs, viegli kopjams un gludināms audums. Labi saglabā krāsu, var balināt un mazgāt augstā temperatūrā. Kupro – ērts, mīksts un absorbējošs audums.

– ērts, mīksts un absorbējošs audums. Zīds – elastīgs, labi tur formu. Ieteicams mazgāt ar rokām, kā arī neizgriezt. Gludināt zemā temperatūrā.

– elastīgs, labi tur formu. Ieteicams mazgāt ar rokām, kā arī neizgriezt. Gludināt zemā temperatūrā. Lins – dabisks, gaisa caurlaidīgs materiāls, neveļas un nepūkojas. Jāievēro pareiza mazgāšanas temperatūra, lai nesarautos. Lina apģērbu drīkst gludināt arī mitru.

– dabisks, gaisa caurlaidīgs materiāls, neveļas un nepūkojas. Jāievēro pareiza mazgāšanas temperatūra, lai nesarautos. Lina apģērbu drīkst gludināt arī mitru. Vilna – vilnas izstrādājumus ieteicams mazgāt ar rokām vēsā ūdenī vai īpašā veļas mazgājamās mašīnas režīmā. Nedrīkst izgriezt, lieko ūdeni var tikai viegli nospiest. Žāvēt ieteicams izklātā veidā. Var gludināt mitrā veidā.

– vilnas izstrādājumus ieteicams mazgāt ar rokām vēsā ūdenī vai īpašā veļas mazgājamās mašīnas režīmā. Nedrīkst izgriezt, lieko ūdeni var tikai viegli nospiest. Žāvēt ieteicams izklātā veidā. Var gludināt mitrā veidā. Kašmirs – tāpat kā vilnu, vislabāk mazgāt ar rokām vēsā ūdenī un ļaut dabiski izžūt. Ļoti maigs, patīkams, ilgstoši saglabā siltumu.

– tāpat kā vilnu, vislabāk mazgāt ar rokām vēsā ūdenī un ļaut dabiski izžūt. Ļoti maigs, patīkams, ilgstoši saglabā siltumu. Poliamīds – izturīgs pret burzījumiem, atgrūž ūdeni, augsta nodilumizturība, viegls. Pastiprināta elektrizēšanās.

– izturīgs pret burzījumiem, atgrūž ūdeni, augsta nodilumizturība, viegls. Pastiprināta elektrizēšanās. Liocela – absorbē mitrumu, ir ļoti izturīgs, nezaudē formu un maz burzās. Ilgtspējīgs audums.

“Man patiess prieks, ka arī mode gadu gaitā kļūst ilgtspējīgāka. Apģērbu ražošanā arvien vairāk tiek domāts par dabiskiem, dabai draudzīgiem, ilgtspējīgiem materiāliem, saudzīgāku resursu izmantošanu. Es ceru, ka arī nākotnē arvien vairāk zīmolu par to aizdomāsies un pievienosies atbildīgo pulciņam,” norāda Laura Valuta.