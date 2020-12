Kā uzburt īstās Ziemassvētku noskaņas mājās

Lai gan šogad izpaliek daudzi notikumi, kas tradicionāli cilvēkos raisa Ziemassvētku sajūtas, šis gads ir pavēris iespējas pašiem būt radošiem un atklāt savas īpašās svētku tradīcijas. Kā radīt Ziemassvētku sajūtu pirms svētkiem un to laikā, atklāj interjera dizainere Anna Ilmere.

Šogad īpaša uzmanība tiek vērsta uz bērnistabas iekārtošanu, svētku noskaņas radīšanu mājas birojā, kā arī īstās egles un svētku galda iekārtošanu, lai ik katrā mājokļa zonā būtu jūtama svētku atmosfēra.

Mājoklī ir jārada vieta, kur ģimenei pulcēties svinībām

Katrā mājoklī ir viena telpa, kas ir paredzēta viesiem un svinībām. Ja arī tādas nav, tad nereti lielākais izaicinājums ir to atrast un sagatavot svētkiem. Lai arī šogad svētkus būs jāpavada ģimenes lokā, tas nenozīmē, ka centrālā telpa nedrīkst pārtapt par pasaku. Šajā laikā tik nepieciešamo sajūtu noteikti uzburs pūkaini paklāji vai dekoratīvie spilveni baltā krāsā, tā radot sava veida ilūziju un sajūtas it kā istabā atrastos gaisīgas sniega kupenas. Kas attiecas uz toņiem un formām, ja dzīvojamās istabas interjerā izmantoti galvenokārt gaiši toņi, tad šī ir lieliska iespēja izcelt tradicionālās svētku krāsas - sarkano, balto un zaļo. Interjera dizainere arī atgādina, ka šī gada tonis ir klasiski zilais, tāpēc, ja kāds grib ievērot Ziemassvētku tematiku, bet vienlaikus ietērpt mājokli aktuālajās tendencēs, tad šo krāsu var kombinēt kopā ar balto un sudraboto – izskatīsies eleganti. Veiksmīga kombinācija būtu apaļi spilveni, kuri ir no pūkaina materiāla, ar gariem vai īsiem sariņiem, kas piedod sniegpārsliņu vai sniega bumbas efektu. Tāpat jāuzsver, ka pūkainie tekstili ir mīksti, tāpēc uz tiem var arī sēdēt. Spilvenu izkārtojums ir katra brīva izvēle - uz dīvāna, grīdas vai krēsla. Šis aspekts ir svarīgs īpaši tad, ja svētku svinētāju vidū ir mazi bērni.

Tāpat savu aktualitāti nezaudē pleds, kas ir ziemas sezonas “must-have” mājlietu saraksta augšgalā. Silts pleds atbilst svētku tematikai, tāpēc to var izklāt uz dīvāna vai atpūtas krēslā. Tas noderēs gan kā interjera objekts, gan praktiskai lietošanai, jo - ja nu kādam paliek vēsi?

Sarunām un kopā būšanai īsto fona atmosfēru varēs radīt ar svecēm un svečturiem. Nav nozīmes to krāsām, formām vai izmēram. Droši eksperimentējiet! Īpašāku gaisotni radīs aromātiskās sveces – apelsīns, kanēlis, kas uzreiz ļauj sajust Ziemassvētkus!

Bērnu stūrītis jāveido kā pasaku namiņš

Nereti par vienu no viskrāšņākajām Ziemassvētku telpām top tieši bērnistaba. Interjera dizainere norāda, ka populārākās izvēlēs parasti ir LED lampiņas, kas istabu padara sapņaināku, turklāt šajā periodā kalpos arī kā naktslampiņas. Tāpat šajā laikā noteikti var padomāt par Ziemassvētku tematikas iekļaušanu gan bērnu pidžamās, gan citās bērniem domātajās mājas lietās - segas pārvalkos, spilvendrānās un palagos ar briežiem, rūķiem, Ziemassvētku vecīti un citiem svētku simboliem.

Ņemot vērā, ka Ziemassvētki ir vieni no bērnu gaidītākajiem svētkiem, var padomāt par gultas vietas transformāciju ziemas namiņā. Ja gulta ļauj, tad ap tās rāmi var izvietot lampiņas, paštaisītas dekorācijas. Šis ir arī īstais laiks, kad bērnistabā ienest tādus objektus kā teltis (vigvami), mājiņas, galdus ar krēsliem, pufus utt. Un, istabā noteikti ir jābūt Adventes kalendāram.

Stūrītis darbam no mājām – radiet noskaņas sev un kolēģiem

Darbs no mājām šobrīd daudziem ir ikdiena. Un ne velti - tas sniedz daudz priekšrocību. Arī darba vietas Ziemassvētkos nereti pārtop par svētku oāzi, tāpēc tiem, kas spiesti darbus veikt attālināti – izmantojiet iespēju iepriecināt sevi un kolēģus, piemēram, tiešsaistes video sarunu laikā! Svētku darba vides iekārtošanā fonā var izvietot lampiņu virtenes, mākslīgo skuju virtenes ap plauktiņiem, pie sienas vai grāmatu plauktā. Vienkārši un praktiski ir novietot blakus darba zonai vai aiz tās stikla vāzi vai vidēja lieluma trauku un tajā ievietot Ziemassvētku lampiņas (ieteicams baltas). Pa virsu tām var uzklāt skaistas eglīšu bumbiņas. Tāpat lieliski izskatīsies sulīgi zaļš mākslīgo skuju vainags pie sienas. Vainagu vari papildināt ar vītnēm, lai koptēls būtu īpaši svinīgs. Savukārt modernu izskatu radīs metāliskas krāsas dekori, kas skaisti kontrastē ar tumšākām krāsām. Turklāt arī pati Ziemassvētku karaliene - egle, var būt kā fona objekts.

Galvenā mājas rota – Ziemassvētku egle

Mūsdienās Ziemassvētku egles sagāde ir kļuvusi par plaši apspriestu tematu, jo izpratne par to, kādai būtu jābūt eglei, katrā ģimenē atšķiras. Labā ziņa ir tā, ka nav pareizas vai nepareizas tradīcijas. Kāds brauc uz mežu, meklēt egli kopā ar bērniem, savukārt kāds to iegādājas internetā, lietošanai vairāku gadu garumā. Anna Ilmere norāda, ka cilvēku vēlme rūpēties par dabu, pēdējos gados ir ienesusi mākslīgo eglīšu bumu visā pasaule, jo šodien piedāvājums aptver visu krāsu un izmēru egles. Ja šodien, kāds svētkos grib rozā vai melnu egli – tad tas ir iespējams!

Rotāšanā ir svarīgi atcerēties vien pāris būtiskas nianses. Rotājot eglīti, jāizvēlas dekori un mantiņas vienotā krāsu paletē, bet, ja ir vēlme egli padarīt vēl pamanāmāku – var ļauties eksperimentiem ar krāsām. Savukārt, izmantojot iekarināmas bumbiņas, raugāties, lai tās būtu dažāda izmēra. Ja visas bumbiņas būs vienāda izmēra, egle izskatīsies smagnējāka nekā patiesībā. Ar izvēlēto krāsu rotājumiem varat dekorēt ne tikai eglīti, bet arī svētku galdu, palodzes, bērnistabas.

Ko var izmantot svētku galda rotāšanā?

Kad runa ir par mielasta celšanu galdā, virtuvē un ēdamistabā ir svarīgi parūpēties par atbilstoša tekstila izvēli - galdautiem un galda celiņiem. Tekstilam ir būtiska nozīme, tāpēc padomājiet, kā tas izskatīsies kopā ar pārējo noformējumu - galda piederumiem, traukiem, glāzēm utt. Raugoties kopējā mājas interjerā, galda iekārtošanā var izmantot eglīšu bumbiņas un pat dāvanu saiņošanai paredzētās lentes, lai veidotu unikālas galda kartes. Galda noformējumā noteikti vajadzētu iekļaut arī salvetes, glāžu dekorus, savukārt lielākajiem entuziastiem un svētku svinētājiem šis var būt laiks, lai beidzot iegādātos jaunus trauku komplektus Ziemassvētku tematikā. Galda centrā var atrasties Adventes vainags vai svečturis ar svecēm eglīšu rotājumiem pieskaņotās krāsās. Tāpat uz galda lieliski iederēsies šogad tik aktuālās kompozīcijas no egļu skujām, tūjām un eikalipta. Vēl ziedu mīļotāji var veidot kompozīcijas no dzīvajiem un mākslīgajiem ziediem izvēlētajā krāsu paletē.

Gaismas nevar būt par daudz, īpaši Ziemassvētkos

Spītējot ziemas tumšākajiem mēnešiem, daudzu māju logi kļūst arvien spožāki un gaišāki. Tomēr papildus jau ierastajam, interjera dizainere aicina izmantot gaismiņu un spuldzīšu virtenes mazliet citādākos veidos, tā ienesot vēl vairāk gaismas un siltuma mājvietā. Piemēram, ar radošu nevīžīgumu dekorējiet grāmatu plauktus, ietērpiet virtenē klavieres vai jebkuru citu mājas elementu, kas līdz šim nav izpelnījies centrālā svētku dekora godu. Izvēloties gaismekļus, vajadzētu dot priekšroku vienkrāsainām un maigām gaismiņām, lai tās nekļūtu pārāk uzbāzīgas vai nomācošas.