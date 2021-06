Kad tava sirds signalizē jeb 12 sirds signālu katalogs

Nopietna sirds slimība tikai retos gadījumos rodas pēkšņi. Parasti par to, ka problēma veidojas, sirds mēģina mums pastāstīt jau labu brīdi iepriekš. Ieklausīsimies savā sirdī!

Farmaceite Ieva Virza stāsta, ka biežas ir situācijas, kad aptiekā meklē vienkāršus palīdzības līdzekļus šķietami ikdienišķām situācijām: „Taču, pataujājot vairāk, nākas cilvēkam tomēr ieteikt apmeklēt ģimenes ārstu vai kardiologu, lai pārliecinātos, ka ar sirdi viss ir kārtībā.” Speciālisti aicina pievēst uzmanību 12 pazīmēm, kas varētu būt pirmie brīdinājuma signāli, ka sirdij vajadzīga palīdzība.

1. Reibonis

Viegls reibonis bieži ir tiešs rezultāts tam, ka sirds nestrādā kā nāks, nepievadot smadzenēs pietiekami daudz asiņu – tātad arī skābekli un barības vielas. Reibonis varētu būt patoloģiska ritma simptoms, ko sauc par aritmiju. “Arī sirds mazspēja, kas nozīmē muskuļa vājināšanos, var veidot nestabilitātes sajūtu un reiboni,” norāda farmaceite. Spējš nespēks, ko pavada reibonis, ir arī viens no mazāk zināmiem sirdslēkmes simptomiem.

2. Miega apnoja

Kad krākšana mijas ar dziļām klusuma jeb elpošanas pauzēm, smadzenes, iespējams, nesaņem pietiekami daudz skābekļa. Turklāt šādas elpošanas pauzes palielina paaugstināta asinsspiediena, patoloģiska sirds ritma, insultu un sirds mazspējas risku. Taču labā ziņa ir tā, ka miega apnoja ir ārstējama.

3. Spēka trūkums

Rokas spēks var pastāstīt par sirds spēku. Pētījumi liecina, ka spēja kaut ko cieši saspiest, satvert var būt saistīta ar zemāku sirds slimību risku. Ja ir grūti aptvert objektu, ir lielākas izredzes, ka jums ir vai varētu rasties problēmas. („Taču tikai saķeres spēka uzlabošana ne vienmēr padarīs sirdi veselīgāku,” piebilst farmaceite.

4. Izmaiņas ādas krāsā

Zilgani vai pelēcīgi pirksti un nagi iemesls var būt asinsrites traucējumi – bieži vien iedzimta sirds defekta, kā arī sašaurinātu vai aizsprostotu asinsvadu dēļ. “Mežģīņains, plankumains, purpursarkans raksts uz ādas parādās, kad holesterīna gabaliņi iestrēgst mazajos jeb kapilārajos asinsvados,” skaidro farmaceits. Savukārt koši plankumi tieši zem ādas roku iekšpusē un pēdās var parādīties, ja ir endokardīts.

5. Izsitumi dzeltenoranžā krāsā

Bez ādas krāsas izmaiņām var veidoties arī izsitumi. To var radīt augsts triglicerīdu līmenis, kas var likt ādai it kā „izspiesties”, piemēram, ap pirkstu locītavām. “Daudziem no šiem asinīs esošajiem taukiem var būt nozīme artēriju elasticitātes zaudēšanā, apdraudot sirds veselību un esot insulta riska faktors,” norāda farmaceite.

6. Tumši ādas plankumi

Šie plankumi (latīniski acanthosis nigricans) var parādīties ādas krokās, piemēram, uz kakla, padusēs un cirkšņos, kad organismam ir problēmas ar insulīnu (piemēram, 2. tipa cukura diabēta pazīme vai metabolais sindroms). Apmeklējiet ārstu, kas ieteiks, kā kontrolēt cukura līmeni asinīs, lai aizsargātu sirdi.

7. Tumši laukumi zem nagiem

Ja pēdējā laikā neesat sasitis vai ievainojis pirkstu, mazie asiņu izplūdumi, kas parādās zem naga, var norādīt uz infekciju sirdī vai vārstulī. Šo kaiti sauc par endokardītu. Farmaceite Ieva Virza brīdina: “Šādi asins plankumiņi ir raksturīgi arī tad, ja ir cukura diabēts, savukārt tieši diabēta pacientiem ir divas līdz četras reizes lielāka iespēja saslimt ar sirds slimībām un insultu”.

8. Seksuālās problēmas

Arī problēmas guļamistabā var norādīt, ka ir sirds nav īsti vesela. Piemēram, vīriešiem erektilo disfunkciju var radīt asinsrites problēmas, kas saistītas ar paaugstinātu asinsspiedienu vai holesterīna dēļ sašaurinātām artērijām. Šīs asinsrites problēmas var arī mazināt sievietes libido un spēju baudīt seksu.

9. Asiņojošas smaganas

Eksperti pilnībā neizprot saikni starp mutes veselību un sirds slimībām. Bet pētījumi liecina, ka, piemēram, smaganu asiņošana, pietūkums var izraisīt veselības problēmas. Kāda no hipotēzēm vēsta, ka baktērijas, kas radušās iekaisušu smaganu dēļ, nokļūst asinīs un izsauc iekaisumu sirdī. Tomēr samērā droši varam teikt, ka neaprūpēts mutes dobums var palielināt insulta iespējamību.

10. Elpošanas grūtības

Speciālists norāda, ka elpas trūkuma sajūta var būt sirds mazspējas, patoloģiska sirds ritma vai sirdslēkmes simptoms: „Ziņojiet ārstam, ja ir grūtības atgūt elpu, rodas sāpes krūtīs pēc kādas darbības, kas agrāk bijusi vienkārši izpildāma vai, ja arī guļus pozīcijā ir grūti elpot.”

11. Apakšstilbu pietūkums

Farmaceite Ieva Virza skaidro, ka pietūkums jeb tūska rodas, ilgstoši stāvot vai sēžot, un tas ir izplatīts arī grūtniecības laikā. Taču šķidruma uzkrāšanos potītes rajonā var izraisīt arī sirds mazspēja un slikta limfas cirkulācija kājās. “Turklāt pietūkusi kāja var būt no tromba, kas bloķē asiņu atgriešanos no apakšējām ekstremitātēm sirdī,” brīdina farmaceite. Noteikti jāsazinās ar ārstu, ja pietūkums parādās pēkšņi un šķietami bez iemesla.

12. Nogurums

Sirds mazspēja var izraisīt nogurumu un pilnīga izsīkuma sajūtu. Uzmanieties arī no citiem papildus simptomiem, piemēram, no klepus un pietūkuma, jo bezspēka un vājuma sajūta var būt brīdinājuma zīmes daudziem ar veselības stāvokļiem un problēmām, tostarp anēmijai, vēzim vai depresijai.

Ieklausies savā organismā! Dažkārt tas mēdz jau laikus ziņot, ka viss nav kārtībā, un šī ziņa var norādīt arī uz sirds un asinsvadu slimībām. Turklāt savlaicīgi pamanīti simptomi var pasargāt no nopietnākām veselības problēmām. „Un nevairieties savas problēmas uzticēt zinošiem veselības speciālistiem, tai skaitā – farmaceitiem! Lai sirds skan veselīgi!” piesaka farmaceite Ieva Virza!