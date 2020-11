Kampaņā “Neindē dabu – tā saindēs tevi!” vērš uzmanību uz izlietoto bateriju un akumulatoru šķirošanas nepieciešamību

Latvijas tirgū ik gadu nonāk vairāk nekā 5000 tonnu bateriju un akumulatoru*, no kurām atpakaļ tiek savākti aptuveni 45%. Lai veicinātu sabiedrības informētību par bateriju negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī veicinātu to šķirošanu, “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide” un citiem partneriem sāk kampaņu “Neindē dabu – tā saindēs tevi!”. Tās ietvaros iedzīvotāji aicināti atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi un atbrīvoties no baterijām un akumulatoriem, nogādājot tos speciālajos šķirošanas punktos, kas pieejami visā Latvijā.

“Latvijas Zaļā punkta” direktors Kaspars Zakulis: “Baterijas ir bīstamie atkritumi, un no tām jāatbrīvojas ar īpašu atbildību. Jau šobrīd sadarbībā ar partneriem bateriju šķirošanu nodrošinām vairāk nekā 300 vietās visā Latvijā. Kampaņas “Neindē dabu – tā saindēs tevi!” ietvaros kopā ar partneriem esam punktu skaitu papildinājuši par vairāk nekā 65 vietām un turpināsim šo tīklu paplašināt arī turpmāk. Mūsu aptaujās redzam, ka tendence šķirot baterijas ar katru gadu nedaudz palielinās. Šogad to dara par 7% vairāk iedzīvotāju nekā 2018. gadā, kā galveno bateriju šķirošanas vietu norādot tieši tirdzniecības vietas. Taču, neskatoties uz to, liels apjoms šo bīstamo atkritumu savu otro dzīvi vēl nepiedzīvo. Tāpēc ir ļoti svarīga vēl aktīvāka sabiedrības iesaiste, lai kopā varam panākt, ka izlietotās baterijas neindē dabu, bet gan nonāk otrreizējā pārstrādē.”

Balstoties uz “Latvijas Zaļā punkta” pasūtījumā veiktās SKDS aptaujas** datiem par iedzīvotāju šķirošanas paradumiem 2020. gadā, no tiem iedzīvotājiem, kuri jau šķiro atkritumus, 72% aptaujāto šķiro arī baterijas. No kopējo respondentu skaita tie ir 44% iedzīvotāju. Visaktīvāk baterijas šķiro iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem, un biežāk to dara vīrieši – 75%, kamēr sievietes baterijas šķiro 70% gadījumos. Reģionālā līmenī baterijas visvairāk šķiro rīdzinieki – 79%, savukārt Kurzemes reģionā to darām atzina vien 58% aptaujāto. K. Zakulis skaidro: “Lauku reģionos attālums no mājām līdz tirdzniecības vietām mēdz būt lielāks nekā centrālajos reģionos un pilsētas. Tomēr tas neizslēdz faktu, ka katrs cilvēks ar zināmu regularitāti apmeklē veikalus. Dodoties iepirkties, aicinām ņemt līdzi mājās uzkrātās baterijas un izmest tās publiski pieejamajās bateriju šķirošanas kastēs.”

“Jau trīs gadus vairāk nekā 50 veikalos Rimi visā Latvijā ir pieejami Latvijas Zaļā punkta specializētie konteineri nolietotās mazās elektrotehnikas un izlietoto bateriju nodošanai, tādejādi mūsu klientiem ikdienā ir ērti veikt dabai draudzīgākas izvēles. Ar katru gadu redzam, ka nodoto bateriju un mazās elektrotehnikas apjoms pieaug. Pērnā gada laikā Rimi apmeklētāji otrreizējai pārstrādei ir nodevuši vairāk nekā astoņas tonnas bateriju un vairāk nekā deviņas tonnas mazo elektroiekārtu. Redzot pieprasījumu no Rimi veikalu apmeklētāju puses, esam palielinājuši veikalu tīklu, kuros ir iespējams nodot baterijas, no šī gada novembra tas ir iespējams visos Rimi tīkla veikalos,” stāsta Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

Bateriju šķirošanas kastēs iedzīvotāji aicināti izmest jebkuras formas un veida baterijas. Šādas kastes pieejamas dažādās publiskās vietās – veikalos, piemēram, “RIMI” un “Maxima” veikalu tīklos, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības vietās, kurās tiek pārdotas baterijas. Speciālās kastes pieejamas arī individuālai lietošanai birojos, mācību iestādēs un citviet. Lielāku daudzumu bateriju un akumulatoru iespējams nogādāt uz kādu no vairāk nekā 60 šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Informācija par to pieejama, vēršoties pie sava atkritumu apsaimniekotāja. Bateriju nodošanas punkti apkopoti arī zalais.lv mājaslapā pieejamajā atkritumu šķirošanas vietu kartē.

Baterijas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. To nonākšana dabā, tostarp arī poligonā, nodara būtisku kaitējumu videi, atstājot negatīvu ietekmi arī uz cilvēka veselību. Viena dabā izmesta pirkstiņbaterija rada augsnē piesārņojumu aptuveni viena kvadrātmetra platībā, kas var saglabāties gandrīz gadsimtu. Turpretī šķirojot baterijas, tās tiek novirzītas otrreizējai pārstrādei. No iegūtajām izejvielām tiek radītas jaunas lietas, tādējādi novēršot pirmreizējo dabas materiālu izmantošanu ražošanā.