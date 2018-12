Kampaņā Viltotā realitāte aicinās dāvanām neizvēlēties viltojumus

Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) 2017. gadā veiktais pētījums parāda, ka 7 % ES iedzīvotāju viltojumus pērk apzināti, turklāt cilvēku iecietība pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem arvien pieaug. Lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un to radīto kaitējumu gan valsts ekonomikai un nodarbinātībai, gan cilvēka veselībai, Patentu valde turpina pagājušajā gadā kopā ar partneriem uzsākto informatīvo kampaņu “Viltotā realitāte”, aicinot Ziemassvētku dāvanu pirkšanas virpulī ikvienu pārdomāt savus pirkumus un izvēlēties oriģinālus ražojumus.

VID Muitas pārvaldes dati liecina, ka šī gada 9 mēnešos visvairāk tika izņemts apavu ar viltotām preču zīmēm – 78 % no kopējā viltoto preču daudzuma. 18 % no izņemtajām precēm bija viltotās etiķetes un iepakojumi, savukārt – 2 % – mobilie telefoni un to aksesuāri.

“Mūsdienās vilto ne tikai apģērbu, rokas pulksteņus un rokassomas, bet arī mašīnu rezerves daļas, elektropreces, medikamentus, rotaļlietas un kosmētiku. Krāpnieki mēģina atdarināt un uzdot par oriģināliem ražojumiem visdažādākās preces. Viltojumi bieži tiek ražoti, neievērojot drošības un kvalitātes standartus, tas var radīt draudus cilvēku veselībai un drošībai. Tādēļ pirms pirkuma veikšanas aicinu pārliecināties, vai tiešām izvēlētā prece vai produkts ir īsts, nav viltots,” aicina Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis.

Pēc pēdējiem EUIPO datiem viltotu preču tirdzniecība Latvijā gada laikā 13 nozarēs ir radījusi zaudējumus 145 miljonu eiro apmērā. Nozares, kurās viltojumi ir sastopami visbiežāk – apģērbu, apavu, kā arī kosmētikas un higiēnas preču – ir starp populārākajām Ziemassvētku dāvanu izvēlēm.

VID Muitas pārvaldes dati liecina, ka ir būtiski palielinājies aizturēto kontrafakto preču vienību skaits – kopā 9 mēnešos tika aizturētas 63579 kontrafakto preču vienības, kas, salīdzinot ar 2017. gadu, bija par 9398 vienībām vai 17 % vairāk. Visvairāk viltotu preču ieceļo no Ķīnas, Honkongas, Singapūras un Turcijas. Arvien aktuālāka tendence ir viltotu preču tirdzniecība interneta veikalos un to nosūtīšana privātpersonām, izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus.

“Tuvojoties Ziemassvētkiem, daudzu prātus nodarbina jautājums par dāvanām. Tie, kam netīk ļauties iepirkšanās burzmai veikalos, var gādāt dāvanas, neizejot no mājām, jo interneta plašumi piedāvā teju neierobežotas izvēles iespējas. Diemžēl starp šiem piedāvājumiem var būt arī tādi, kas mudina par neticami zemām cenām iegādāties pazīstamu, populāru zīmolu preces,” norāda Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora p.i. Ingrīda Gulbe-Otaņķe. “Lai pasargātu cilvēkus no apdraudējumiem, ko rada viltotas preces, muita veic sūtījumu kontroli. Otrs mērķis muitas kontroles pasākumu veikšanai ir cīņa pret negodīgu konkurenci, nodrošinot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Ja sūtījumā tiek atklātas viltotas preces, tās ceļā pie saņēmēja tiek apturētas – viltotās preces tiek konfiscētas un iznīcinātas. Bet neapdomīgais pasūtītājs būs trīskāršs zaudētājs – nauda būs izdota, sūtījums pie viņa nenonāks, un dāvanu meklējumi jāturpina.”