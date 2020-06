Kas vecākiem ir jāizstāsta bērniem par drošu “TikTok” lietošanu un kas jādara pašiem?

Pēdējos gados bērnu un pusaudžu vidū strauju popularitāti iemantojis sociālais medijs “TikTok”, kas pieaugušo auditorijā ir maz pazīstams. Turklāt, salīdzinot ar tādiem sociālajiem medijiem kā “Instagram”, “Facebook”, “Youtube” u.c., veidi, kā bērns šajā platformā var saskarties ar drošības riskiem, tostarp kibermobingu jeb emocionālo pazemošanu internetā, ir atšķirīgi. Tā kā arī vasaras brīvlaikā mobilās ierīces aizvien ir būtiska daļa no bērnu un pusaudžu ikdienas, mobilo sakaru operators BITE un Latvijas Drošāka interneta centrs iniciatīvas “Iekod pirkstā!” ietvaros ir sagatavojuši būtiskākos priekšnoteikumus, kas vecākiem ir jāzina un jāizstāsta bērniem par drošu “TikTok” lietošanu.

“TikTok” ir sociālais medijs, kas tiek lietots ar mobilās lietotnes palīdzību. Mobilās lietotnes darbības un popularitātes pamatā ir iespēja ar viedtālruni ne tikai veidot īsus, košus, radošus video ar dažādiem efektiem un “filtriem”, bet arī dalīties ar tiem, apskatīt un komentēt citu lietotāju radīto saturu, kā arī lejupielādēt to, dalīties ar to tālāk citos sociālajos medijos u.tml.

“Līdzīgi kā pirms braukšanas ar auto ir jāiemācās ceļu satiksmes noteikumi, arī aprīkojot savas atvases ar mobilajām ierīcēm un ļaujot izmantot sociālos medijus, ir jāpastāsta par drošu, atbildīgu to lietošanu. Sociālie mediji ir un paliks daļa no mūsu visu ikdienas, taču tikai izglītojoties un lietojot tos atbildīgi mēs tur varam radīt pozitīvu un veselīgu vidi. Svarīgi pieminēt, ka teju ik gadu rodas jaunas platformas un mobilās lietotnes, kas iegūst strauju popularitāti skolas vecuma bērnu vidū. Pat ja paši vecāki tajās nav, ir jāseko līdzi tam, kādas iespējas piedāvā virtuālā pasaule un kuras no tām izmanto bērni. Pasaules dati rāda, ka platformai ir 800 miljoni lietotāju, savukārt viens lietotājs tajā uzturas vidēji 50 minūtes dienā,” saka sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Una Ahuna-Ozola.

Ikviens “tiktokeris” ar savu video var nodot kādu vēstījumu draugiem un citiem lietotājiem. Tomēr vecākiem ir jāņem vērā, ka bieži vien bērni un pusaudži nejūt robežas, un, cenšoties uzņemt pēc iespējas radošāku video, neviļus atklāj privātu informāciju vai rada nepiedienīgu, apkaunojošu, aizskarošu saturu u.tml., vienlaikus radot potenciālu risku saskarties ar kibermobingu.

“Šī sociālā medija galvenā atšķirība ir tā, kas tas izaicina radīt humoristisku, pat muļķīgu video saturu, tāpēc bērniem ir grūti pašiem sajust “sarkanās līnijas”. Ir gadījumi, kad “TikTok” tiek publicēts bērnu un pusaudžu veidots, pazemojošs saturs ne tikai pašam par sevi, bet arī par citiem vienaudžiem – tātad, šajā sociālajā medijā pastāv arī risks. Papildus tam, ir būtiski atcerēties, ka bērni šajā platformā ne tikai rada, bet arī skatās citu veidotu video saturu, kas var būt, piemēram, video ar rupju lamāšanos un nepieklājīgiem žestiem vai pieaugušajiem paredzēts saturs,” saka Latvijas Drošāka interneta centra (“Drossinternets.lv”) vadītāja Maija Katkovska.

Lai saskarsme ar “TikTok” būtu pozitīva pieredze gan bērniem, gan pieaugušajiem, eksperti ir apkopojuši būtiskākos drošības priekšnosacījumus, kas tajā ir jāievēro un par kuriem vecākiem ir jāpastāsta saviem bērniem.

# Vecākiem ir jāiepazīst “TikTok” un jāinteresējas par bērna “digitālo dzīvi”

Sarunās ar iniciatīvas “Iekod pirkstā!” ekspertiem bērni un pusaudži ir atzinuši, ka bieži vien nestāsta vecākiem, ko viņi dara dažādās interneta platformās, jo pieaugušie neizprot to darbības principus. M. Katkovska norāda, ka bērni labprāt aprunātos ne tikai par savām ikdienas gaitām ar vecākiem, bet arī par savu “digitālo dzīvi”. Viņa aicina vecākus iegūt zināšanas arī par tiem sociālajiem tīkliem, kuros bērni pavada daudz laika un kas pašiem pieaugušajiem nav interesanti, bet var palīdzēt kļūt par atvases gidu “digitālajā pasaulē”.

Tāpēc, ja bērns vēlas lietot mobilo lietotni “TikTok”, sākotnēji ar to vajadzētu iepazīties arī pašiem vecākiem. Izpētot šajā platformā publicēto saturu, lietotnes darbību un funkcijas, kā arī citu lietotāju profilus, mammām un tētiem pašiem būs vieglāk identificēt potenciālos draudus, par kuriem brīdināt savu atvasi.

Ja vecākiem ir “TikTok” konts, laiku pa laikam ir ieteicams apskatīt, kādu saturu bērns publicē, laicīgi lūdzot izdzēst tos video, kas var radīt nepatīkamas situācijas pašam bērnam vai kādam citam “TikTok” lietotājam. Piemēram, ja bērns ir publicējis aizskarošu komentāru par kāda cita lietotāja video, tas jālūdz izdzēst. Savukārt, ja bērns publicējis video, kurā pats ir redzams divdomīgā situācijā – arī tas nekavējoties jāizdzēš!

# Privātuma iestatījumi pasargās bērnu no svešiniekiem

Ja bērna vai pusaudža “TikTok” konts ir publisks, tas nozīmē, ka cilvēki no visas pasaules var apskatīt viņa ievietotos video, komentēt un pārpublicēt tos dažādās platformās, sazināties ar viņu. Taču ne visiem lietotājiem ir labi nodomi - šo risku ir būtiski apzināties ne tikai pašiem vecākiem, bet arī skaidrot to saviem bērniem!

Slēgts konts palīdzēs izvairīties no nevēlamiem komentāriem, kā arī saskarsmes ar svešiniekiem. Tas nozīmē, ka pirms aktīvas “TikTok” lietošanas, ar bērniem noteikti ir jāizrunā un kopīgi jāuzstāda konta privātuma iestatījumi, piemēram, atslēdzot iespēju citiem lietotājiem komentēt bērna video, rakstīt viņam privātas vēstules, lejupielādēt bērna video, izmantojot tos citiem mērķiem u.tml.

# Drošība “TikTok” ir atkarīga arī no katra paša

“TikTok” algoritma darbība ir atšķirīga no citiem sociālajiem medijiem. Piemēram, ja “Instagram” cilvēkiem ir jāpiesekojas konkrētiem lietotājiem, lai redzētu to radīto saturu savā “jaunumu lentē”, tad “TikTok” bērns var gluži nejauši redzēt video ar rupjībām, kas ietver arī alkoholu, smēķēšanu, “pieaugušo saturu” u.tml. Lai tā nenotiktu, vecākiem noteikti jāizmanto lietotnes piedāvātie satura “filtrēšanas” iestatījumi.

Tāpat bērniem ir regulāri jāatgādina pamata drošības priekšnoteikumi, kas jāievēro, veidojot un publicējot lietotnē video, lai neapdraudētu sevi! Piemēram, nevajag uzņemt video, kur fonā var redzēt savas mājas numuru un ielas nosaukumu, jo tas var identificēt atrašanās vietu. Tāpat, vasaras sezonā nevajag veidot video peldkostīmā vai kopumā kā citādi atkailināties. Nedrīkst bez atļaujas filmēt un publicēt aizskarošus video, kuros redzami citi cilvēki, piemēram, skolasbiedri. Nekādā gadījumā nevajag uzsākt sarunas ar svešiniekiem vai darīt to, ko viņi liek, arī tad, ja šis cilvēks sevi ir identificējis kā bērnu vai pusaudzi u.tml.

Līdzīgi kā citos sociālajos medijos, arī darbojoties “TikTok” bērnam ir jāatgādina, ka viņa publicētais saturs var provocēt pāridarītājus, un humoristiskam, efektīgam video ir “smalka robeža”, kad tas var pārtapt par kaitējumu sev pašam. Tādos gadījumos arī pāridarītājs nekavēsies izvērst kibermobingu un rakstīt nievājošus, nepiedienīgus komentārus, izsmiet u.tml.

# Pārkāpumu gadījumā ir jāziņo vecākiem un sociālā medija administrācijai

Vecākiem ir jāatgādina bērniem un pusaudžiem par rīcību, lietotnē sastopoties ar pārkāpumiem. Proti, saskaroties ar aizvainojošu, satraucošu video vai komentāru, atvasei par šo situāciju ir jāpastāsta vecākiem vai kādai citai pieaugušai uzticības personai. Tāpat, lietotnē, piemēram, čatā, komentāros u.tml., saskaroties ar pārkāpumu, par to ir jāziņo “TikTok” administrācijai. Ja kāda lietotāja uzvedība ir aizdomīga vai aizskaroša, pazemojoša – šis “tiktokeris” noteikti ir jānobloķē!