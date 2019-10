Katram remontam – savs laiks

Vēlamies veikt mājas un citu ēku pārbūves darbus un gribam saprast, kādus materiālus izvēlēties – gāzbetona vai keramzīta blokus. Kad būtu vislabākais laiks veikt lielākus remontdarbus?



Atbild celtniecības eksperts Dainis Liepa.

Tā īsti jau nevar pateikt, kurš materiāls labāks – keramzītbetona vai gāzbetona bloki. Katram no tiem ir savi plusi un mīnusi. Gāzbetons jau daudzus gadus sevi ir pierādījis kā lielisku nesošo konstrukciju materiāls mazstāvu apbūvē. Jaunākās paaudzes gāzbetonam, kas tiek ražots pēc jaunākajām tehnoloģijām, piemīt lieliskas siltumizolācijas īpašības un augsta ugunsizturība. To var izmantot visu ēkas nesošo konstrukciju izbūvē. Jaunās paaudzes gāzbetonam nav nepieciešama papildu siltināšana. Viens no gāzbetona bloku plusiem ir ērta un vienkārša montāža, jo tie tiek salīmēti ar līmi, savukārt keramzītbetona bloku mūrēšanai ir vajadzīga lielāka profesionālā sagatavotība.

Keramzītbetona bloki ir salīdzinoši jauns materiāls. Tie ir uguns un sala izturīgi, ar labu skaņas izolāciju. Keramzītbetona blokiem, tāpat kā gāzbetona blokiem, piemīt laba tvaiku caurlaidība. Protams, ar papildu siltinājumu tas arī būs labs materiāls mājas būvēšanai. Īsumā sakot, ja meklējat ideālu materiālu mājas būvniecībai, tad tāda materiāla nav.

Paši vai profesionāļi?

Remontdarbus vajadzētu sākt ar to plānošanu. Svarīgi ir apzināties, vai remontdarbu procesā pietiks ar vienkāršu kosmētisko remontu vai būs nepieciešams sarežģītāks remonts. Vienkāršus remontdarbus, piemēram, tapešu nomaiņu, sienu krāsošanu, grīdas seguma ieklāšanu, var veikt pašu spēkiem.



Vienlaikus pirms remontdarbu veikšanas ir būtiski apzināties, kādus darbus nav ieteicams veikt bez profesionāļu palīdzības. Tie noteikti ir visi celtniecības darbi, kas saistīti ar mājas nesošo konstrukciju pārbūvi, piemēram, siju, nesošo starpsienu, demontāžu vai pārnešanu. Tāpat speciālists jāpiesaista darbiem, kuru veikšanai nepieciešamas specifiskas zināšanas un jāievēro īpaši drošības pasākumi, piemēram, elektroinstalāciju un siltuma apgādes mezglu maiņa, santehnikas uzstādīšana u.tml. Šādos gadījumos jākonsultējas ar profesionāli, citādi tas var būt ne tikai nedroši, bet arī radīt dubultas izmaksas. Pieļauto kļūdu rezultātā tiks pazaudēts ne vien laiks un nauda, bet arī izlietotie materiāli.

Labākais laiks, kad projektu sākt vismaz ar materiālu sagādi, ir tad, kad tiem ir zemākas cenas. Piemēram, logu nomaiņa ir ieteicama vasarā, tomēr plānošana var palīdzēt ietaupīt budžetu, izmantojot izpārdošanas laiku, kā arī periodu, kad ražotājiem nav tik liela noslodze.

Efektīvs remonts ir īstenojams, ja tiek izmantoti ne vien kvalitatīvi celtniecības materiāli, bet arī dažādi atbilstoši piederumi un darbarīki, piemēram, elektriskie urbji.

Atkarīgs no kvalitātes

Laiks, kad uzsākt būvdarbus, ir atkarīgs no to specifikas. Piemēram, ja plānoti betonēšanas darbi, tad faktors, kas var ietekmēt procesus, ir sals. Cementēšanai ir jāievēro atbilstoša temperatūra – tā nedrīkst būt zemāka par +5 grādiem. Ja gaisa temperatūra ir zemāka, cementam jāpievieno speciāla piedeva, lai masa varētu sacietēt arī zemā temperatūrā, citādi cements nevis sacietē, bet sasalst.

Savukārt fasāžu atjaunošanai ieteicamais laiks ir no maija līdz septembrim, jo materiāliem ir jānožūst dabiskā ātrumā, kad gaisa temperatūra ir mērena. Piemēram, siltumizolācijas plātņu līme, kas ir viens no būtiskākajiem elementiem fasādes veidošanā, var atdalīties no sienas, ja darbi tiek veikti, kad gaisa temperatūra ārā ir tuvu nullei vai zem tās. Rezultātā fasāde var atdalīties no mājas sienas pavisam.



Cik bieži ir nepieciešams veikt kosmētisko remontu vai renovāciju, lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi ir veikti pamatu izbūves un ārējās apdares darbi. Pirmās pazīmes, kas liecina par bojājumiem, ir plaisas, mitrums, pelējums, un tās visbiežāk rodas nepareizu pamatu un ārējās apdares izbūvē. Ja pamati ir izveidoti pareizi, māja kalpos ilgi, bet, ja būvdarbu laikā ir pieļautas kaut nelielas kļūdas, veidosies bojājumi.

Vai drīkst nocenot dzīvniekus?

Lasītājs pamanījis, ka kādā lielveikalā, kurā iekārtota arī mājdzīvnieku tirdzniecības nodaļa, tiek pārdots papagailis un pie cenu zīmes rakstīts “Nocenots” vai “Samazināta cena”. Vai tirgotājs tā drīkst rīkoties?

Atbild Patērētāju tiesību aizsardzības centra Komunikācijas un informēšanas daļas konsultante Evija Lene.

Pārdevējs ir tiesīgs noteikt cenu un piemērot atlaides pēc saviem ieskatiem. Normatīvajos aktos nav noteikta atšķirība starp apzīmējumu “nocenots” un “samazināta cena”, līdz ar to komersants var izvēlēties, kuru apzīmējumu izmantot. Plašāk par cenu norādīšanas kārtību un normatīvo aktu skaidrojumu var skatīt Vadlīnijās preču un pakalpojumu cenu norādīšanā.

Preču un pakalpojumu cenai jābūt norādītai tā, lai tā būtu nepārprotama, viegli identificējama un skaidri salasāma. Ja cena tiek pazemināta, pircējam pie preces jāredz gan vecā cena, gan jaunā cena pēc atlaides piemērošanas.