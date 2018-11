Klepus un sāpošs kakls - cēloņi un efektīvākie risinājumi

Tik nepatīkamais klepus un sāpošs kakls, ar ko daudzi no mums saskaras rudens un ziemas periodā, bieži var izrādīties kas tāds, ar ko tikt galā nav nemaz tik vienkārši. Kādi ir galvenie iemesli sāpošam kaklam un klepum un kā tikt ar tiem galā, savos ieteikumos dalās farmaceite Zanda Ozoliņa.

Farmaceite norāda, ka visbiežākais, līdz pat 90% gadījumu, kakla sāpju izraisītājs ir vīruss. Lai efektīvi ar to cīnītos, ir svarīgi izprast rašanās iemeslu. Tikai tad varam pareizi izvēlēties ārstēšanas metodi un ieteicamos līdzekļus. Taču vislabāk ir nepieļaut iekaisumu un saslimšanu rašanos, stiprinot imunitāti.

Vīrusi un infekcijas

Starp vīrusiem, kas izraisa iekaisušu kaklu ir saaukstēšanās, gripa, mononukleoze, masalas, vējbakas vai epidēmisks parotīts. Arī bakteriālas infekcijas, visbiežāk sastopamā A grupas streptokoku baktērija, var izraisīt rīkles iekaisumu. Bakteriālās infekcijas biežāk novēro bērniem, aptuveni 40% gadījumu. Imunitātes reakcija uz alergēnu, piemēram, ziedputekšņiem, arī var radīt tādus simptomus kā aizliktu degunu, šķaudīšanu un kakla iekaisumu. Kā arī sauss gaiss, smēķēšana un citi kairinātāji var radīt mutes dobuma un rīkles iekaisumus.

Kā izvairīties

Lai izvairītos no kakla sāpēm, kā vienu no pirmajiem līdzekļiem farmaceite min imunitātes stiprināšanu, uzturā lietojot dabas veltes, piemēram, ingveru vai ķiplokus. Arī aptiekā iegādājamais C vitamīns atbilstošās devās un ehinaceju (Echinacea purpurea) saturošie uztura bagātinātāji stiprinās pieaugušo cilvēku imunitāti. Savukārt maziem bērniem vislabāk ieteicamas lietot probiotikas vai imunomodulatorus, kā, piemēram, plūškoka saturošus uztura bagātinātājus. Protams, neaizmirsīsim arī par mūsu „saules” vitamīna jeb D vitamīna lietošanu. Arī personīgā higiēna samazina vīrusa izplatīšanos, kas izraisa augstu saslimstības risku.

Cik liela nozīme imunitātei

Ar vecumu mūsu imunitāte kļūst vājāka, tāpēc tās stiprums nosaka, vai saslimsim ar noteikto saslimšanu, un ja tomēr vīruss „noķēris” aiz kājas, tad rādītājs ir mūsu slimošanas ilgums. Imunitāti ietekmē vairāki faktori, bet kā galvenos farmaceite min stresu, bezmiegu, nepilnvērtīgu uzturu un fizisko aktivitāšu trūkumu. Ievērojot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, no saslimšanām varēsim izvairīties.

Kad ar tējām vien nepietiek

Vairumā gadījumu tādi simptomi kā kakla sāpes, tekošs deguns, sauss klepus un nedaudz paaugstināta temperatūra, samazinās 7 – 10 dienu laikā. Lai atvieglotu saslimšanas gaitu, var lietot kombinētos pretsaaukstēšanās medikamentus, tomēr tas nav vēlams. Vislabāk, ja gadījies saslimt, ir palikt mājās – atpūsties, dzert daudz šķidruma – gan ūdeni, gan siltas tējas ar ingveru un medu, ēst veselīgu pārtiku, veikt inhalācijas ar ārstniecības tēju maisījumu kā, piemēram, kumelītēm un piparmētru, skalot kaklu ar siltu sālsūdeni. Nav ieteicams dzert karstus un gāzētus dzērienus, jo tie kaklu var kairināt vēl vairāk.

Ja tomēr kakls sāp ilgstoši, deguns ir aizlikts un ir sāpīgas sajūtas deguna dobumos, kā arī, ja klepus ir ilgāks par trijām nedēļām un ķermeņa temperatūra ir paaugstināta jau ilgāku laiku, ieteicams vērsties pie speciālista, kurš nozīmēs jums atbilstošu ārstēšanu.

Uzmanīgi ar antibiotikām

Kamēr ārsts nav noteicis jūsu kakla sāpju vai klepus iemeslu, nav ieteicams lietot antibiotikas, jo tās vīrusa izraisītas saslimšanas gadījumā nedarbosies, tikai vēl vairāk pasliktinās saslimšanas gaitu, jo tiks iznīcināti mūsu imunitātes „sargi” jeb labvēlīgās baktērijas, kas sastopamas kuņģa-zarnu traktā. Nav ieteicama arī iepriekš minēto karstu un gāzētu dzērienu lietošana. Pacientu, kuram ir paaugstināta temperatūra, nevajadzētu vēl lieki sasegt ar segām, tieši pretēji, ļaut atdzist. Kā papildu līdzekli var pie pieres pielikt samitrinātu, vēsu drānu. Mazajiem pacientiem temperatūras mazināšanai nelietot aspirīnu iespējamā Reja sindroma dēļ.

Kā cīnīties ar sausu un mitru klepu

Vīrusa izraisītas saslimšanas sākuma stadijā klepus bieži vien ir sauss un mokošs. Tad ieteicams lietot klepu mazinošus vai klepu mīkstinošus medikamentus. Tie visbiežāk saturēs Islandes ķērpi vai priežu pumpuru izvilkumus, kas klepu nomierinās un „pamitrinās”. Lietojot daudz šķidruma un ievērojot medikamenta devas un lietošanas intervālus, klepus jau kļūst produktīvs. Šo simptomu gadījumā ieteicams lietot atkrēpošanu veicinošos līdzekļus kā, piemēram, efeju vai ceļtekas sīrupu vai, ja tomēr krēpas ir izteiktākas, kādu no ķīmiskajiem medikamentiem. Gandrīz visi šie līdzekļi jālieto ēdienreizes laikā, pēdējo dienas devu ne vēlāk kā trīs stundas pirms miega. Tāpat nedrīkst neaizirst, ka jādzer daudz šķidruma.

Ja tomēr klepus ir pārāk mokošs vai ieildzis, noteikti ir jāvēršas pie speciālista, kas nozīmēs jums nepieciešamo ārstēšanu.

Tas, kas derēs vecākiem, var nederēt bērniem

Lai gan dažas slimības ir izplatītas gan pieaugušajiem, gan bērniem, daudzu elpošanas orgānu slimību modelis bērniem acīmredzami atšķiras no pieaugušajiem, piemēram, vīrusi, kas saistīti ar saaukstēšanos, bērniem var izraisīt nopietnas elpošanas sistēmas slimības, piemēram, bronhītu. Akūta klepus gadījumā vecākiem, lietojot noteiktus medikamentus, vai tie ir farmaceita ieteikti vai ārsta izrakstīti, ir jānovēro dinamika, kā klepus no sausa kļūst par mitru, ja šo dinamiku nenovēro, ir jāmaina medikaments. Sausa, mokoša klepus gadījumā kā tūsku mazinošus medikamentus var pievienot antihistamīnus, kas mazinās kairinājumu. Visvairāk jāsatraucas par produktīvu klepu, jo bieži vien mazie pacienti nemāk atklepoties, tāpēc, dodoties čūčēt, spilvenu tomēr nenovietojam gandrīz horizontāli, bet nedaudz piepaceļam.

Vienmēr jāatceras, ka mēs, pieaugušie, varam savus simptomus un klepu aprakstīt, bet mazie pacienti to nevar, tāpēc vecākiem ir jāieklausās, kāds klepus ir bērnam, un jākonsultējas ar speciālistu par vispiemērotākajiem ārstniecības līdzekļiem.