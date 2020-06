Knifiņi, kā vasarā uzturēt skaistu sejas ādu

Vasara ir laiks aktīvai atpūtai pie dabas un bezrūpīgi laiskām dienām pie jūras, kā arī enerģijas un vitamīnu uzkrāšanai. Spēcīgie saules stari, regulārās peldes, kā arī nepietiekama ūdens daudzuma uzņemšana – mūsu sejas ādai rada īstu pārbaudījumu! Seja ir mūsu vizītkarte, tāpēc, baudot vasaras priekus, to vajadzētu atcerēties un piedomāt par sezonai atbilstošu sejas kopšanu, mainot sejas ādas kopšanas rutīnu un ikdienā lietojamo kosmētiku. Kādi ir lielākie izaicinājumi sejas ādai vasarā un kā pareizi par to rūpēties, iesaka “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.

Zināšanas par savas ādas fototipu – atslēga uz veselīgu ādu

Lai pareizi parūpētos par sejas ādu vasarā, vispirms jānosaka ādas fototips – vai āda ir sausa, normāla, taukaina, poraina, problemātiska vai kombinēta. Jāņem vērā, ka ādas fototips dzīves laikā var mainīties, tāpēc, lai atrastu savam sejas tipam piemērotāko saules kosmētiku, ieteicams konsultēties ar farmaceitu vai dermatologu.

Vecumā līdz 25 gadiem pastiprināti darbojas tauku dziedzeri, tādēļ āda var būt taukaināka. Savukārt pēc trīsdesmit gadu vecuma, āda sāk zaudēt mitrumu, tvirtumu un kļūst sausāka. Mainoties gadalaikiem, var mainīties arī ādas tips. “Ja ziemā ādai nepieciešams izmantot ādu barojošu kosmētiku, tad vasarā to nepieciešams aizstāt ar mitrinošu kosmētiku. Jebkurā gadalaikā ieteicams izmantot sejas maskas, serumus, pieniņus un vieglas tekstūras kosmētiku. Savukārt tiem, kas vasarā vairāk laika pavada ārā un ir pakļauti saules un vēja ietekmei, ieteicams izvēlēties mitrinošus krēmus, kas aizsargā no ultravioletiem stariem,” skaidro farmaceite.

Pareiza attīrīšana palīdzēs cīņā ar pastiprināto svīšanu

Sejas ādas attīrīšana ir būtiskākā ādas kopšanas rituāla sastāvdaļa, kas ietekmē gan sejas ādas veselību, gan izskatu. Pareiza attīrīšana palīdz cīņā ar karstam laikam raksturīgo pastiprināto svīšanu. Ieteicams sejas ādu attīrīt divas reizes dienā, no rīta un vakarā. “Vasarā pēc iespējams nepieciešams samazināt sejas mazgāšanu ar ūdeni, jo tas ievērojami sausina sejas ādu. Tā vietā ieteicams izmantot micelāros un termālos ūdeņus. Taukainu sejas ādu vēlams attīrīt ar dziļi attīrošu želeju. Piemēram, ja vakarā āda rūpīgi attīrīta, no rīta šo rituālu vēlreiz nav jāveic – pietiks ar termālā ūdens izsmidzināšanu, kas sejas ādai nodrošinās nepieciešamo tonusu. Izsmidzināmais termālais ūdens mitrinās arī dienas laikā – to var izsmidzināt uz krēmiem, aizsargkrēmiem, kā arī tas atsvaidzinās un nomierinās saulē uzkarsušu ādu. Savukārt pastiprinātu svīšanu novērsīs matējoši produkti, piemēram, serumi un krēmi, ko ieteicams izvēlēties, konsultējoties ar farmaceitu vai dermatologu,” stāsta Zane Melberga.

Ādas dehidrātācija vai sausa āda – kā atšķirt un kopt

Dehidrēta āda nav ādas fototips, kā, piemēram, sausa āda, bet gan ādas stāvoklis, kad parādās niezoša sajūta, paaugstināts jutīgums, ādas tonis kļūst pelēcīgāks. Sausai ādai trūkst dabīgo eļļu, taču dehidrētai – ūdens. Arī taukaina āda var būt dehidrēta. “Dehidrētu ādu ietekmē vielmaiņa, uzturs un ārējie faktori, kas mazina ūdens daudzumu ādā, kā rezultātā tā zaudē mirdzumu un tvirtumu. Vasarā, kad daudz zaudējam šķidrumu un āda ir pakļauta saules un vēja ietekmei, nepieciešams pēc iespējas vairāk dzert ūdeni un mitrināt ādu ar vitamīniem bagātiem krēmiem un termālo ūdeni. Neatkarīgi no gadalaika vai ādas tipa, kursa veidā ieteicams lietot kolagēnu un naktssveces eļļu, kā arī iekšķīgi dzert zivju eļļu, lai palīdzētu ādu uzturēt tonusā”, iesaka farmaceite.

Saules kaitīgā ietekme – kā pret to aizsargāties

Pareizi izvēlēta saules kosmētika aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanās, nevēlamas pigmentācijas un ultravioletā starojuma, taču arī saules kosmētika jāizvēlas balstoties uz noteikto ādas fototipu. Sausai ādai ieteicams ādu barojošāks aizsargkrēms ar mitrinošām īpašībām, kombinētai/normālai un nobriedušai ādai atbilstošāks būs vieglāks saules aizsargkrēms, savukārt taukainai vai jutīgai ādai – želeja, losjons vai pieniņš. Sievietēm saules aizsargkrēms ar SPF filtru jāuzklāj apmēram 15 minūtes pirms došanās ārā zem dekoratīvās kosmētikas vai jāizvēlas kosmētika, kuras sastāvā jau iekļauts SPF aizsargfiltrs.

“Saules kosmētika, kas paredzēta ķermeņa kopšanai, sejas ādai būs par smagu – tai nepieciešamas vieglākas tekstūras kosmētika. Viena no izplatītākajām kļūdām ir vēlmē pēc labāka iedeguma iegūšanas uz sejas ziest ķermeņa eļļu, kā rezultātā rodas saules apdegumi. Apdegumu gadījumā sakairināto ādu nomierina un atjauno dažādi aerosoli, piemēram, pantenols, alvejas gēli un mitrinoši krēmi. Lai no saules apdeguma izvairītos, vasarā aizsargkrēms jālieto arī, ja laiks ir apmācies, jo mākoņi neaiztur ādai kaitīgos ultravioletos starus,” stāsta farmaceite.

Cilvēkiem ar gaišu ādas krāsu, rudiem matiem un vasaras raibumiem ir pastiprināts pigmentācijas risks, kā arī var veidoties ādas pigmentācijas plankumi, parādīties jaunas dzimumzīmes. Ikvienam cilvēkam – jo īpaši gaišas ādas īpašniekiem – katru gadu pirms vasaras sezonas sākuma ieteicams pārbaudīt dzimumzīmes pie dermatologa, lai pārliecinātos par to, vai kāda no tām nav ļaundabīga. Savukārt pirms došanās ārpus mājas svarīgi lietot saules aizsargkrēmu ar SPF50+, atkārtoti uzklājot pēc peldēšanās vai saulē atrodoties ilgstoši. Papildu tam ieteicams valkāt gaišu un elpojošu apģērbu, cepuri vai lakatu, kā arī jācenšas izvairīties no tiešiem saules stariem.