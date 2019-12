Ko likt svētku galdā, ja ciemos nāk cilvēks ar cukura diabētu?

Tikko no krāsns izņemts cepetis, štovēti kāposti, cepti kartupeļi un mērce – tas ir ierasts ēdiens uz ģimenes svētku galda, kuram pēc mirkļa seko vēl saldais ēdiens, salāti, dažādas uzkodas un dzērieni. Taču, ja ģimenē kādam ir cukura diabēts, var rasties jautājumi - ko lai gatavo, kādus produktus izvēlēties? Vai jāatsakās no visiem kārumiem? Patiesībā atbildes uz šiem jautājumiem nebūt nav tik sarežģītas. Cukura diabēta pacientam piemērotu maltīti var ēst visi ģimenes locekļi, un tas nenozīmē, ka jāatsakās no deserta.

Mājās gatavots ēdiens - gan gards, gan veselīgs

Gatavojot ēdienu mājās, var viegli kontrolēt, kādas kvalitātes produkti un kādos daudzumos tiek izmantoti. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo cilvēkiem ar cukura diabētu ir jāseko līdzi uzņemtajam ogļhidrātu daudzumam. Ogļhidrāti ir uzturviela, kas, organismā sašķeļoties, palielina glikozes daudzumu asinīs. Tā kā ogļhidrātus saturošie produkti ir dažādi, arī ātrums, kādā notiek glikozes līmeņa pārmaiņas, ir atšķirīgs. Pārzinot pārtikas ogļhidrātu sastāvu, cilvēks ar cukura diabētu var izvēlēties sev piemērotākos produktus. Tādēļ, gatavojot svētku ēdienus, ir ieteicams pierakstīt, kādas sastāvdaļas un kādos daudzums mielastā tiek izmantotas. Tādā veidā personai ar diabētu būs ērtāk saplānot gan savas maltītes, gan zāļu lietošanu.

Ja pierakstīt maltītes sastāvdaļas un uzturvērtību šķiet pārāk grūti, maltīti varat pagatavot visi kopā. Pavadot laiku ģimenes lokā, uzzināsiet vairāk par cilvēkam ar cukura diabētu ieteicamo ēdienkarti, kas atvieglos tās piemērošanu visiem ģimenes locekļiem. Noteikti nevajag speciāli gatavot atsevišķus ēdienus.

Ēdienkartē jāiekļauj uzturvielām bagāti produkti

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas diabēta aprūpes māsa Jana Jaņeviča iesaka arī svētkos pagatavot sabalansētu un uzturvielām bagātu maltīti, it īpaši, ja kādam no viesiem ir cukura diabēts. Svētku ēdienkartē var iekļaut pilngraudu produktus, kuri satur ogļhidrātus ar zemu glikēmisko indeksu, liesu gaļu, zivis, piena produktus un pākšaugus, kas ir olbaltumvielām bagāti. Kā arī augļus, dārzeņus un produktus, kas satur augu izcelsmes taukus. Uztura speciāliste Liene Sondore stāsta, ka cilvēki ar cukura diabētu krējumu un majonēzi var aizstāt ar skābpiena produktiem un bezpiedevu jogurtu. Kā gardu našķi var pagatavot pilngraudu kēksiņus, izmantojot pilngraudu vai riekstu miltus, dabīgo saldinātāju stēviju, kas aizvieto cukuru, un dažādas ogas. Stēviju var izmantot arī piparkūku un kanēļmaizīšu pagatavošanā.

Jaņeviča atgādina, ka cilvēkiem ar cukura diabētu arī svētkos jābūt piesardzīgiem un jāatceras paņemt līdzi glikometru, insulīnu vai citus medikamentus pēc nepieciešamības. Telefonā jāuzstāda atgādinājums, lai laikus ievadītu insulīnu, kā arī ir jāparūpējas par to, lai līdzi vienmēr būtu “ātrie” ogļhidrāti hipoglikēmijas gadījumam.

Svētkos jābauda kopā būšana, nevis jāpārēdas

Uztura speciāliste Liene Sondore norāda, ka pats svarīgākais svētkos ir ēšanā ievērot mērenību, kas ir grūti, tomēr nav neiespējami. Šo ieteikumu derētu ielāgot ikvienam, jo pārēšanās noved pie smaguma sajūtas, bezspēka un nevēlēšanās kustēties. Jāatceras, ka svētki nozīmē kopā būšanu, nevis izēšanos vairāku dienu garumā.

Speciālistes svētkos iesaka ierasto ēdienu vietā izmēģināt šīs gardās receptes, kuras būs piemērotas arī cilvēkiem ar cukura diabētu.





Gardi pilngraudu kēksiņi desertam





Nepieciešams:

250 g pilngraudu miltu;

80 g kokosa ziedu cukura vai stēvijas (var pievienot arī mazāk);

125 g ekoloģiska sviesta;

2 olas;

1 tējkarote cepamā pulvera;

1 glāze piena.

Visas sastāvdaļas sajauc kopā ar karoti vai mikseri. Mīklai pievieno riekstus un saldētas ogas pēc izvēles. Mīklu pilda papīra vai silikona kēksu formiņās un liek krāsnī cepties uz 20 minūtēm aptuveni 180℃ grādu temperatūrā. To, vai kēksiņi ir izcepušies, var pārbaudīt, iedurot tajos ar smalku koka irbulīti - ja irbulītim nepieķeras mīkla, kēksiņi ir gatavi. Uztura speciāliste Liene Sondore stāsta, ka šādus mājās pagatavotus kēksiņus var sasaldēt un ēst arī pēc kāda laika.





Sulīgs tītara cepetis citrona un salvijas mērcē svētku mielastam





Ēdiena pagatavošanas laiks ir aptuveni četras stundas un ēdiens paredzēts 10 porcijām.

Nepieciešams:

1 svaigs, vēlams, bioloģiski audzēts tītars (apmēram 6-7 kg),

8 nelieli svaigas salvijas zariņi;

rupjais jūras sāls un svaigi malti pipari;

2 ēdamkarotes kausēta, nesālīta sviesta;

3 svaigi citroni, nomazgāti un sagriezti četrās daļās.

Tītaru no iekšpuses un ārpuses nomazgā ar aukstu ūdeni un nosusina ar papīra dvieļiem, lai gaļa būtu viscaur sausa. Dienā pirms pasniegšanas zem tītara krūtiņas un stilbiņu ādas abās pusēs uzmanīgi ievieto pa diviem salvijas zariņiem. Uz katru puskilogramu tītara gaļas pievieno ¾ tējkarotes sāls (piemēram, uz 6 kg smagu tītaru jāpievieno apmēram 9 tējkarotes vai 3 ēdamkarotes sāls. Protams, var pievienot arī mazāk). Liek tītaru uz restēm, kuras novieto virs cepamās pannas, un rūpīgi viscaur apkaisa ar sāli, lielāko daļu kaisot uz krūtiņas un stilbu resnākajām daļām. Tītaru, pārsegtu ar pārtikas plēvi, liek ledusskapī.

Pasniegšanas dienā tītaru izņem no ledusskapja un atkal ļoti rūpīgi no iekšpuses un ārpuses nosusina ar papīra dvieļiem. Atstāj uz 1 stundu, lai tas sasilst līdz istabas temperatūrai un nožūst. Pa to laiku cepeškrāsni uzkarsē līdz 190℃ temperatūrai. Tītaru ieziež ar kausēto sviestu un pārkaisa ar pipariem. Tītara vēderā liek citrona ceturtdaļas un putna kājas sasien kopā ar diegu. Liek tītaru krāsnī tā, lai kājas būtu vērstas uz krāsns aizmuguri un cep 45 minūtes, līdz krūtiņa sāk apbrūnēt. Tad samazina temperatūru līdz 120̊℃, ielej cepešpannā 1 ēdamkaroti ūdens un cepeti pārklāj ar alumīnija foliju. Cep vēl apmēram 3 stundas (uz katru puskilogramu gaļas var rēķināt 13 minūtes cepšanas laika). Ik pēc pusstundas tītaru aplaista ar gaļas sulām, kas sakrājušās cepešpannā, sulu vēlāk var izmantot mērces vietā.

Kad tītars ir gatavs, to izņem no cepeškrāsns un uz pusstundu atstāj pārklātu ar foliju. Tad cepeti var sagriezt un pasniegt. Reizē ar tītaru var sautēt arī dažādus dārzeņus un pasniegt tos kopā.





Lai informētu cilvēkus par cukura diabētu, tā simptomiem un ārstēšanu, ir izveidotas mājaslapas www.diabets.lv un www.diabetapacientiem.lv. Šajās vietnēs gan cilvēki ar cukura diabētu, gan arī ikviens cits interesents var uzzināt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.