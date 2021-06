KONKURSS: Noslēdzies “Ziemeļlatvijas” Līgo konkurss

Noslēdzies laikraksta “Ziemeļlatvija” Līgo sajūtu konkurss, kas tika rīkots sadarbībā ar SIA “Siera ražotne”.

Laika periodā no 22. līdz 26. jūnijam lasītājiem bija jāatsūta savas Līgo sajūtu fotogrāfijas, kurās redzams kāds no neatņemamiem Līgo svētku elementiem – Jāņu siers, miestiņš māla krūzē, ziedu un ozolzaru vanagi, jāņuzāļu pušķi, ugunskurs un citi.

Noteiktajā laikā tika saņemtas septiņas konkursa fotogrāfijas no Valkas, Smiltenes un Beverīnas novadiem.

Visaugstāko vērtējumu saņēma Baiba Tetere no Smiltenes, Birute Mežale no Palsmanes pagasta, Liesma Lapsa no Valkas pagasta.

Šo fotogrāfiju autores balvā saņems SIA “Siera ražotne” zaļo sieru, mājas nūdeles un makaronus. Ar visām uzvarētājām “Ziemeļlatvija” sazināsies personīgi.

Laikraksts “Ziemeļlatvija” pateicas visām konkursa dalībniecēm.